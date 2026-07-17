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為中國生病親戚？華女狂嫁15男真實原因曝光

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為中國生病親戚？華女狂嫁15男 真實原因曝光...

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調查員在陳佳穎（Jiaying Chen，音譯）身上搜出一本疑似偽造的美國護照，...
調查員在陳佳穎（Jiaying Chen，音譯）身上搜出一本疑似偽造的美國護照，以及一張姓名為「梁維琪」（Vicky Liang）的內華達州駕照，證件上均貼有陳佳穎的照片。（拉斯維加斯大都會警局）

洛杉磯時報、WBRC電視台等媒體報導，檢方指出，拉斯維加斯女子陳佳穎（Jiaying Chen，音譯）在已有婚姻關係情況下，仍於當地十多名男子結婚。當局指控這是一場為騙取賭資的「重婚詐騙案」。陳佳穎日前與檢方達成認罪協議，她最高面臨24年監禁。

根據周四提交至克拉克縣地方法院的認罪協議書，現年33歲的陳佳穎承認一項重婚罪及一項以虛假藉口獲取金錢罪。法院紀錄顯示，陳女最初在該起詐騙案中面臨六項重婚、兩項偽造文書及盜竊等重罪指控；不過根據認罪協議，部分指控已經撤銷。

法庭紀錄顯示，自2019年3月至2026年5月期間，陳佳穎向克拉克縣婚姻登記局（Marriage Bureau）提交15份結婚申請，最終成功取得八張結婚證書。最早報導此認罪協議的「拉斯維加斯評論報（Las Vegas Review-Journal）」指出，陳佳穎曾向當局供稱，她並未與所有申請書上的男子結婚，原因是「並非每個人都會付錢」。

當局進一步指控，陳佳穎還曾使用化名「梁維琪（Vicky Liang，音譯）」提交結婚申請。紀錄顯示，「維琪・梁」在2025年4月至同年6月期間，額外提交八份結婚申請，並成功取得七張結婚證書。

拉斯維加斯評論報引述逮捕紀錄指出，陳佳穎曾向警方坦言：「結一次婚，最多可以賺到2萬美元。」她更補充，之所以選擇在拉斯維加斯結婚，純粹是當地的結婚手續非常簡便。

警方調查指出，陳佳穎涉嫌透過社媒結識這些受害者，但目前尚不清楚這些男子為何同意與她結婚。

檢方在刑事起訴書中指控，陳佳穎從其中至少三名男子身上詐取約13萬8000美元。她當時向受害者稱，需要資金照顧在中國的生病親戚。

多名受害男子向警方表示，他們因相信陳佳穎的說法，而損失數萬美元。其中一男子表示，陳佳穎聲稱中國有親屬生病急需醫療費，他因此借給她4萬美元，但從未收到還款。另一男子表示，兩人剛完成結婚登記，陳女便要求2萬3000美元協助其生病家人。警方指出，該男子匯款約兩周後，陳女便告知：「她不想再繼續這段婚姻。」

還有一男子表示，他因類似理由損失2萬美元。有受害者向警方表示，他與陳佳穎交往一年後結婚。婚後，陳佳穎提議共同存錢購屋，因此他與家人籌集約3萬美元交給陳佳穎保管。在另一案例中，警方指出，一男子告訴調查員，他當時正在辦理與陳佳穎的婚姻撤銷（annulment）程序。然而，在法院正式核准撤銷婚姻前，陳佳穎竟已與另一男子結婚。

當局透露，這些詐欺獲得的錢財，實際全被陳佳穎拿去拉斯維加斯賭場揮霍，而非寄給中國的生病親戚。拉斯維加斯警局指出，僅在過去一年，陳佳穎就在永利賭場（Wynn casino）輸掉高達30萬美元。

根據逮捕報告，調查員在陳佳穎身上搜出一本疑似偽造的美國護照，以及一張姓名為「梁維琪」的內華達州駕照，兩份證件均貼有陳佳穎的照片。然而，經內華達州車輛管理局（DMV）紀錄查詢，系統中並無該駕照號碼，亦無該姓名與出生日期的組合紀錄。

根據認罪協議，陳女將於8月20日面臨量刑聆訊，最高恐面臨24年的監禁。

精華 FAQ

  • 檢方指控她在已有婚姻關係下，仍以不同身分與多名男子結婚，並藉重婚與虛假理由向受害者索取金錢，構成重婚詐騙與詐欺取財。

  • 她宣稱中國有生病的親戚急需醫療費，或需要資金處理家庭急難，誘使多名男子在交往或婚後匯款，累計至少詐得13萬8000美元。

  • 陳佳穎已與檢方達成認罪協議，承認1項重婚罪與1項以虛假藉口獲取金錢罪，預定8月20日量刑，最高可能被判24年監禁。

洛杉磯

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