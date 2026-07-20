丈夫過世陷孤獨 76歲婦「網戀」掏空積蓄、房子也沒了

南加內陸年逾7旬婦人深陷網路婚戀交友騙局，不僅失去數十萬美元積蓄，甚至連自家位於河濱市住宅也不保。(示意圖，取自unsplash）

The Press-Enterprise報導，雖然各類網路詐騙案近年經常被媒體披露，但還是有人持續陷入騙局。日前，南加 內陸年逾七旬婦人深陷網路婚戀交友騙局，不僅失去數十萬美元積蓄，甚至連自家位於河濱市住宅也不保，可能面臨無家可歸。

現年76歲女子Doose，於2023年失去丈夫，無子女照料。在極度孤獨中，她在兩年後，於網上一款交友應用程式上建立個人檔案，並如實寫下個人聯絡資訊。

不久，一名自稱60歲的獨身男子Ramirez聯繫上她，說是一名海上鑽油工人，向Doose保證，自己只希望在人生晚年再擁有一段真摯的感情關係。他傳給Doose一張手機截圖，顯示銀行帳戶裡有700萬美元存款，聲稱這些存款因稅務問題遭凍結。他還向Doose描繪美好未來，承諾會給她渴望已久陪伴，令她深信不疑。

該男子不斷以需要支付相關費用為由，向Doose索取金錢，一次1萬5000美元、一次2萬5000美元，並承諾只要問題解決，便能取回數百萬美元遭凍結資產，保證悉數歸還所有借款。曾有鄰居聽到Doose說這件事情，並提醒她可能是騙局，但Doose完全聽不進去。

Doose近日才發現自己落入執法機關所稱、針對65歲以上長者最常見的「愛情詐騙」。在這場騙局中，Doose先是在兩年間陸續從自己銀行帳戶匯出25萬美元給Ramirez，又賣掉自己住宅，將銷售款中的17萬5000美元寄給對方。總計損失高達42萬5000美元。而她卻從未見過她所謂「熱戀」男子本人。

因Doose已將住宅出售，如今只能暫時獲准居住，一旦買家要求交屋或搬遷，她就必須離開自己居住多年的家，面臨無家可歸困境。Doose在接受媒體採訪時，數度落淚。她希望透過公開自己遭遇，讓其他人能夠避免陷入類似情感與財務災難。她說，任何人都有可能成為受害者。她擁有大學學位，曾從事兒童發展相關工作。不過，她也坦承自己可能有輕度失智症狀。

河濱市警局警探Robert Olsen表示，在愛情詐騙案中，受害者最常見的共同點就是孤獨感，而他們往往會向陌生人透露過多個人資訊。詐騙分子通常會利用受害者渴望陪伴、情感依靠的心理，透過長時間建立信任關係，一步步套取個人資料與金錢，最終造成嚴重的情感創傷和財務損失。Olsen還認為，詐騙Doose的人很可能身在西非的奈及利亞（Nigeria），並透過中間人轉移資金、掩飾身分，以規避執法機關追查與逮捕。