1.7萬元決賽門票險作廢 華人驚魂48小時終見梅西

張青穿著梅西的10號球衣站在決賽現場感慨萬千。（張青提供）

南加州華人 鐵桿球迷、北美華人會計師協會理事長張青，為了現場觀看世界盃 決賽，經歷飛機延誤、改簽、航班取消等重重波折，在折騰48小時後，終於順利抵達球場。張青表示，為了赴這場與梅西 的約定，他幾乎花了像繞地球一圈的時間。真正令他害怕的，不是旅途的辛苦，而是無法履行對這場比賽的承諾。

出生於中國足球名城青島的張青，從小就熱愛足球。他觀看的第一場足球決賽，是1996年在北京工人體育場舉行的比賽，從此開啟了他走遍世界觀看足球賽事的旅程。他表示，2024年曾專程前往德國柏林觀看歐洲國家盃決賽，今年世界盃期間，他更前後現場觀看四場比賽。

為親眼見證19日在紐澤西大都會人壽體育場舉行的世界盃決賽，他一個多月前就花費1.7萬美元，購買包含包廂座位的套票（Hospitality Package）。為確保準時抵達，他特地預訂17日晚的航班，沒想到班機先從晚6時延誤至10時，之後又延至隔天早晨才起飛。當他終於在18日一早登上飛機時，心情十分激動，不料飛行途中因紐約天候惡劣，航班緊急備降芝加哥，隨後更宣布取消前往紐約。

張青立刻搜尋所有從芝加哥飛往紐約及紐澤西的航班，卻發現全部客滿，最早也只能等到20日，屆時已完全錯過世界盃決賽。面對可能作廢的決賽門票，張青心急如焚，甚至因壓力過大，嘴角都起水泡。

他坦言，10多年前就在阿根廷買了一件梅西球衣，對梅西和阿根廷隊一直懷有深厚感情。身為上屆世界盃冠軍，阿根廷隊本屆參賽陣容平均年齡已近30歲，幾乎每場比賽都當成決賽來踢。在他看來，阿根廷能闖進四強已經令人驚喜，如今一路挺進決賽，更是不可思議。「既然梅西和阿根廷都沒有放棄，我也不能放棄。」。

張青決定改訂飛往費城的班機，再租車趕往紐澤西。不料新航班再次延誤，直到19日凌晨2時才終於起飛。抵達費城後，他立即取車直奔紐澤西球場，並臨時加價350美元預訂距離球場最近的停車位，最終順利在賽前趕到現場。

當他穿著梅西的10號球衣，站在世界盃決賽現場時，心中感慨萬千。他表示，「真的是奔赴千山萬水，只為你而來。」當走進球場的那一刻，所有焦慮、疲憊與煎熬，都在瞬間煙消雲散。

南加華人鐵桿球迷，北美華人會計師協會理事長張青為現場觀看世界杯總決賽，經歷48個小時飛機晚點、改簽、取消航班等各種狀況，最終在最後時刻抵達現場。（張青提供）