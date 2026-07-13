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南加兩株「屍花」罕見同時開花 民眾擠爆朝聖

記者子為/聖瑪利諾市即時報導
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漢庭頓園內兩株極為罕見的屍花同步綻放，吸引不少民眾前往參觀。（截圖自The Hu...
漢庭頓園內兩株極為罕見的屍花同步綻放，吸引不少民眾前往參觀。（截圖自The Huntington的YouTube直播）

南加聖瑪利諾市漢庭頓園（The Huntington）12日晚宣布，園內兩株極為罕見的「屍花」（Corpse Flower）幾乎同步綻放，吸引不少民眾前往一睹這場難得一見的奇景。

園方表示，其中一株較高的屍花「Odorysseus」率先開花，另一株較小的「Odora」也緊接著綻放，預計7月13日將達到最佳觀賞狀態。不過，屍花盛開時間極為短暫，每次僅約維持24小時，之後便會逐漸凋謝，因此想一睹風采的民眾得把握時機。根據漢庭頓園13日直播畫面，園區吸引大批民眾前來朝聖，不少人拿起手機拍照留念，屍花周圍始終圍滿賞花人潮，現場十分熱鬧。

屍花正式名稱為巨花魔芋（Titan Arum，學名Amorphophallus titanum），原產於印尼蘇門答臘，是世界上最大的單一未分枝花序植物之一，可長高超過12英尺（約3.7公尺）。

漢庭頓植物園主任Nicole Cavender表示，一株屍花開花已相當難得，兩株同時盛開更是十分罕見。屍花通常每兩至三年才開花一次，而且花期只有約24小時。

漢庭頓園開放時間為每周三至周一上午10時至下午5時，周二休館。周五至周日、假日及旅遊旺季須提前預約入園，園方也提供傍晚的「Twilight Stroll」時段供民眾參觀。無法親臨現場的民眾，也可透過官方YouTube頻道觀看屍花盛開直播。

屍花通常每兩至三年才開花一次，而且花期只有約24小時。（漢庭頓園）
屍花通常每兩至三年才開花一次，而且花期只有約24小時。（漢庭頓園）

精華 FAQ

  • 因為園內兩株極為罕見的屍花幾乎同步綻放，現場能看到這種短暫奇景的機會非常少，所以吸引不少民眾擠爆園區拍照朝聖。

  • 較高的屍花名為Odorysseus，率先開花；較小的一株叫Odora，隨後也緊接著綻放，園方預估7月13日會是最佳觀賞時機。

  • 屍花正式名稱是巨花魔芋，原產於印尼蘇門答臘，屬於世界上最大的單一未分枝花序植物之一，通常每2到3年才開花一次，且花期只有約24小時。

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