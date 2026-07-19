獨食變身潮流 美國「一人訂位」成長23%

訂位平台OpenTable數據顯示，過去一年來，「一人訂位」增加23%，獨自用餐時選擇吧台位置更可能減少排隊時間。（記者張宏╱攝影）

曾在「國際孤獨等級表」排名第二的一人外出用餐，如今搖身一變成潮流。據訂位平台OpenTable數據顯示，過去一年來，美國的「一人訂位」增加23%，獨自用餐者平均每人消費94美元。人們選擇獨自用餐的理由多樣，包括一個人生活、更好享受食物、放慢步調和細品生活小確幸等。一些餐廳甚至會為獨自用餐者提供小禮物。

OpenTable分析美國餐廳平台的線上訂位資料，依據用餐人數、每人平均消費、星期、用餐時段及城市等因素進行統計，調查發現獨自用餐者平均每人消費比所有用餐人數（包含多人聚餐）的人均消費高37美元。星期四的一人訂位量增加25%，成長最為明顯，而下午3時的一人訂位正快速增加，成為新趨勢。

獨自用餐數字成長，也許會讓人想到日益嚴重的「孤獨危機」。但許多用餐者認為，獨自吃飯是一種愜意。華人Tina徐一個人生活，一個人用餐是平常事。她表示，以往一個人外出用餐需要勇氣，擔心周圍人和服務生會以異樣眼光看待自己，甚至有韓國自助餐不接受一個人食客入場。但現在各類餐廳多少都能看到獨自用餐者，因此她就更喜歡外出就餐。她會特別選擇餐廳的環境和食物品質更為突出或有特色的餐廳，且不會因獨自就餐就只點一人份， 反而會多嘗試不同菜色，慢慢品嚐，吃不掉就打包回家。

Tina表示，有時獨自用餐能坐到餐廳裡最好的位置，如靠窗座位、舒適安靜的角落，或是吧台，可近距離欣賞廚房裡廚師忙碌料理的過程。此外，獨自用餐常不用等太久就能入座，像她每次去鼎泰豐都不用排隊，因為她會主動提出坐吧台位置。

獨自就餐的無聊感是很多人無法獨自就餐障礙，華盛頓郵報報導，36歲的Veronica Selzler表示，她通常會坐在吧台，帶一本書或素描本，刻意不滑手機，靜靜欣賞廚房裡廚師們備餐的過程。因為不用跟別人聊天，會更專注一頓飯帶來的完整感官體驗。

獨自用餐也有要注意的禮儀， 作家Kevin Boehm建議，獨自用餐可考慮比平時多給一點小費。禮儀顧問公司創辦人Jodi RR Smith表示，低頭滑手機，就像抱著一條電子安全毯尋求安慰。最好事先準備一些能打發時間的活動，如帶一本書。獨自用餐時欣賞餐廳環境、觀察來往人群是愜意消遣。不過要注意，不要一直盯著服務生或其他客人看，以免讓對方感到不自在。和服務生攀談時，也要考慮不要占用對方太多時間，同時除了咖啡館，不要把餐廳變成辦公室。