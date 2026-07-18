我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯電榮譽副董事長宣明智意識不清 送醫開刀

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

強調美國製造 挺MAGA電子菸商 遭爆產品來自中國

編譯組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Fifty Bar自稱是一家美國製造的電子菸公司。（Fifty Bar）
Fifty Bar自稱是一家美國製造的電子菸公司。（Fifty Bar）

加州郵報報導，一家在其產品上大肆宣傳「MAGA」（讓美國再次偉大）的電子菸公司，因涉嫌偽造「美國製造」（Made in America），正面臨川普政府的嚴厲審查。聯邦監管機構指出，該公司旗下的拋棄式電子菸實際上可能全部來自中國。

美國聯邦貿易委員會（FTC）已向拋棄式電子菸製造商Fifty Bar的母公司Lucky Bar發出警告信。該公司在南加州設有製造與組裝工廠。

在Fifty Bar官網，該公司將自己包裝為「全美唯一在美國製造的拋棄式電子菸」。

聯邦貿易委員會在警告信中指出，Fifty Bar可能違反了關於虛假或誤導性標籤的法律，並要求該公司提交符合法規的改善計畫。信中寫道：「根據委員會人員審查的資訊，有理由相信Lucky Bar在做出這項無條件的美國原產地聲稱之際，實際上可能是全數、或絕大部分進口了該產品。」

該公司老闆Brady Bates曾使用過「讓電子菸再次美國化」（Making Vaping American Again）的口號，但他先前曾坦承產品的零件確實來自中國。

此類進口產品帶來的潛在危害，已引發廣泛擔憂。Fifty Bar的產品已被發現登記在多個州的監管名冊上，且產品含有nixodine（一種新興的尼古丁替代物，主要應用於電子菸及口含尼古丁替代產品）。這是一種專門為逃避美國法律監管，而研發的中國製化學物質。

前聯邦食品暨藥物管理局局長Marty Makary去年在參議院聽證會上表示，美國市場正遭到非法中國電子菸的「無情氾濫」。他指出：「我們根本不知道這些產品裡面裝了什麼。這非常令人擔憂，而且這很不合理—這些產品在中國是被禁止的，但他們卻在製造並運往美國。」

精華 FAQ

  • 因為它在官網與行銷中強調「美國製造」，但FTC認為其拋棄式電子菸可能全數或大部分進口自中國，涉嫌虛假或誤導性原產地標示，因此發出警告信要求改善。

  • FTC警告Lucky Bar可能違反關於虛假或誤導性標籤的法律，並要求提交符合法規的改善計畫。監管機構指出，該公司無條件宣稱美國原產，卻疑似大量仰賴進口產品。

  • 報導指出Fifty Bar產品含有nixodine，這被視為為逃避美國監管而研發的中國製化學物質。前FDA局長也警告，美國市場正遭中國非法電子菸氾濫，成分與來源都令人擔憂。

加州 川普

上一則

震驚 洛杉磯狂開這項停車罰單 金額已近百萬

下一則

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

延伸閱讀

不沾鍋內含「永久性毒物」3M、杜邦等巨頭遭紐約州提告

不沾鍋內含「永久性毒物」3M、杜邦等巨頭遭紐約州提告
阿里巴巴賣違法藥物 與美司法部和解、支付6億元

阿里巴巴賣違法藥物 與美司法部和解、支付6億元
川普解密數百文件猛打中國介選 CNN拆解：美選有漏洞、難證遭操縱

川普解密數百文件猛打中國介選 CNN拆解：美選有漏洞、難證遭操縱
中國違反貿易協議華府卻噤聲 美官員憂北京步步進逼

中國違反貿易協議華府卻噤聲 美官員憂北京步步進逼
華爾街日報：川普扶植英特爾 先進封裝瞄準台積電

華爾街日報：川普扶植英特爾 先進封裝瞄準台積電
胜肽保健熱 轉進網上銷售 所得資金流向中國芬太尼製造商

胜肽保健熱 轉進網上銷售 所得資金流向中國芬太尼製造商

超人氣

更多 >
每天吃水煮蛋吃膩了？ 她搭配1物口感秒升級：一試成主顧

每天吃水煮蛋吃膩了？ 她搭配1物口感秒升級：一試成主顧
屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚
早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元

早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
世界盃／阿根廷舉福克蘭群島主權標語 白宮力挺：在美國有言論自由

世界盃／阿根廷舉福克蘭群島主權標語 白宮力挺：在美國有言論自由