我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國人不敢傷心、亞裔人不敢快樂？華人熱議兩種情緒文化

德州洪災加劇 已致2死 數百人等待救援 救難人員疲於奔命

每年6.5萬學費 私校用AI取代老師 學生成績更佳

編譯陳盈霖／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
學費一年高達6萬5000美元的私立阿爾法學校，用人工智慧取代傳統教師。（阿爾法學...
學費一年高達6萬5000美元的私立阿爾法學校，用人工智慧取代傳統教師。（阿爾法學校官網）

加州郵報報導，每年學費高達6萬5000美元的私立學校阿爾法（Alpha），將於8月在南加聖塔蒙尼卡開設新校區。特別的是，該校大肆宣揚用人工智慧（AI）取代傳統教師教學，學生成績甚至超越部分頂尖私立名校。

阿爾法學校代表Anna Davalantes告訴聖塔蒙尼卡太陽報（Santa Monica Sun），「其學生在SAT、ACT及加州學生學業表現與進展評估（CAASPP）等成績上，優於類似哈佛西湖高中（Harvard-Westlake School）這樣的頂尖私校。」她還稱，阿爾法學校能有此優異成績，並非出於對學生的擇優錄取。

根據該校官網，學生每天上午僅需花兩小時，在「AI家教」協助下完成學術課程，學習速度比傳統學校的學生快兩倍。下午則規畫一系列工作坊，重點培養學生生活技能，包括金融素養、團隊合作及公開演說等。

該校並以「學習引導員（Guides）」取代傳統教師，這些引導員不需具備正式教師資格，通常來自科技公司創辦者或運動教練等不同領域專業人士。公司支付他們約15萬美元年薪，主要的工作是每天至少花30分鐘與學生一對一交流，協助他們設定學業與個人成長目標。

該校表示，其個人化AI平台會依每位學生需求，自動生成「客製化」課程，在學生的電子設備上提供專屬題目。學生需全部答對後，才能進入下一個學習階段。

儘管學生主要透過數位平台學習，但學習引導員會協助他們維持在所謂的「舒適帶／金髮姑娘區間」（Goldilocks zone），也就是恰到好處的學習範圍。聖塔蒙尼卡太陽報引述該校學習引導員Derek Bergmann說法指出，引導員的角色，是協助學生維持最佳的學習狀態。這所高端學校將在南加州率先推出這項大膽實驗，首批小規模招收30個家庭。

「科技走進教室」一直備受爭議，醫學專家曾警告，學生若長時間沉迷數位科技，可能導致嚴重社交焦慮、自尊心受挫，甚至陷入憂鬱等。不過Derek Bergmann認為，科技只是工具，真正重要的是使用這項工具的目的與方式。

這套激進的教育模式也引起政府關注。聯邦教育部長麥克曼(Linda McMahon)去年9月參訪該校奧斯汀（Austin）校區時表示，善用AI對擴大機會、幫助學生替未來就業做好準備至關重要。

阿爾法學校由教育創業家MacKenzie Price與德州軟體億萬富翁Joe Liemandt共同創立，加州目前有聖塔芭芭拉、舊金山及橙縣等三個校區，紐約市也有另一校區。

精華 FAQ

  • 該校將於8月在南加州聖塔蒙尼卡開設新校區，年學費高達6萬5000美元。校方以高額收費搭配AI教學模式，吸引重視升學與創新教育的家庭。

  • 學生每天上午只需2小時，在AI家教協助下完成學術課程；平台會依個別需求生成客製化題目，必須全部答對才能進入下一階段，號稱學習速度是傳統學校的2倍。

  • Alpha以不需正式教師資格的學習引導員取代老師，負責每日與學生一對一交流並協助設定目標；下午則安排金融素養、團隊合作、公開演說等工作坊，補足生活技能。

南加 加州 SAT

上一則

華人打造美洲文化IP 世足小熊盲盒洛城受歡迎

下一則

震驚 洛杉磯狂開這項停車罰單 金額已近百萬

延伸閱讀

為AI打基礎 體制外K-8學校 吸引美國高所得家長

為AI打基礎 體制外K-8學校 吸引美國高所得家長
AI衝擊教育 芝大法學院新生上課 禁用電腦、手機

AI衝擊教育 芝大法學院新生上課 禁用電腦、手機
財務困境 灣區3高校被認證機構列入警告名單

財務困境 灣區3高校被認證機構列入警告名單
舉報公校放水竄改成績遭報復 高中教師告到聯邦

舉報公校放水竄改成績遭報復 高中教師告到聯邦
佛光西來學校 課輔、周六中文班招生

佛光西來學校 課輔、周六中文班招生
紙卡易壞補發慢 將推學生數位OMNY卡

紙卡易壞補發慢 將推學生數位OMNY卡

熱門新聞

Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
詐騙集團如今利用「Caller ID Spoofing」（來電顯示偽裝）技術行騙，讓人真假難辨。（受訪人提供）

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

2026-07-12 21:30
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健／攝影）

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

2026-07-16 02:19
華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判處兩年六個月有期徒刑。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-10 18:02
常先生的學長在回到台灣後還收到討債公司寄來的補繳2456美元的帳單。（讀者提供）

美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣

2026-07-13 20:02
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

2026-07-16 20:38

超人氣

更多 >
每天吃水煮蛋吃膩了？ 她搭配1物口感秒升級：一試成主顧

每天吃水煮蛋吃膩了？ 她搭配1物口感秒升級：一試成主顧
屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚
早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元

早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元
世界盃／阿根廷舉福克蘭群島主權標語 白宮力挺：在美國有言論自由

世界盃／阿根廷舉福克蘭群島主權標語 白宮力挺：在美國有言論自由
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父