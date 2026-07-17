我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聽不到也能開飛機？全球首位亞裔聾人女飛行員：AI字幕改變航空未來

全球高溫紀錄常出現在聖嬰年？ 專家曝3個可能原因

不做會計師 台男把龜記闖進洛杉磯奶茶一級戰區

記者謝雨珊╱洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
推動台灣手搖品牌「龜記」跨越太平洋的幕後推手之一，是畢業於南加州大學的台灣留學生...
推動台灣手搖品牌「龜記」跨越太平洋的幕後推手之一，是畢業於南加州大學的台灣留學生Damon Tai及他的三位合夥人。（記者謝雨珊╱攝影）

在南加州手搖飲招牌多到讓人視覺疲勞的「一級戰區」裡，一個台灣手搖品牌「龜記」在洛杉磯聖蓋博的全統廣場開業。推動這個品牌跨越太平洋的幕後推手之一，是頂著南加州大學（USC）會計學系光環的台灣留學生Damon Tai及他的三位合夥人。

Damon Tai沒有選擇進入四大會計師事務所，也沒有走上數字堆疊的穩定職涯，而是選擇創業。而且，他挑了一條看似最擁擠、最難走的茶飲賽道。

這場創業故事的開端，是一次大膽的「主動敲門」。Damon Tai說，他自己很喜歡龜記這個品牌，因此跟合夥人們主動接洽台灣總部，詢問是否有海外拓點的意願。通過多次交流，他們迅速與台灣總部達成理念上的共識，攜手進軍海外。

龜記在北美的海外首站就選在洛杉磯。Damon Tai表示，他們曾考慮過其他地方，但因為四人都在洛杉磯生活，而且洛杉磯華人眾多，因此決定在洛杉磯。

至於為何選在洛杉磯聖蓋博市全統廣場，他表示，該廣場重新裝修，附近華人聚集，有超市引人流，看好該廣場未來發展。問及是否知曉聖蓋博市為手搖飲店「一級戰區」，他表示，這裡的消費者嘴刁、手搖飲店密度高、競爭激烈，「我們的策略很直接，就是最難的先做。如果在這裡能做起來，基本上在哪裡都能做得起來」。

在與龜記總部達成共識並以合資方式合作後，北美首店於今年2月開幕。Damon Tai坦言，在開店過程中遇到許多挑戰，像是裝修設計上得經過幾番討論及妥協等。剛開始，也只有帶幾款龜記品項，以減少大家的「選擇困難」，讓客人更容易接納。

在產品銷售表現上，Damon Tai表示，店內熱銷品項包括在台灣原就擁有高人氣的紅柚翡翠與蘋果紅萱，但真正的銷售冠軍卻讓團隊感到意外。他指出，目前店內最受歡迎的是「茶王奶茶」系列。這款以濃厚茶香為特色的飲品，在洛杉磯市場獲得不少消費者青睞，許多顧客初次嘗試後就成為回頭客。

Damon Tai坦言，團隊原先未預料到這款產品會成為當地市場的明星商品。他表示，這些意想不到的消費趨勢，讓團隊在產品規畫與市場經營上獲得寶貴經驗，也更加了解當地顧客的口味需求。

開幕至今雖僅數個月，但龜記北美首店已逐漸在競爭激烈的聖蓋博市場站穩腳步。Damon Tai指出，開店以來的表現比預想中的更不錯，近期該店也增設全新「碎銀普洱」系列飲品，包括普洱茶、普洱奶茶等。他認為目前很多手搖飲店都沒有普洱茶選項，希望大家可以透過這個品項認識普洱並喜歡普洱茶。

龜記近期增設全新「碎銀普洱」系列飲品，包括普洱茶、普洱奶茶等。（記者謝雨珊╱攝影...
龜記近期增設全新「碎銀普洱」系列飲品，包括普洱茶、普洱奶茶等。（記者謝雨珊╱攝影）

推動台灣手搖品牌「龜記」跨越太平洋的幕後推手之一，是畢業於南加州大學的台灣留學生...
推動台灣手搖品牌「龜記」跨越太平洋的幕後推手之一，是畢業於南加州大學的台灣留學生Damon Tai及他的三位合夥人。（記者謝雨珊╱攝影）

精華 FAQ

  • 他是南加大會計學系背景的台灣留學生，原本可走進四大會計師事務所等穩定路線，但他選擇創業，與3位合夥人一起把喜愛的龜記品牌帶到海外。

  • 團隊考量4人都住在洛杉磯，加上當地華人多、消費基礎成熟，因此選在聖蓋博全統廣場。該地重新裝修、鄰近超市帶人流，也屬於手搖飲競爭最密集的區域。

  • 店內原本熱銷的是紅柚翡翠與蘋果紅萱，但最受歡迎的意外是茶王奶茶系列。Damon Tai表示，濃厚茶香很受當地顧客喜愛，近期也新增碎銀普洱系列。

洛杉磯 聖蓋博

上一則

加州女夏威夷死亡「這項活動」成遊客溺水主因之一

延伸閱讀

Dior、LV等奢侈品牌開餐飲店了 華人親測後感受複雜

Dior、LV等奢侈品牌開餐飲店了 華人親測後感受複雜
棄台灣高薪 陪夫外派鳳凰城 台積太太做這迎人生新舞台

棄台灣高薪 陪夫外派鳳凰城 台積太太做這迎人生新舞台
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
華生轉行上門私廚 年薪逾10萬

華生轉行上門私廚 年薪逾10萬
吃貨／僅14個座位的洛杉磯餐廳 登北美50佳

吃貨／僅14個座位的洛杉磯餐廳 登北美50佳
張雪機車進軍台灣市場 張雪：最晚明年開店 還想環島沿路吃

張雪機車進軍台灣市場 張雪：最晚明年開店 還想環島沿路吃

熱門新聞

華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判處兩年六個月有期徒刑。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-10 18:02
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
詐騙集團如今利用「Caller ID Spoofing」（來電顯示偽裝）技術行騙，讓人真假難辨。（受訪人提供）

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

2026-07-12 21:30
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健／攝影）

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

2026-07-16 02:19
常先生的學長在回到台灣後還收到討債公司寄來的補繳2456美元的帳單。（讀者提供）

美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣

2026-07-13 20:02
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

2026-07-16 20:38

超人氣

更多 >
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
床頭邊放「結冰水」搭配冷氣實測有感降溫 還有驚喜效果

床頭邊放「結冰水」搭配冷氣實測有感降溫 還有驚喜效果
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
BBC：歐洲人搶購一款中製便攜式冷氣 買家直呼「革命」

BBC：歐洲人搶購一款中製便攜式冷氣 買家直呼「革命」
「淫窩」藏蒙市民宅被查 竟因華男嫖娼嫌女太醜

「淫窩」藏蒙市民宅被查 竟因華男嫖娼嫌女太醜