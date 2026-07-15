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86歲婦重摔昏迷 AppleWatch這一功能及時救命 別忘了開

記者趙健╱即時報導
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若使用者沒有回應，且系統偵測到約一分鐘沒有移動，會開始30秒倒數，自動撥打緊急電...
若使用者沒有回應，且系統偵測到約一分鐘沒有移動，會開始30秒倒數，自動撥打緊急電話，並向預先設定的緊急聯絡人傳送訊息及所在位置。（Apple官網）

數百萬人每天佩戴智慧手表記錄步數、心率等健康數據，但其中一項容易被忽略的功能，可能在關鍵時刻救命。美國一86歲獨居婦人日前在家中跌倒、撞傷頭部後失去意識，幸好Apple Watch自動發出警報通知家人，讓她獲救。

KTLA電視台報導，86歲的Marge Birmingham獨自生活。事發當天，她在家中做運動時突然跌倒，頭部重擊地面並失去意識，造成腦部、眼部及頸部受傷，之後更在加護病房（ICU）住了數天。

Birmingham回憶，她幾乎不記得事發經過，只記得當時坐在沙發上做運動，「下一個畫面，就是我坐在椅子上，拿著冰敷頭部。」她表示，若當時沒有戴Apple Watch，「不知道還要等多久才能接受治療。」

原來，她佩戴的Apple Watch啟用「跌倒偵測」（Fall Detection）功能，在偵測到劇烈跌倒且使用者沒有回應後，自動向緊急聯絡人發警報。

她的女兒Vicki Roll表示，當時正在與朋友聊天，手機突然跳出通知，顯示母親發生嚴重跌倒，需要緊急救援。家人立刻聯絡鄰居前往查看，才及時發現她受傷倒地，並送醫治療。

南加大（USC）老年學教授Caroline Cicero表示，高齡尤其是獨居長者，一旦跌倒，可能因無法自行求救而延誤治療。她曾遇過有人跌倒後躺在浴室地板一整天，直到有人上門才被發現，因此能夠自動通知家人或緊急救援單位的裝置，對長者來說相當重要。聯邦疾病防治中心（CDC）資料顯示，跌倒是65歲以上長者最常見受傷原因之一。

根據Apple說明，Apple Watch SE、Apple Watch Series 4以上及Apple Watch Ultra系列皆有跌倒偵測功能。當手表偵測到使用者發生劇烈跌倒時，會先透過震動、警示音及螢幕訊息詢問是否需要協助。若使用者沒有回應，且系統偵測到約一分鐘沒有移動，便會開始30秒倒數，自動撥打緊急電話，並向預先設定的緊急聯絡人傳送訊息及所在位置。

Apple指出，若使用者在「健康」App中填寫的年齡為55歲以上，Apple Watch的跌倒偵測功能會預設開啟；18歲至54歲使用者則可在設定中自行啟用，並選擇「永遠開啟」或「僅在運動期間開啟」。

目前Apple、Samsung及Google部分智慧手表都提供跌倒偵測功能。不過，多數型號須手機在附近才能完整發揮功能，若具備移動網路（Cellular）版本，則可直接透過手表通知。

報導提醒，若沒有智慧手表，也可考慮Medical Guardian、Life Alert等提供跌倒偵測服務的裝置。

若使用者在「健康」App中填寫的年齡為55歲以上，Apple Watch的跌倒偵...
若使用者在「健康」App中填寫的年齡為55歲以上，Apple Watch的跌倒偵測功能會預設開啟；18歲至54歲使用者則可在設定中自行啟用，並選擇「永遠開啟」或「僅在運動期間開啟」。（Apple官網）

精華 FAQ

  • 她佩戴的Apple Watch啟用跌倒偵測，偵測到劇烈跌倒且本人沒有回應後，便自動向緊急聯絡人發出警報，讓家人立刻聯絡鄰居前往查看，及時送醫。

  • 當手錶偵測到使用者發生劇烈跌倒後，會先震動並發出警示音與訊息；若約1分鐘內沒有移動、也沒有回應，就會開始30秒倒數並自動撥打緊急電話。

  • 高齡者，尤其是獨居長者，最適合開啟這項功能；Apple Watch 55歲以上預設開啟。若沒有智慧手表，也可考慮Medical Guardian、Life Alert等跌倒偵測裝置。

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