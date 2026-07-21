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南加華人區將釋放近50萬隻蚊子 原因...

記者趙健╱洛杉磯即時報導
聖蓋博谷蚊蟲防治區將於7月至10月間，每周釋放超過3萬隻雄性蚊子，為期16周。（...
聖蓋博谷蚊蟲防治區將於7月至10月間，每周釋放超過3萬隻雄性蚊子，為期16周。（聖蓋博谷蚊蟲防治區）

為遏止近年快速擴散的埃及斑蚊（Aedes aegypti），南加華人聚居的聖蓋博谷蚊蟲防治區（SGV Mosquito）自7月初起，在非建制區Bassett啟動「SGV Mosquito Match」計畫，透過釋放不會叮咬人的雄性蚊子，抑制埃及斑蚊繁殖，降低病媒蚊密度，減少登革熱等蚊媒傳染病風險。

聖蓋博谷蚊蟲防治區表示，埃及斑蚊屬於入侵物種，自2014年首次在加州被發現後，已擴散至南加州多個城市。與一般蚊子不同，埃及斑蚊喜歡棲息在人類住家周圍，白天活動頻繁，且偏好叮咬人類。雌性埃及斑蚊可能傳播登革熱、寨卡病毒（Zika）、基孔肯雅熱（Chikungunya）及黃熱病等疾病，已成為南加州重要公共衛生挑戰。

防治區指出，傳統噴藥、清除積水等防治措施雖然仍是重要方法，但由於埃及斑蚊體型小、飛行距離短，常在住家花盆、水桶、廢棄容器等少量積水中繁殖，因此僅靠傳統方式已難以有效控制族群數量。

此次推動的「SGV Mosquito Match」計畫採用生物防治技術，釋放經特殊處理的雄性埃及斑蚊，經美國環保署（EPA）批准。雄蚊本身不吸血、不叮咬人，只會吸食植物花蜜。當牠們與野外雌性埃及斑蚊交配後，雌蚊所產下的卵將無法正常孵化，使下一代數量逐漸下降，進而降低整體蚊蟲密度。

該計畫將於7月至10月間，每周釋放超過3萬雄性蚊子，為期16周。防治區表示，這項技術已在美國及其他國家進行多年研究與實地應用，對人類、寵物、野生動物及其他授粉昆蟲均無害，也不涉及基因改造或化學殺蟲劑，可作為現有病媒蚊防治措施的重要補充。

Bassett地區為計畫首波試辦區域，防治區將持續監測蚊蟲數量及防治成效，再評估是否擴大至聖蓋博谷其他社區。防治區也提醒居民，即使推動新技術，民眾仍應每周巡查住家周圍，清除花盆底盤、桶子、廢輪胎及其他容易積水的容器，避免蚊蟲孳生，才能共同降低病媒蚊帶來的健康風險。

精華 FAQ

  • 因為埃及斑蚊近年在南加州快速擴散，且可能傳播登革熱、Zika等疾病。防治區希望透過雄蚊交配，降低雌蚊繁殖成功率，進一步壓低族群數量。

  • 計畫釋放經特殊處理、並已獲EPA批准的雄性埃及斑蚊。雄蚊不吸血也不叮咬人，與野外雌蚊交配後，雌蚊所產的卵將無法正常孵化。

  • 即使有新技術，居民仍要每周巡查住家周邊，清除花盆底盤、桶子、廢輪胎與其他積水容器。因埃及斑蚊常在少量積水中繁殖，日常清除積水仍是關鍵。

加州 埃及

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