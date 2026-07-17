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加州女夏威夷死亡「這項活動」成遊客溺水主因之一

記者謝雨珊／即時報導
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當地消防局指出，遊客前往夏威夷海灘遊玩時，不應僅依靠天氣或表面海況判斷安全性，而...
當地消防局指出，遊客前往夏威夷海灘遊玩時，不應僅依靠天氣或表面海況判斷安全性，而應事先了解當地環境、海流狀況以及自身游泳能力。圖為茂宜的海灘。新華社

夏威夷茂宜島（Maui）一處偏遠海灘本周發生溺水意外，一56歲加州女子在海中失去意識後不幸死亡，另一53歲德州女則被緊急送醫，目前仍處危急狀態。兩名女子被發現時均已無法自行呼吸，救援人員與現場民眾立即展開急救。

根據SFGATE報導，茂宜消防局接獲通報，15日上午10時16分左右派員前往哈納（Hana）以東的Koki海灘救援。該海灘屬較偏遠地點，且沒有配置救生員。報案內容指出，當時有兩人在海中失去意識，需要緊急救援。

消防員抵達現場時，旁觀者已開始為其中一53歲德州女子進行心肺復甦術。與此同時，一名正在休假的消防員立即使用衝浪板進入海中，將另一名56歲加州女從水中救回岸邊，救援人員隨後接手急救工作。

根據消防局消息，德州女子在搶救過程中恢復脈搏，隨後由直升機空運送往醫院，目前仍因傷勢嚴重住院治療；而加州女子則因傷勢過重，最終在現場被宣告死亡。

目前警方尚未公布兩女子身分，也未透露她們是否為同行旅客，或事發前是否正在進行游泳、浮潛或其他水上活動。當局表示，事件仍在調查中，相關細節尚待進一步確認。

茂宜消防局發言人Christopher Stankis向SFGATE表示，事發時海況並不惡劣，海面「非常平靜」，僅有些微浪。他指出，目前推測兩女子當時可能在一起活動，但尚未完全確認。

儘管當時海況看似平穩，這起事件再次引發外界對夏威夷海洋安全的關注。根據相關資料，溺水長期是夏威夷遊客意外死亡的主要原因之一，其中浮潛活動更被認為是造成遊客溺水事故的重要因素。

報導指出，茂宜島部分海灘因地理環境特殊，發生海上意外的比例相對較高。尤其哈納地區不少海灘位置偏遠，周邊缺乏即時救援資源，一旦發生意外，救援人員可能需要較長時間才能抵達。

Stankis提醒，遊客前往夏威夷海灘遊玩時，不應僅依靠天氣或表面海況判斷安全性，而應事先了解當地環境、海流狀況以及自身游泳能力。他也呼籲民眾進入海中前務必評估風險，避免因低估海洋力量而發生悲劇。

精華 FAQ

  • 1名56歲加州女子被救上岸後仍不幸死亡，另1名53歲德州女子在現場CPR後恢復脈搏，已由直升機送醫，目前仍處危急狀態。

  • 事件發生在茂宜島哈納以東的Koki海灘，該處偏遠且沒有救生員。消防員與旁觀者先後投入急救，休假的消防員還以衝浪板下水救人。

  • 因為夏威夷遊客死亡案例中，溺水長期是主要原因之一，且浮潛特別常見。官員提醒，海面看似平靜也不代表安全，仍需先了解海流與自身能力。

夏威夷 加州 德州

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