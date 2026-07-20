好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

好市多最適合華人高溫烹飪的食用油終於迎來降價。（記者王若然／攝影）

在加州好市多 近日特價商品中，牛油果油（Avocado Oil，另稱酪梨油）給華人 帶來大驚喜。牛油果油是適合華人高溫爆炒的健康食用油，而這款油在好市多長年不降價，如今一瓶立減6美元，有華人稱，「我直接一箱端走。」

這款Marianne's牛油果油一瓶重2升，原價25.99美元，現價19.99美元。這款牛油果油是100%純度，成分只有牛油果油。瓶身有「Certified Seed Oil Free」的認證標識。根據瓶身介紹，這款牛油果油採用低溫煉油，低溫環境下較能保留牛油果其中的營養物質。

這款油主打煙點（smoke point，即冒煙點）較高，特別適合高溫烹制並且成分純正，適合華人高溫爆炒類食物製作。雖然橄欖油也很健康，但是品質較好的特級初榨橄欖油通常發煙點較低，約190至210攝氏度，油在達到爆炒所需溫度前可能冒煙、變質，產生不利健康的物質。

不過牛油果油也分不同類型。根據網路資料，可分為「特級初榨牛油果油」和「精煉牛油果油」，前者發煙點較低（約190°C），保留較多風味與營養，適合涼拌或低溫烹調；後者發煙點高，才是真正適合爆炒、煎炸等高溫烹調方式的選擇。

此外，牛油果被非營利組織ewg.org評為「最乾淨」的水果之一，意思是較不容易有除蟲農藥殘留。因此，在挑選牛油果油時，「有機」標識並非必要，可挑選「NON-GMO」的非轉基因標識。在包裝上，暗色玻璃瓶是最好選擇，不必擔心微塑料污染，但價格也較貴。好市多的這款Marianne's牛油果油，雖然是塑料瓶包裝，但勝在量大和價格實惠。

好市多牛油果油的價格近幾年不斷上漲。有網友介紹，如今的打折價差不多是疫情後第一次漲價時水平。她說，「我買了12瓶。」另一名網友稱，「買了六瓶，之前就在用這個了。」「買吧，我家吃這個好多年了，幾乎從不打折的，19.99已經回到五、六年前的價格了。」

值得注意的是，這批打折的牛油果油保質期至2027年6月，民眾因依家庭人口和平日用油量的習慣來合理「囤貨」。本次打折截止日至8月2日。

有華人一次買一箱。（記者王若然／攝影）