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同樣72歲 有人每月多領數百元 你的請領方式對了嗎？

記者趙健/即時報導
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根據美國社會安全局（SSA）年度統計補充報告，2024年全美約289萬名72歲退...
根據美國社會安全局（SSA）年度統計補充報告，2024年全美約289萬名72歲退休勞工領取社安金，平均每月福利金為2117美元。（美聯社）

美國退休族每月能領多少社會安全金（Social Security），往往取決於工作年資、收入紀錄及開始領取的年齡。FinanceBuzz報導，根據美國社會安全局（SSA）最新年度統計補充報告，2024年全美約289萬名72歲退休勞工領取社安金，平均每月福利金為2117美元（約合每年2萬5404美元）。由於涵蓋人數接近290萬，這項數據可作為同齡退休人士比較自身福利金水準的重要參考。

不過，平均數字背後仍存在明顯差距。數據顯示，72歲男性平均每月可領2343美元，女性則為1894美元，兩者每月相差約449美元，一年差距超過5300美元。

報導指出，男女社安金差距並非偶然，而是反映過去數十年的薪資、就業及照顧家庭模式。社安金主要根據個人職業生涯中收入最高的35年計算，若工作年資不足35年，缺少的年份會以零收入納入計算。女性過去較常因生育、照顧子女或家人而中斷職涯，加上長期薪資差距，因此平均福利金通常低於男性。

即使同為72歲，實際領取金額也可能相差很大。社安金計算首先取決於個人35個最高收入年份，並依通膨調整；長期收入較高、工作紀錄完整者，計算出的基本福利金通常也較高。

開始領取的年齡也是關鍵因素。美國民眾最早可於62歲申領退休社安金，但提前領會永久降低每月金額；若延後至完整退休年齡後再申領，福利金則會增加，延後至70歲可獲得最高的延遲退休加成。70歲以後繼續等待，則不會再增加每月福利。

以2026年為例，若符合最高收入及工作年資要求，62歲開始領取的最高月領金額為2969美元；到完整退休年齡申領，最高可領4152美元；延後至70歲，最高可達5181美元。不過，能領到最高金額者必須至少35年收入達到社安稅課稅上限，因此絕大多數退休人士實際領取金額遠低於上限。

是否高於72歲平均福利金，並不能完全代表退休生活是否充裕。有人社安金低於平均，但擁有退休金、401(k)、個人退休帳戶（IRA）、投資收入或已付清房貸，整體財務狀況仍可能相當穩定；也有人即使每月福利金高於平均，若醫療、住房及生活開支較高，仍可能面臨資金壓力。

對福利金低於平均者，建議先檢查自己的社安收入紀錄是否正確，因為雇主申報錯誤或收入紀錄遺漏，都可能影響未來福利金。已婚夫妻也可重新檢視雙方的領取策略，因為夫妻中較高一方過世後，較高的福利通常可能成為遺屬福利的重要基礎。此外，收入及資產有限的65歲以上民眾，也可了解自己是否符合補充保障收入（SSI）資格。

精華 FAQ

  • 2024年約289萬名72歲退休勞工平均每月領2117美元；其中男性平均2343美元、女性1894美元，兩者相差約449美元，反映收入與職涯中斷差異。

  • 社安金主要看個人收入最高的35年紀錄，並依通膨調整；若工作未滿35年，缺少年份會以0計入。開始領取的年齡也會影響每月金額。

  • 可先確認社安收入紀錄是否有雇主申報錯誤或遺漏；已婚夫妻也要重新評估領取策略，必要時了解遺屬福利與65歲以上是否符合SSI資格。

退休 社安金

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