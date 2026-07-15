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加州「恐怖之家」虐13童 倖存者首談駭人經歷

編譯陳盈霖／即時報導
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被控虐待13名子女的路易斯。（ AP／河濱縣警局）
被控虐待13名子女的路易斯。（ AP／河濱縣警局）

每日快報美國版（Daily Express US）報導，震驚全美的河濱縣佩里斯（Perris）「恐怖之家（House of Horrors）」虐童案，大衛與路易斯特平（David and Louise Turpin）夫妻，因長年虐待、囚禁13名子女，被判至少25年至終身監禁。部分倖存手足，近期在「特平一家：全新的恐怖之家」（The Turpins：A New House of Horror）特別節目中首度公開童年駭人經歷與復原歷程。

特平兄妹，朱莉莎（Juslissa Turpin）、喬琳達（Jolinda Turpin）與詹姆斯（James Turpin）等人，多年來飽受親生父母折磨，直到2018年。根據每日星報（Daily Star），當時年僅17歲的喬丹（Jordan Turpin）從窗戶逃出，用偷藏起來的手機，向警方揭露家中長年虐待的真相。當時，喬登與年齡介於兩歲至29歲的兄弟姐妹共同生活在惡劣的環境中，幾乎一生都被囚禁在家中，長期遭受毆打、飢餓與虐待。

這通電話改變所有人的命運。當警方趕抵現場，大衛夫妻一臉錯愕。警方發現其中一名孩子被鐵鍊鎖在床上數周，屋內瀰漫令人作嘔的排泄物與食物腐爛惡臭。這些孩子因長期挨餓嚴重營養不良，警方起初誤認他們全部未成年。

當時已29歲的珍妮佛（Jennifer Turpin）每天僅進食一次，體重僅約81磅，另一名12歲孩子上臂圍竟只有正常四個月嬰兒大小。這些孩子「一年最多只能洗一次澡」，除經常被銬在床上外，只要違反父母，還可能被關進鐵籠。最終，大衛夫妻被判犯下虐待受扶養成年人、虐待兒童、酷刑及非法監禁等重罪。

令人意外的是，部分孩子選擇原諒他們。2019年宣判時，一名孩子庭上表示，「我有時還是會夢見過去發生的事，如被鐵鍊鎖住、毆打等。但這些都過去了，我愛我的父母，也原諒他們對我們做的許多事。」另一名孩子說，「父母奪走我整個人生，現在我要把人生拿回來。」

獲救後，特平家最年幼的六名孩子被安置到寄養家庭，由馬塞利諾與羅莎奧古因夫妻（Marcelino and Rosa Olguin）和其成年女兒雷妮斯（Lennys）照顧。沒想到這些孩子們再次遭受寄養家庭虐待。2024年，馬塞利諾被判七年刑期，羅莎與雷妮斯各被判四年刑期。

儘管人生坎坷，逃離地獄生活的兄弟姐妹積極進行心理治療，努力重生。感情深厚的朱莉莎與喬琳達甚至一起刺上相同的刺青：歌手史泰爾斯（Harry Styles）歌曲中一句歌詞，「我們會沒事，一切都會好起來（We'ss be fine, we'll be alright）」。

19歲的朱莉莎說，「對我來說，我們彼此就是彼此的全世界，但我們還是希望有一位母親。」20歲的喬琳達說，「我一直重新認識自己的大腦，慢慢理解我是誰、我想成為怎樣的人。我也明白這不是我的錯。」24歲的詹姆斯也表達對穩定父母親角色的渴望。

而其他兩度遭受虐待的年幼手足，之後也獲得負責安置他們至寄養家庭的機構賠償金，但該機構始終未承認有疏失。

被控虐待13名子女的大衛特平。（ AP／河濱縣警局）
被控虐待13名子女的大衛特平。（ AP／河濱縣警局）

精華 FAQ

  • 大衛與路易斯特平因長年虐待、囚禁13名子女，被法院認定犯下虐待受扶養成年人、虐待兒童、酷刑及非法監禁等重罪，最終遭判至少25年至終身監禁。

  • 當時17歲的喬丹從窗戶逃出，並用偷藏起來的手機向警方報案，才讓外界得知他與手足長期被囚禁、挨餓與毆打的真相，整起案件因此曝光。

  • 特平家最年幼的6名孩子被安置到寄養家庭後，竟再次遭到虐待。2024年，照顧他們的馬塞利諾被判7年，羅莎與雷妮斯則各被判4年，顯示他們的創傷並未立即結束。

加州 喬丹

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