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機票問題糾紛 聯合航空員工：要叫ICE，你不像公民

記者王若然／舊金山即時報導
一名聯合航空（United Airlines）員工在因機票問題引發的爭執中，竟稱...
一名聯合航空（United Airlines）員工在因機票問題引發的爭執中，竟稱要打電話給美國移民暨海關執法局（ICE）。圖為聯合航空櫃檯示意圖。路透社

根據多家媒體報導，一男子表示，近日在舊金山國際機場，一名聯合航空（United Airlines）員工在因機票問題引發的爭執中，竟稱要打電話給美國移民暨海關執法局（ICE），還稱他「舉止不像公民。」此舉令他感到憤怒又震驚。

瓦雷拉（Julio Varela）接受ABC 7電視台採訪時表示，事件發生在14日（周二），當時他為了在前往加拿大蒙特婁（Montreal）旅行前，更正女兒機票上的錯誤，已耗費約三個小時處理。瓦雷拉說，在起飛前，他發現其中一個女兒的機票上，中間名與姓氏弄混了。他說，這個錯誤讓全家人在聯合航空與加拿大航空（Air Canada）的櫃檯之間來回奔波好幾個小時。

瓦雷拉表示，就在加拿大航空的一名員工努力解決問題時，一名聯合航空員工加入對話。

「她說：『我已經跟你說過了，我什麼都做不了。你們到底能不能飛，我不在乎。』」瓦雷拉說，「就是這句話讓我忍不住說：『你很沒禮貌。』我還說她既沒禮貌又懶惰。」

瓦雷拉說，他隨後拿出手機，要求該名員工告訴他姓名。他和該名員工當時都拿出手機來相互拍攝。

在衝突的錄影畫面中，可以聽到該員工說：「或許我們該叫ICE來抓你。」

當瓦雷拉回應「你要叫ICE來抓我？」，該員工接著說：「或許你真的需要被抓。因為你的行為根本不像個公民。」瓦雷拉表示，這句話讓爭端進一步升級。

「顯然就是在那一刻，我更加情緒失控，因為我原本就已經因為她的漠不關心而感到憤怒和不滿。」他說，這句話尤其令人難以接受。「我的下巴都驚訝得合不攏了」。

瓦雷拉自稱是西班牙裔和墨西哥裔，他對該員工提及ICE一事感到特別不安。

「如果她竟然有膽對一個西班牙裔、墨西哥裔的人說『我要叫ICE來』，而且還是在舊金山這麼說……」他表示，考量近來社會大眾對移民執法行動的高度關注，這句話尤其令人擔憂。事發後，他將這段影片上傳至Reddit，（https://www.reddit.com/r/bayarea/comments/1uxtkt6/united_airlines_threatens_to_call_ice_on_customer/）迅速引發網路熱議，以及眾多媒體的跟進報導。

聯合航空聲明中表示：「正在調查影片中的這次互動，但目前沒有其他可以透露的資訊。」

精華 FAQ

  • 事件起因是瓦雷拉為女兒前往加拿大蒙特婁前更正機票資料，卻發現其中一張票的中間名與姓氏弄混，於是與聯合航空及加拿大航空櫃檯反覆協調數小時。

  • 錄影中可聽到該員工表示「或許我們該叫ICE來抓你」，接著又說他「的行為根本不像個公民」，這些言論讓瓦雷拉感到震驚，也使衝突進一步升級。

  • 瓦雷拉事後將影片上傳至Reddit，迅速引發網路熱議與媒體跟進。聯合航空則發聲明表示，正在調查影片中的互動情況，但目前沒有更多資訊可提供。

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