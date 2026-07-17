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這項低成本旅遊新時尚 成華人退休族新寵

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
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出遊者八成為55歲以上及退休人士，大家一起享受野餐樂趣。（圖／金吉爾提供）
出遊者八成為55歲以上及退休人士，大家一起享受野餐樂趣。（圖／金吉爾提供）

華人新移民金吉爾（Jinjier）接觸露營車文化至今十餘年，已成為推動華人退休族群改裝車旅遊的倡導者。他看好退休華人市場，鼓勵將普通家用迷你箱型車（minivan）改裝成經濟型露營車，讓退休人士以較低成本享受自駕旅行樂趣，並透過結伴出遊拓展社交圈。

金吉爾表示，目前參與改裝車旅行團的成員中，至少八成是55歲以上或退休人士。對他們而言，改裝車不只是交通工具，更是一個交友、豐富退休生活的平台。旅程中，大家一起釣魚、泡野外溫泉、舉辦BBQ、篝火晚會及車友聚會，在享受戶外休閒活動的同時，也建立深厚友誼。

金吉爾表示，他於2014年移民美國，隔年便購買第一輛C型露營車，開始接觸露營車旅行。起初，他只是邀請親朋好友結伴出遊。新冠疫情爆發初期，隨著民眾選擇居家避疫，露營車旅遊一度陷入停滯，眼看幾輛露營車長時間停放在家中，他最終決定出售。令他始料未及的是，隨著疫情持續，人們長時間困在家中後，對戶外旅行的需求迅速增加，露營車旅遊市場隨之迎來爆發式成長。

他說：「既然不能開大型露營車旅行，那就自己創造一種方式。」於是，金吉爾開始嘗試將自家一輛小型箱型車改裝成簡易露營車，利用自身的技能，親手打造屬於自己的移動空間。

車內配備冰箱、電力系統、六路監控、破窗器、雷達測速及抬頭顯示等設備。在駕駛座後方，他設計一組多功能生活櫃，巧妙整合各項功能，包括微波爐、可導出作為餐桌的抽屜、電磁爐、茶几、菜板、洗菜水槽、調料與廚具收納空間、釣魚用品隔間，以及飲用水和飲料儲存區，甚至還設置電視機升降架，充分利用車內有限的空間。他表示，將車輛後方兩排座椅調低後，就可形成一張雙人床位，足以供兩名成年人休息。

看到改裝車逐漸受到關注，金吉爾也將自己的改裝過程拍攝成影片，並在YouTube建立頻道。每當改裝影片發布後，很快吸引網友關注，目前已累積上萬名粉絲。不少粉絲留言詢問：「為什麼不能組織一次改裝車旅遊？」

大家在一起舉辦篝火娛樂活動。（圖／金吉爾提供）
大家在一起舉辦篝火娛樂活動。（圖／金吉爾提供）

在網友熱烈建議下，金吉爾在羅斯密市一處公園舉辦首次車友會，吸引數十名粉絲參加，其中不少人駕駛自己廂型車改裝的露營車到場交流，現場氣氛熱烈。看到大家對改裝車旅遊的興趣，金吉爾開始嘗試組織車友外出旅行。從最初幾輛車的小型活動，到最多時達30多輛車同行，參與者大多是退休人士。

如今，金吉爾在每次出遊旅途中不僅是發起人，更身兼前導車、領隊、導遊及活動策畫等多重角色。他表示，組織旅遊並不只是帶大家出門玩，還需要處理各種突發狀況，例如預訂露營車位、車輛途中爆胎，甚至協調夫妻成員間的小摩擦。他說：「大家把信任交給我，我就必須把每件事情處理好。」多年來，在他的撮合與陪伴下，甚至促成四對55歲以上的男女成員結為夫妻，還舉辦了「草地婚禮」。

金吉爾表示，每到一個目的地，除安排白天的戶外活動，晚上也會準備篝火晚會，讓不同年齡層的參與者都能融入其中，包括隨行小朋友也能享受團體活動的樂趣。他認為，通過改裝車旅遊帶給普通退休華人的，不只是一次旅行，而是一種重新建立合適的生活圈、享受自己人生第二階段的新方式。

家用小型箱型車改裝為經濟露營車，出行方便，讓退休人士以較低成本享受自駕旅行樂趣，...
家用小型箱型車改裝為經濟露營車，出行方便，讓退休人士以較低成本享受自駕旅行樂趣，並透過結伴出遊拓展社交圈。（圖／金吉爾提供）

金吉爾開始嘗試將自家一輛小型箱型車改裝成簡易露營車，利用自身掌握的技能，親手打造...
金吉爾開始嘗試將自家一輛小型箱型車改裝成簡易露營車，利用自身掌握的技能，親手打造屬於自己的移動空間。經過改裝後，這輛車可謂「麻雀雖小，五臟俱全」。（記者啟鉻／攝影）

華人新移民金吉爾（Jinjier）如今已成為推動華人退休族群改裝車旅遊的倡導者。...
華人新移民金吉爾（Jinjier）如今已成為推動華人退休族群改裝車旅遊的倡導者。（記者啟鉻／攝影）

精華 FAQ

  • 他認為退休華人希望以較低成本享受自駕旅行，又能在旅途中結交朋友、擴大生活圈，因此把改裝車旅遊視為兼具經濟性與社交性的退休新選擇。

  • 車內配置冰箱、電力系統、監控與安全設備，並設計多功能生活櫃，整合微波爐、電磁爐、水槽、收納空間與電視架，後座放平後還可變成雙人床。

  • 金吉爾先將改裝過程拍成影片上傳YouTube，累積粉絲後再舉辦首次車友會，之後逐步組織出遊，規模從幾輛車擴大到30多輛車，參與者多為退休人士。

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