趁山火漲房價挨告 南加知名豪華酒店和解賠款退款

巴沙迪那市的百年豪華酒店朗廷酒店（The Langham Huntington Pasadena），因被指控在2025年洛杉磯山火期間非法調高房價，近日與洛杉磯縣達成和解，將支付32萬美元罰款及相關費用。（The Langham Huntington Pasadena官網）

巴沙迪那市的百年豪華酒店朗廷酒店（The Langham Huntington Pasadena），被控在2025年洛杉磯山火 期間違法調高房價 ，近日與洛杉磯縣達成和解，同意支付32萬美元罰款及相關費用，並至少退還21萬7000美元給遭超收房費的旅客。不過，作為和解協議一部分，朗廷酒店並未承認違法責任。

巴沙迪那朗廷酒店被形容為「洛杉磯最早的度假勝地之一」，擁有超過百年歷史，是當地著名地標。根據洛杉磯縣檢察官辦公室與縣法律顧問辦公室聯合提起的消費者保護訴訟資料，這座大型豪華酒店共有379間客房，包括多間套房與8棟私人小屋；除透過官方網站接受訂房，也透過Expedia、Travelocity等第三方平台銷售。酒店網站顯示，一間可容納2至3名成人入住的豪華客房，每晚價格接近500美元。

訴訟資料指出，朗廷酒店在寶馬山野火與伊頓野火爆發、州政府宣布進入緊急狀態後，酒店仍透過一般訂房管道提高價格，違反加州反哄抬物價法，導致部分逃離災區、尋找臨時住所的居民支付超出法律限制的房費。

此次山火是南加 州近年最嚴重自然災害之一。法院文件指出，2025年1月7野火爆發後，數萬名居民被迫撤離。至1月底，寶馬山野火延燒超過2萬3000英畝，伊頓野火則燒毀超過1萬4000英畝土地，造成數千棟住宅及建築損毀，至少31人死亡。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，在居民因山火被迫逃離家園、急需臨時住所之際，企業利用災民困境提高價格是「令人無法接受的行為」。

根據訴訟文件，加州州長紐森（Gavin Newsom）於2025年1月7日宣布洛杉磯縣進入緊急狀態。依據加州法律，在政府宣布緊急狀態期間，飯店不得將公開房價提高超過10%，除非符合特定法定例外情況。檢方指控，朗廷酒店自1月7日起便開始收取超出法律允許範圍的房價，相關違規行為至少持續至2025年7月1日，構成違反加州不公平競爭法（Unfair Competition Law）的非法商業行為。

根據和解條款，朗廷酒店需支付30萬美元民事罰款，以及2萬美元調查費用。此外，酒店必須退還所有在緊急狀態期間支付超額房費的符合資格旅客。其中，2025年1月7日至4月6日期間，被認定的超額收費金額至少達21萬6794.86美元，酒店已開始退款。至於4月6日後至緊急狀態結束期間的違規收費，也必須退還。

若部分退款款項經合理努力仍無法找到符合資格的旅客，剩餘資金將交由洛杉磯縣消費者與商業事務部，繼續尋找受影響消費者，最終未使用款項則將投入消費者保護計畫。

此外，朗廷酒店也必須全面調整價格管理制度，酒店也需在和解生效一年後，向縣政府提交合規報告。