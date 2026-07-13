我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

荷莫茲海峽開了又關 川普指控伊朗談判反覆

嫌飛機餐沒肉、機艙太乾燥 他兩年提告27家航司 結局...

記者朱敏梓/即時報導
一名旅客因不滿機上餐點與機艙環境，多次向航空公司提告。美國聯邦法院近日裁定，限制...
一名旅客因不滿機上餐點與機艙環境，多次向航空公司提告。美國聯邦法院近日裁定，限制該男子對航空公司直接提告。（示意圖取自Pexels網站）

一名美國男子因搭機時雞肉主餐發完、被改提供素食餐，竟以「精神受創、健康受損」為由控告航空公司。聯邦法院調查發現，他不到兩年間已對航空公司提出27件控訴，理由包括機艙太乾燥、登機須做人臉辨識、不能摸寵物貓等，最終遭法院認定為「惡意控告人」，未來若再控告航空公司，須先經法官審查才能立案。

根據美國加州北區聯邦地方法院裁定，經常搭乘國際航班的旅客Sergey Firsov，日前搭乘北歐航空（SAS Scandinavian Airlines）從舊金山飛往丹麥哥本哈根時，因機上的雞肉主餐已發完，空服員改提供素食餐，他事後向航空公司提告，聲稱自己「身為男性，每天都需要吃肉」，改吃素食餐導致健康受損，並造成精神痛苦。

Firsov還抱怨，另一次搭機時機艙空調太乾燥，害他每15分鐘就得喝一次水，因此也向航空公司求償。

不過，法院今年稍早已駁回Firsov對SAS的提告。法官指出，依據規範國際航空運輸責任的《蒙特婁公約》，旅客若主張精神損害賠償，必須先證明有實際身體傷害，而Firsov並未提出任何符合規定的證據。

SAS勝訴後進一步向法院聲請，要求將Firsov列為「惡意控告人」，認為他長期濫用司法制度，不斷提出缺乏法律依據的控告。

法院資料顯示，自2025年3月至2026年6月間，Firsov共在加州北區聯邦法院提出30件民事控訴，其中27件以航空公司為被告，約三分之二案件已遭法院駁回，理由包括未提出可成立的法律主張、不符合《蒙特婁公約》規定，或未繳交控告費用等。

承審法官鄭一芳（Edward M. Chen）表示，Firsov採取的是「焦土策略」，並非根據個案情況決定是否提告，而是對每一件細微的不滿都提告，不僅讓航空公司耗費大量時間與金錢應訴，也造成法院沉重負擔。

鄭一芳指出，雖然部分航空公司的服務未必盡善盡美，但相關爭議多屬輕微不便，Firsov宣稱因此遭受重大精神創傷「令人難以信服」。此外，《蒙特婁公約》並不允許僅以精神痛苦作為求償依據，而他多次要求航空公司退還整張國際機票費用，也缺乏合理基礎，因為航空公司實際上已完成運輸服務。

法院最終裁定，Firsov日後若再向航空公司提告，法院書記官不得直接受理，必須先由值班法官審查案件是否具有法律依據後，才能正式立案；若由具執業資格律師代理，則不受此限制。法官也警告，若他持續以相同方式大量提告，不排除進一步擴大限制範圍。

法院文件也揭露Firsov過去多份訴狀內容，包括控告奧地利航空不准他帶著裝有寵物狗的提袋進入機上廁所，導致狗無法喝水；控告土耳其航空要求登機前進行臉部辨識；控告卡達航空更改航班時間，導致他延後抵達目的地；以及控告德國漢莎航空，空服員禁止他在飛行途中撫摸自己的寵物貓。

此外，根據另一件法律文件，SAS目前已將Firsov列入禁飛名單，不再允許他搭乘該航空公司的航班。

精華 FAQ

  • 他搭乘SAS從舊金山飛往哥本哈根時，原本的雞肉主餐已發完，空服員改給素食餐；他卻主張自己因此精神受創、健康受損，並向航空公司提告求償。

  • 法院發現他在不到2年內就提出30件民事訴訟，其中27件針對航空公司，且多數缺乏法律依據、未符《蒙特婁公約》或未繳費，因此認為他是在濫用司法制度。

  • 裁定他日後若再對航空公司提告，書記官不能直接受理，必須先由值班法官審查是否有法律依據；但若由具執業資格的律師代理，則不受這項限制。

舊金山

上一則

花大錢吃名牌 「朝聖式消費」成熱門打卡話題

延伸閱讀

選靠窗位卻沒窗 2航空公司挨告 美聯航阻訟未果 達美案審理中

選靠窗位卻沒窗 2航空公司挨告 美聯航阻訟未果 達美案審理中
登機口突遭取消機票 業者：低價票小心這陷阱

登機口突遭取消機票 業者：低價票小心這陷阱
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
紐約身障男子提告30多家商家 要求改善無障礙設施

紐約身障男子提告30多家商家 要求改善無障礙設施
想搭商務艙不用多花錢？空服員曝升等最佳時機

想搭商務艙不用多花錢？空服員曝升等最佳時機
台人英國機場卡關 商務艙最差待遇「沿路給錢插隊」下場慘

台人英國機場卡關 商務艙最差待遇「沿路給錢插隊」下場慘

熱門新聞

華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判處兩年六個月有期徒刑。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-10 18:02
「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
林先生提供與票務代理的對話紀錄。對方表示從未遇過類似情況，並稱機票為「積分票」，將進一步向航空公司了解原因。（受訪者提供）

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

2026-07-08 20:28
華女原本只是想到美國旅遊，沒想到入境時卻被帶進「小黑屋」審查，最後不但遭遣返回國，10年旅遊簽證也被當場註銷。圖為LAX國際航站樓的抵達大廳。（記者子為╱攝影）

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

2026-07-07 20:19
來自中國的顧逸辰（音譯：Gu Yichen）加入Google不到一個月就被裁員，最終靠前同事的搭線回到亞馬遜原團隊。（路透）

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

2026-07-09 21:43
不少郵輪旅客為節省旅費，會選擇預訂價格較便宜的「保證艙房」（Guarantee Cabin）。（示意圖取自Unsplash/Alonso Reyes)

55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」

2026-07-09 20:57

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
2天狂攬5億… 「功夫女足」連破7紀錄「豆瓣卻才6.6分」 星爺說話了

2天狂攬5億… 「功夫女足」連破7紀錄「豆瓣卻才6.6分」 星爺說話了
世界盃／巴西球迷修改冠軍刺青 內馬爾留言道歉：請原諒我

世界盃／巴西球迷修改冠軍刺青 內馬爾留言道歉：請原諒我