南加兩株「屍花」罕見同時開花 民眾擠爆朝聖

漢庭頓園內兩株極為罕見的屍花同步綻放，吸引不少民眾前往參觀。（截圖自The Huntington的YouTube直播）

南加 州聖瑪利諾 市漢庭頓園（The Huntington）12日晚宣布，園內兩株極為罕見的「屍花」（Corpse Flower）幾乎同步綻放，吸引不少民眾前往一睹這場難得一見的奇景。

園方表示，其中一株較高的屍花「Odorysseus」率先開花，另一株較小的「Odora」也緊接著綻放，預計7月13日將達到最佳觀賞狀態。不過，屍花盛開時間極為短暫，每次僅約維持24小時，之後便會逐漸凋謝，因此想一睹風采的民眾得把握時機。根據漢庭頓園13日直播畫面，園區吸引大批民眾前來朝聖，不少人拿起手機拍照留念，屍花周圍始終圍滿賞花人潮，現場十分熱鬧。

屍花正式名稱為巨花魔芋（Titan Arum，學名Amorphophallus titanum），原產於印尼蘇門答臘，是世界上最大的單一未分枝花序植物之一，可長高超過12英尺（約3.7公尺）。

漢庭頓植物園主任Nicole Cavender表示，一株屍花開花已相當難得，兩株同時盛開更是十分罕見。屍花通常每兩至三年才開花一次，而且花期只有約24小時。

漢庭頓園開放時間為每周三至周一上午10時至下午5時，周二休館。周五至周日、假日及旅遊旺季須提前預約入園，園方也提供傍晚的「Twilight Stroll」時段供民眾參觀。無法親臨現場的民眾，也可透過官方YouTube頻道觀看屍花盛開直播。

屍花通常每兩至三年才開花一次，而且花期只有約24小時。（漢庭頓園）