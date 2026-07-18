我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

捷克議員籲眾議長取消訪中 要求發布中國旅遊警示

紐約退伍軍人症出現首例死亡 已67人感染

租車別只看官網 好市多這隱藏福利 一次省400美元

記者朱敏梓╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Costco Travel提供會員專屬租車優惠，除享折扣價格外，部分方案還包含第...
Costco Travel提供會員專屬租車優惠，除享折扣價格外，部分方案還包含第二位駕駛人免加價、可免費取消及取車時付款等福利。（取材自Costco Travel官網）

根據汽車媒體Motor1.com報導，一名美國媽媽近日分享家庭旅遊租車的省錢經驗，原本租一輛七人座廂型車報價超過1000美元，但透過好市多Costco）會員專屬的Costco Travel預訂後，價格降至570美元，省下逾400美元。影片曝光後引發熱議，不少網友直呼，「光這一次租車就把會員費賺回來了。」

TikTok創作者Gingy（@toldbygingy）表示，她為即將到來的家庭公路旅行尋找租車方案，希望租一輛可容納七人的Chrysler Pacifica廂型車（或同級車款）。一開始向租車公司查價，報價超過1000美元；改由Costco官網Travel服務搜尋後，同樣租車公司、同樣車型，價格只要570美元。

她表示：「完全是同一輛車、同一家租車公司，只因為有Costco會員資格，就省下超過400美元。」

她也在留言中分享，只要登入Costco官網，點選Travel頁面，輸入租車日期及還車時間，即可查看會員專屬價格。她也曾到Expedia比價，雖然價格比直接向租車公司預訂便宜，但仍不如Costco會員優惠。

影片發布後，不少網友分享類似經驗。有網友表示，之前為了家庭旅行租廂型車，比較後發現Costco會員價格便宜約300美元，乾脆先辦會員再租車。不少人也認為，若一年有一、兩次租車需求，單次省下數百美元，就足以抵回一整年的會員費。

根據Costco Travel官網，目前平台與Alamo、Avis、Budget及Enterprise等多家大型租車公司合作，提供會員專屬優惠。除折扣價，多數方案還提供第二位駕駛人免額外收費，只要符合租車公司的年齡及資格規定，即可免費登記共同駕駛，對家庭出遊相當實用。

Costco Travel採「先預約、取車時付款」模式，大多數訂單也可免費取消。若日後發現更低價格，消費者可重新預訂新方案，再取消原有預約，不需支付取消費用。

Motor1.com提醒，Costco Travel並非任何情況下都是最低價。租車費用會受到日期、地點、車型及市場需求影響，建議消費者仍應比較租車公司官網、Expedia等平台比價，並留意最終費用是否包含稅金、附加費、保險、里程限制及取還車地點等條件，以免只比較基本租金，卻忽略其他額外支出。

精華 FAQ

  • 她原本向租車公司直接詢價，七人座廂型車報價超過1000美元，後來改用Costco Travel預訂，同樣車型與同一家租車公司，價格降到570美元。

  • 因為它與Alamo、Avis、Budget、Enterprise等租車公司合作，除了會員專屬折扣，部分方案還提供第二位駕駛人免額外收費，對多人家庭旅行特別方便。

  • Costco Travel不一定永遠是最低價，仍要比較官網、Expedia等平台，並確認稅金、附加費、保險、里程限制與取還車地點，避免只看基本租金。

好市多 Costco 租車

上一則

改裝露營車 華人退休族低成本旅遊新寵

延伸閱讀

大包裝未必划算 好市多這日用品 比沃爾瑪貴近6成

大包裝未必划算 好市多這日用品 比沃爾瑪貴近6成
首次租露營車旅遊？過來人分享該注意事項與費用

首次租露營車旅遊？過來人分享該注意事項與費用
免費升等商務艙？空服員大揭密

免費升等商務艙？空服員大揭密
140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架
廂型車改裝經濟露營車 一車兩用圓夢「車宿生活」

廂型車改裝經濟露營車 一車兩用圓夢「車宿生活」
高收入者也愛撿便宜？新調查揭他們最愛逛這超市

高收入者也愛撿便宜？新調查揭他們最愛逛這超市

熱門新聞

Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
詐騙集團如今利用「Caller ID Spoofing」（來電顯示偽裝）技術行騙，讓人真假難辨。（受訪人提供）

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

2026-07-12 21:30
華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判處兩年六個月有期徒刑。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-10 18:02
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健／攝影）

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

2026-07-16 02:19
常先生的學長在回到台灣後還收到討債公司寄來的補繳2456美元的帳單。（讀者提供）

美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣

2026-07-13 20:02
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

2026-07-16 20:38

超人氣

更多 >
每天吃水煮蛋吃膩了？ 她搭配1物口感秒升級：一試成主顧

每天吃水煮蛋吃膩了？ 她搭配1物口感秒升級：一試成主顧
屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元

早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長