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華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

記者張宏／洛杉磯即時報導
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各大航空陸續禁止使用飛行神器充氣腳墊。（記者張宏／攝影）
各大航空陸續禁止使用飛行神器充氣腳墊。（記者張宏／攝影）

華人乘客日前乘坐達美航空從上海飛洛杉磯，因為給兩個孩子放置充氣腳墊，先後被至少三名空乘警告。她表示，吃完飯再收，現在不方便。結果空乘忘記發餐給她，雖然之後有補發，但也讓她質疑是否和腳墊有關。

該華人乘客授權本報使用其在網絡發的圖文，她帶兩個孩子回美國，特別加價指定購買38排（前方非乘客座椅）的三個位置，本想放兩個充氣腳墊，讓小朋友坐得舒服些。她充氣完畢擺好時，正好飛機開始發餐；兩個小朋友小桌板飲料都已放好，一個講中文的空乘經過時，跟她講飛機上不能用充氣腳墊，她當即答應吃完飯就收好，結果空乘忘記發餐給她。之後那個空乘又回來讓她收起腳墊，她再次表示吃完就收，現在不方便，同時詢問該空乘為什麼不給她發餐。對方沒有回答，另一名男空乘補發餐點給她，但先後至少有三個空乘過來提醒她收起腳墊。

此事引發網友熱議，有網友表示，達美航空明文禁止在飛機上使用空氣腳墊。達美航空年初修改的這項規定，讓旅客攜帶一些提升飛行舒適度用品變得更加困難。達美官網新增多項禁止使用的「舒適用品（comfort items）」與「旅行小技巧（travel hack）」產品。

根據新政策，達美航空禁止旅客在機上使用包括第一排座位的充氣腳墊，或放在餐桌上的充氣枕頭，及可增加坐墊厚度或支撐腿部的充氣座墊／充氣床墊。「Knee Defender」等阻止前方座椅後傾的裝置。用來減輕臀部及髖部壓力，掛在前方座椅上的吊腳吊床。固定在窗戶或餐桌上的收納袋、各種隱私帳篷、遮簾或隔板及「全罩式頭盔」。

達美航空也禁止部分供幼童使用、需要固定在座椅、窗戶或餐桌上的舒適用品。至於未被明確列出的物品，只要符合隨身行李尺寸限制，且能夠迅速收納，理論上仍可能允許攜帶，但並不保證可以使用。航空公司可能要求旅客停用。即使是毛毯等原本允許的物品，如果披掛在頭枕或形成類似帳篷的遮蔽空間，也可能被認定違規。

達美航空將執行權交由第一線人員處理。像吊腳吊床等較不容易被發現的用品，如果藏在毛毯下，有時可能不會被注意到。但一般而言，空服員及登機門工作人員都有權要求旅客收起違規用品、辦理托運或停止使用相關物品，且在整個旅程中的任何時間點，都可要求旅客配合。

達美航空年初修改的這項規定，讓旅客攜帶一些提升飛行舒適度用品變得更加困難。達美官...
達美航空年初修改的這項規定，讓旅客攜帶一些提升飛行舒適度用品變得更加困難。達美官網新增多項禁止使用的「舒適用品（comfort items）」與「旅行小技巧（travel hack）」產品。（達美航空網站截圖）

華人乘客日前乘坐達美航空從上海飛洛杉磯，因為給兩個孩子放置充氣腳墊，先後被至少三...
華人乘客日前乘坐達美航空從上海飛洛杉磯，因為給兩個孩子放置充氣腳墊，先後被至少三名空乘警告。（圖／讀者提供）

精華 FAQ

  • 她為兩個孩子準備了充氣腳墊，希望提升長途飛行舒適度，但空服員多次提醒機上不能使用，且雙方因此產生溝通與情緒上的爭議。

  • 她認為自己明明已配合說明會在吃完飯後收起腳墊，卻一度沒拿到餐點，因此懷疑空乘是否因腳墊問題而刻意延後或漏發她的餐食。

  • 達美禁用多種舒適用品，包括充氣腳墊、充氣枕頭、充氣座墊或床墊、Knee Defender、吊腳吊床、隱私帳篷、遮簾、隔板與全罩式頭盔等。

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