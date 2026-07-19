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幫收行李時薪125美元？南加夫婦砸25萬外包育兒

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幫收行李時薪125美元？南加夫婦砸25萬外包育兒

記者子為／即時報導
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不少高收入美國家庭正在組建「育兒團隊」，從洗澡、講睡前故事、準備副食品，到如廁訓...
不少高收入美國家庭正在組建「育兒團隊」，從洗澡、講睡前故事、準備副食品，到如廁訓練、教騎腳踏車，甚至整理夏令營行李，都可以交由專業人士代勞。圖為示意圖。（記者子為／攝影）

富裕家庭的育兒方式正悄悄改變。除了聘請保母照顧孩子，如今不少高收入家庭更組建起一支「育兒團隊」，從洗澡、講睡前故事、準備副食品，到如廁訓練、教騎腳踏車，甚至整理夏令營行李，都可以交由專業人士代勞。

根據華爾街日報的報導，AI育兒平台Peacock Parent執行長Christine Landis與丈夫居住於南加州聖地牙哥，每年花費約25萬美元聘請完整的家庭服務團隊，共同照顧兩名孩子。這個團隊除了包含一名住家全職「家庭助理」外，還包括私人主廚及管家，協助處理家務與育兒工作。

Landis在接受華爾街日報採訪時表示：「每少花一小時在處理這些瑣事，我就能多一小時全心陪伴孩子。」她認為，將部分日常工作交由專業人士處理，能讓父母把更多精力放在與孩子相處的高品質時光。

紐約郵報指出，如今富裕家庭聘請的不再只是照顧孩子的保母，而是能同時負責洗澡、講睡前故事、跑腿採買、家庭管理及育兒等工作的「家庭助理」。

報導進一步指出，高端育兒產業近年持續擴張，服務內容也愈來愈細分，包括專門為嬰兒製作客製化輔食的主廚、協助幼兒戒尿布的如廁訓練顧問，以及教孩子騎腳踏車的教練等，都成為部分富裕家庭願意付費購買的服務。

這些服務價格不菲。紐約郵報整理指出，如廁訓練顧問依服務內容及天數不同，收費約600美元至近5000美元；腳踏車教練收費可超過400美元；協助孩子整理夏令營行李的服務，每小時收費約125美元。

專門為高資產家庭媒合家庭工作人員的Pavillion Agency共同負責人Seth Norman Greenberg向華爾街日報表示，公司創立於1962年，在西好萊塢及紐約設有據點，目前業務十分繁忙。

Greenberg表示：「我們比過去任何時候都更忙。現在的環境、經濟狀況，正持續產生愈來愈多百萬富翁與億萬富翁。」

共同創辦塑身品牌Skims及牛仔品牌Good American的企業家Emma Grede，也形容自己是「每天最多陪伴孩子三小時的媽媽」。她說：「我認為，這是在有意識地決定自己的時間該花在哪裡。如果有人協助處理那些後勤事務，讓我能把時間放在真正重要、與孩子相處的時刻，我並不認為這是在把育兒外包。」

隨著愈來愈多家庭將部分育兒工作交由他人協助，也有人擔心孩子是否會混淆父母與照顧者的角色。Landis坦言，自己曾因聽到孩子對保母說「我愛你」，而保母也回應「我愛你」感到不安，但那樣的擔憂後來逐漸消失。

她表示：「我的孩子不可能不知道我是他的母親。我們之間的連結與愛，是任何人都無法取代的。」

精華 FAQ

  • 報導指出，住在南加州聖地牙哥的Christine Landis與丈夫，每年約花25萬美元，聘請包含家庭助理、私人主廚與管家的完整服務團隊，協助照顧2名孩子並處理家務。

  • 這類家庭助理不只負責看顧孩子，還要處理洗澡、講睡前故事、跑腿採買、家庭管理，甚至協助整理夏令營行李，角色已從單純保母擴大為多功能育兒支援。

  • 高端育兒服務已細分到如嬰兒客製化副食品、幼兒如廁訓練、教孩子騎腳踏車等項目；其中如廁訓練約600美元到近5000美元，整理夏令營行李每小時約125美元。

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