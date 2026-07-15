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140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

記者趙健/洛杉磯即時報導
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Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健...
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

不到20美元，就能帶走一款原價過百美元的品牌包。Costco近日再度推出高CP值新品，一款夏季草編風托特包現身部分門市，售價僅19.99美元，不但不到品牌官網原價的兩折，就連二手交易平台上的轉售價都遠高於Costco，引起不少消費者關注。有華人消費者笑說：「20塊的包包，買不了吃虧、買不了上當。」

這款包為服飾品牌Banana Republic推出的Raffia Tote Bag。根據品牌官網資訊，該包原價140美元，近期特價104.99美元，但目前三種配色均已售罄。不過，Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色（Natural）與黑白編織色（Black/Cream），價格僅約官網原價的1.4折，也比官網特價便宜約八成。

除價格吸引人，包款本身的設計也十分符合今年夏季流行趨勢。整體採用拉菲草（Paper Raffia）風格編織材質，外型自然輕鬆，搭配柔軟包身，營造出休閒又帶有度假感的氛圍。無論搭配洋裝、牛仔褲或海灘穿搭，都相當百搭，不少消費者認為，很適合夏天外出、旅行或周末休閒使用。

根據官網介紹，包包尺寸約17.5英寸寬、12.5英寸高，肩帶長度11英寸，屬於大容量托特包，內襯採棉質材質。包口採磁吸式開合設計，拿取物品方便，不需要每次都拉拉鍊；內部則設有兩個拉鍊口袋，可收納手機、鑰匙、卡夾等重要隨身物品，兼顧便利性與安全性。在官網消費者評價中，這款包獲得五星好評。

不少華人消費者表示，雖然不到20美元，但實際看到包包後，比預期更有質感，重量也相當輕，不會有厚重負擔。「容量真的很能裝，水壺、外套、化妝包、長夾放進去都沒問題，買菜、逛街、上班、去海邊都能背。」也有人笑說，19.99美元的價格，「買不了吃虧、買不了上當」，就算只是當作夏天季節性包款，也相當值得。

相較於許多流行品牌動輒上百美元的草編包，Costco此次販售的價格極具競爭力。值得注意的是，即使官網目前已售罄，在二手交易平台Poshmark上，同款包款目前賣家開價在40至60美元，仍是Costco售價的兩、三倍以上，讓不少消費者直呼Costco這次「真的撿到便宜」。

值得注意的是，這款包目前並未在Costco官網販售，而是僅限部分實體門市上架，是否有貨仍須視各店庫存而定，且季節性商品售完通常不一定補貨。此外，也有網友分享，自己曾在南加州部分Costco門市，以7美元清倉價買到同款包。不過，由於Costco商品價格及庫存會因門市、出清時程不同而有所差異，想撿便宜不妨逛店時多留意包款區，或許還有機會遇到更低的清倉價格。

Costco近日再度推出高CP值新品，一款夏季草編風托特包現身部分門市，售價僅1...
Costco近日再度推出高CP值新品，一款夏季草編風托特包現身部分門市，售價僅19.99美元，不到品牌官網原價兩折。（品牌官網截圖）

精華 FAQ

  • Costco此次推出的是Banana Republic的Raffia Tote Bag，屬於夏季草編風托特包，售價僅19.99美元，遠低於一般品牌包款價格，因此迅速吸引不少消費者關注。

  • 品牌官網原價為140美元，近期特價為104.99美元，但目前已售罄；二手平台Poshmark上則多在40至60美元之間，仍明顯高於Costco售價，價差相當驚人。

  • 它兼具輕量、好搭配與大容量，適合夏天出遊或日常使用，還有磁吸開口與內袋設計；但目前僅部分實體門市限量販售，庫存與是否補貨都要看各店情況。

華人 Costco

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