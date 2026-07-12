我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電影 「功夫女足」連破7紀錄 豆瓣卻才6.6分 周星馳說話了

世界盃／巴西球迷修改冠軍刺青 內馬爾留言道歉：請原諒我

蓄壓千年的躁動？ 南加12日清晨出現4級以上震度

編譯組/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
凌晨3點38分，弗雷澤公園東南方約1英里處發生4.2級地震。（美國地質調查局）
凌晨3點38分，弗雷澤公園東南方約1英里處發生4.2級地震。（美國地質調查局）

紐約郵報報導，根據美國地質調查局（USGS）報告，南加州於周日清晨發生一起芮氏規模4.2的地震，震央位於洛杉磯以北約70英里處，整個南加州地區皆有震感。而上月才剛發布有關南加地震「蓄壓1000年」的報告。

這起地震發生於清晨3點30分過後，震央位於弗雷澤公園東南方約1英里處。該地為鄰近洛杉磯縣界、位於5號州際公路沿線的山區社區。地震發生後，美國地質調查局的「ShakeAlert」地震預警系統已立即啟動。目前尚無人員傷亡或財產損失的即時報告。

美國地質調查局指出，雖然周日的地震威力明顯較弱，但規模4.2的地震仍足以引發有感的搖晃，導致房屋與商家震動，並可能在震央附近造成輕微損壞。

此次地震發生之際，科學家們也再次發出警告，提醒南加州仍隨時可能面臨更大規模的地震威脅。

上個月發表的一項研究指出，聖安地列斯斷層（San Andreas Fault）與聖哈辛托斷層（San Jacinto Fault）兩大主要地帶的應力水平，已達到至少1000年來的最高點。研究人員表示，這項發現並不意味著大地震迫在眉睫，但確實加劇了長期以來的擔憂—即該地區已為加州人常說的「大地震」（The Big One）已準備蓄勢待發。

南加州大學教授兼加州全州地震中心主任埃爾巴納（Ahmed Elbanna）表示：「加州很幸運，自1994年北嶺地震以來，就沒有再經歷過大型的城市地震。若要釋放該研究所提到的應力水平，我們需要一場規模7或更大規模的地震。」

研究人員指出，一旦南加州發生規模7或以上的地震，將可能波及整個洛杉磯大都會區及內陸帝國（Inland Empire）近2400萬人口。其威力將比今年6月襲擊北加州的5.6級地震還要強上125倍以上。

由於加州位於太平洋板塊與北美洲板塊的交界帶上，每年都會經歷數千次地震。雖然絕大多數地震因規模太小而讓人毫無察覺，但該州密集的斷層網絡—包括聖安地列斯斷層、聖哈辛托斷層和海沃德斷層（Hayward Fault）—使其成為全球地殼活動最活躍的地區之一。

歷史上的幾場重大地震，包括1906年舊金山大地震、1971年聖費南多地震、1989年洛馬普里塔地震以及1994年北嶺地震，都深刻地形塑並影響了加州現行的建築法規與防災應變措施。

精華 FAQ

  • 地震發生於周日清晨3點30分後，規模為4.2，震央位在弗雷澤公園東南方約1英里處，屬洛杉磯以北約70英里的山區社區。

  • USGS表示這起地震讓整個南加州都有感，ShakeAlert預警系統也立即啟動；目前未傳出人員傷亡或財產損失，但震央附近可能出現輕微損壞。

  • 因為最新研究指出聖安地列斯斷層與聖哈辛托斷層的應力已達至少1000年來最高，雖不代表大地震迫在眉睫，但顯示未來仍有規模7以上強震風險。

南加 洛杉磯 加州

上一則

Dior、LV等奢侈品牌開餐飲店了 華人親測後感受複雜

延伸閱讀

地震頻傳 加州289元「回家」包超熱銷

地震頻傳 加州289元「回家」包超熱銷
日本岩手縣3天連2震 規模6.1 氣象廳：1周內恐再強震

日本岩手縣3天連2震 規模6.1 氣象廳：1周內恐再強震
灣區醫院重建 接軌抗震新標準

灣區醫院重建 接軌抗震新標準

委內瑞拉雙震2954死 男從5樓墜地下室…受困55小時獲救

委內瑞拉雙震2954死 男從5樓墜地下室…受困55小時獲救
委內瑞拉連環強震 衛星數據揭逾5.8萬棟建築恐損毀

委內瑞拉連環強震 衛星數據揭逾5.8萬棟建築恐損毀
委內瑞拉強震近2千死 WHO示警疫情風險 9種傳染病威脅在即

委內瑞拉強震近2千死 WHO示警疫情風險 9種傳染病威脅在即

熱門新聞

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判處兩年六個月有期徒刑。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-10 18:02
林先生提供與票務代理的對話紀錄。對方表示從未遇過類似情況，並稱機票為「積分票」，將進一步向航空公司了解原因。（受訪者提供）

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

2026-07-08 20:28
華女原本只是想到美國旅遊，沒想到入境時卻被帶進「小黑屋」審查，最後不但遭遣返回國，10年旅遊簽證也被當場註銷。圖為LAX國際航站樓的抵達大廳。（記者子為╱攝影）

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

2026-07-07 20:19
來自中國的顧逸辰（音譯：Gu Yichen）加入Google不到一個月就被裁員，最終靠前同事的搭線回到亞馬遜原團隊。（路透）

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

2026-07-09 21:43
華人Steven夫婦返鄉考察養老環境，在親屬家飲用號稱「俄羅斯奶粉」後身體不適，事後查證竟是假冒產品。（受訪者Steven提供）

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

2026-07-05 19:29

超人氣

更多 >
撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電
阿根廷10歲童脫稿喊「梅西加油」影片瘋傳 教頭也感動

阿根廷10歲童脫稿喊「梅西加油」影片瘋傳 教頭也感動
台積太太鳳凰城賣便當 迎新人生

台積太太鳳凰城賣便當 迎新人生