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生產400農作+133奧運金牌+24支職業球隊 它可獨立成國

編譯陳盈霖／即時報導
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以經濟、人口、農產、娛樂等各方面來看，這個掛熊旗的州，已具有獨立國的實力。（取自...
以經濟、人口、農產、娛樂等各方面來看，這個掛熊旗的州，已具有獨立國的實力。（取自Pexels）

沙加緬度蜂報報導，1848年美墨戰爭結束後，加州於1850年成為美國第31州，如今已從淘金熱時期發展為全球經濟重鎮。若加州脫離美國獨立建國，是否有能力自己自足？從人口、經濟規模、農業產值到娛樂、體育等多個方面來看，整體實力堪比許多國家。

根據美國人口普查局，2025年加州約有3930萬人，占全美人口11%以上，超越澳洲、柬埔寨、愛爾蘭及約旦等國家。根據Statistic Times，若加州獨立建國，以全球237個國家及地區人口來說，將名列全球第39大人口國。。

加州經濟更不容小覷。根據國際貨幣基金（IMF）及美國商務部經濟分析局，截至2025年4月，加州正式超越日本成為全球第四大經濟體，僅次於美國、中國與德國。

加州州長紐森（Gavin Nowsom）辦公室表示，2025年加州的國內生產毛額（GDP）達4兆3000億美元全美第一，占美國整體經濟13.8%。世界銀行集團2025年排名，只有美國、中國、德國與日本的GDP高於加州。全美還有62%創投資金來自加州，洛杉磯港每年處理超過3000億美元貨物，是全美最繁忙港口之一。

根據財星雜誌（Fortune magazine），加州還擁有眾多「財星500強」（Fortune 500）企業總部，涵蓋科技、金融、軟體及娛樂等產業，2026年共創造超過1兆美元營收，提供數十萬個工作機會。截至7月1日，營收最高的加州企業依序為蘋果4162億美元、谷歌母公司字母控股（Alphabet）4028億美元、輝達2159億美元、臉書母公司Meta 2010億美元、迪士尼944億美元等。

根據富比士，截至今年3月，全球第二、第三與第五大富豪均住在灣區巴洛阿圖（Palo Alto），分別為身價2570億美元的谷歌共同創辦人佩吉（Larry Page）、谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin，身價2370億美元），與身價2220億美元的Meta執行長查克柏格。身價1540億美元，全球排名第八大富豪的輝達共同創辦人黃仁勳，在聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）及舊金山均有住宅，舊金山豪宅價值3800萬美元，鄰居有甲古文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）等。

加州的農業也相當重要。根據加州食品農業廳，加州生產超過400種農產品，全美近一半蔬菜及超過四分之三的水果與堅果都來自加州。2024年，加州農產品出口額達238億美元，包括杏仁、葡萄酒與乳製品等。

根據加州州立圖書館，自1951年起，加州州色為藍色與金色，象徵天空與淘金時期。加州的格言是「Eureka」，源自於希臘文，意思是「我找到了（I have found it）」，象徵淘金時期發現黃金。

加州自1911年採用至今的州旗，以棕熊、紅星與「加州共和國」（California Republic）為主要圖案，其他代表州的動物還有加州灰熊（California grizzy bear）、加州紅腿蛙（California red-legged frog）與太平洋革龜（Pacific leatherback sea turtle）等。

若加州以獨立國家參加奧運，獎牌實力也相當驚人。根據NBC News，1924年至2024年間，加州居民代表不同國家共奪得133面奧運金牌，全美最多。

加州還擁有約24支職業球隊，涵蓋美式足球（NFL）、籃球（NBA）、棒球（MLB）、冰球（NHL）等。 MLB洛杉磯道奇隊（Dodgers）連續14年打進季後賽，2024、2025年完成世界大賽冠軍二連霸。NBA洛杉磯湖人隊（Lakers）也屢創佳績。

精華 FAQ

  • 根據美國人口普查局資料，加州2025年約有3930萬人，超越多個國家；若以獨立國家計算，將在全球237個國家與地區中排名第39。

  • 加州2025年GDP達4兆3000億美元，已超越日本成為全球第4大經濟體，且占美國整體經濟13.8%，科技、金融與娛樂產業都非常強勢。

  • 加州在農業上生產超過400種作物，奧運金牌累計133面，全州還有約24支職業球隊，結合經濟與體育表現，展現接近國家規模的完整實力。

加州 柬埔寨 人口普查

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