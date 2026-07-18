強調美國製造 挺MAGA電子菸商 遭爆產品來自中國

Fifty Bar自稱是一家美國製造的電子菸公司。（Fifty Bar）

加州 郵報報導，一家在其產品上大肆宣傳「MAGA」（讓美國再次偉大）的電子菸公司，因涉嫌偽造「美國製造」（Made in America），正面臨川普 政府的嚴厲審查。聯邦監管機構指出，該公司旗下的拋棄式電子菸實際上可能全部來自中國。

美國聯邦貿易委員會（FTC）已向拋棄式電子菸製造商Fifty Bar的母公司Lucky Bar發出警告信。該公司在南加州設有製造與組裝工廠。

在Fifty Bar官網，該公司將自己包裝為「全美唯一在美國製造的拋棄式電子菸」。

聯邦貿易委員會在警告信中指出，Fifty Bar可能違反了關於虛假或誤導性標籤的法律，並要求該公司提交符合法規的改善計畫。信中寫道：「根據委員會人員審查的資訊，有理由相信Lucky Bar在做出這項無條件的美國原產地聲稱之際，實際上可能是全數、或絕大部分進口了該產品。」

該公司老闆Brady Bates曾使用過「讓電子菸再次美國化」（Making Vaping American Again）的口號，但他先前曾坦承產品的零件確實來自中國。

此類進口產品帶來的潛在危害，已引發廣泛擔憂。Fifty Bar的產品已被發現登記在多個州的監管名冊上，且產品含有nixodine（一種新興的尼古丁替代物，主要應用於電子菸及口含尼古丁替代產品）。這是一種專門為逃避美國法律監管，而研發的中國製化學物質。

前聯邦食品暨藥物管理局局長Marty Makary去年在參議院聽證會上表示，美國市場正遭到非法中國電子菸的「無情氾濫」。他指出：「我們根本不知道這些產品裡面裝了什麼。這非常令人擔憂，而且這很不合理—這些產品在中國是被禁止的，但他們卻在製造並運往美國。」