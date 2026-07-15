安全專家：賊專挑這四種房子搶劫

有攝像頭或警示牌的房子能給竊賊帶來一點威懾的效果。（記者王若然／攝影）

每日郵報報導，一名具備軍事背景的安全專家，近日在社群媒體 上分享一系列居家防盜建議，內容引發網路討論。這位居住在美國佛州 、在TikTok上以「@dutchintheusa」為帳號名稱的內容創作者Robin，本身是英國皇家海軍陸戰隊員，住宅平時經常發布安全教學影片，教導民眾如何應對各種緊急狀況。在最新影片中，Robin點出竊賊挑選目標住宅時最常留意的四項特徵，同時提醒民眾如何加強居家防護。

首先，他指出光線昏暗的住宅特別容易成為目標。他表示，竊賊格外忌憚自動感應照明設備，因此建議住戶在大門與玄關周圍加裝充足燈光，避免留下陰暗死角。

第二與第三項特徵則與居家安全設備有關。Robin指出，沒有裝設監視攝影機、也沒有張貼安全系統警示標誌的住宅，更容易被鎖定，因為竊賊擔心在行竊過程中被拍下畫面或觸發警報。

第四項則是家中是否養狗。他解釋，由於部分犬隻經過訓練，能在陌生人闖入時發出警示，因此沒有養狗的住宅相對較不設防。

除點出竊賊偏好之外，Robin也在貼文說明欄提供具體防範建議。他呼籲民眾每晚就寢前務必確認所有門窗皆已上鎖，並建議加裝明顯可見的輔助鎖具或強化門框結構，讓潛在入侵者意識到需要花費更多力氣才能得逞。

針對庭院環境，他也提醒茂密灌木叢可能成為竊賊躲藏、伺機行動的掩護，因此建議定期修剪植栽、維持通往門窗的視線暢通，並可在窗戶下方栽種帶刺或低維護型植物，降低有心人士靠近的意願。

此外，他特別提到「無人在家」的跡象往往是竊賊鎖定目標的重要依據，包括堆積未拆封包裹、爆滿的信箱，以及連續多日空蕩的車道。對此,他建議民眾外出時可安排代收包裹、申請郵件暫停遞送服務，或透過定時照明裝置、偶爾發動車輛等方式，製造住家仍有人活動的假象。

這支影片在留言區引發不少網友回應，分享各自聽聞或防盜心得。有網友提到，懸掛美國國旗的住宅有時會讓竊賊誤判屋主持有槍械而卻步；也有人提及會發出聲響的動作感應器、感應式照明及紅外線攝影機同樣具有嚇阻效果。另有留言提醒，貴重物品不應收藏在衣櫃抽屜或床墊底下，因為這些地方往往是竊賊搜刮財物時最先翻找的位置。