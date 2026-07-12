Dior、LV等奢侈品牌開餐飲店了 華人親測後感受複雜

位於比佛利山Dior旗艦店頂樓的Monsieur Dior餐廳，以品牌餐具、花藝布置及法式空間設計吸引不少消費者朝聖，不少華人表示，前往用餐更看重品牌氛圍與拍照體驗。（圖／受訪者提供）

近年來，國際精品品牌紛紛將版圖延伸至餐飲市場，從咖啡館、下午茶到高級餐廳，試圖讓消費者除了購物，也能透過美食感受品牌文化。繼Dior、Ralph Lauren、Armani等品牌陸續在南加州開設餐飲據點後，Louis Vuitton也傳出將在洛杉磯 設立餐廳，「吃精品」逐漸成為不少華人 消費者的新體驗。

位於比佛利山羅迪歐大道（Rodeo Drive）的Dior旗艦店頂樓餐廳Monsieur Dior，是近年洛杉磯最受矚目的精品餐廳之一。餐廳延續品牌一貫的法式優雅風格，從餐具、桌面擺設、花藝到空間設計，都融入Dior經典元素，不少民眾專程前往「朝聖」。

「氣氛佳 值得一試」

日前，華人Josie陪同母親前往體驗，兩人共點了兩道前菜、兩道主菜及一份甜點，加上稅金及小費後，共花費400多美元。Josie表示，自己最喜歡的是整體用餐氛圍。「餐廳真的很漂亮，從餐具、擺盤到桌面布置都很有Dior特色，每一道菜看起來都像藝術品。」她說，料理製作細膩，整個空間充滿精品質感，很適合拍照，也能感受到品牌希望呈現的生活美學。她認為，如果抱著體驗精品文化的心情前往，值得來一次。

「吃不飽 花費太高」

不過，Josie的母親則有不同感受。「份量真的太少了，比我原本想像中還少很多。」她笑說，兩人吃完整套餐仍沒有太多飽足感，每道料理都十分精緻，幾乎都能看到黑松露等高級食材點綴，但整體口味並沒有太多令人驚豔之處。

「如果單純看餐點，我覺得沒有值這個價格，應該不會再去第二次。」她認為，這次更像是完成一次品牌體驗，而不是因為美食值得回訪。

根據餐廳公開的菜單，一般用餐每人消費約150美元起，若搭配前菜、主菜、甜點及飲品，再加上稅金與小費，兩人花費超過400美元並不少見。

除了高級餐廳，精品品牌咖啡館同樣受到華人消費者歡迎。

位於新港灘（New Port Beach）Fashion Island的Ralph's Coffee，是Ralph Lauren旗下咖啡品牌，也是南加州熱門打卡景點之一。住在爾灣的劉小姐表示，開幕不久時她曾排隊約一小時才順利入店。「咖啡其實就是一般水準，甜點、可頌也沒有特別驚豔，就是一般咖啡店的味道。」她坦言，自己並不是衝著咖啡而去，而是想體驗品牌氛圍。「大家都是去拍照的。」她笑說，店內經典綠白色裝潢、Polo Bear圖案以及品牌陳設，比咖啡本身更吸引人。

「儀式感 重於餐點」

劉小姐表示，她幾乎體驗過洛杉磯所有知名精品餐飲，包括Dior餐廳、Ralph's Coffee，以及South Coast Plaza的Tiffany Blue Box Café。她觀察，身邊許多年輕華人女性都有相同習慣，只要有新的精品餐廳或咖啡館開幕，就會相約前往。「大家其實都知道東西不一定最好吃，但就是想去一次，拍幾張漂亮照片，分享到Instagram或小紅書。」她說，精品餐廳最大的吸引力，在於品牌營造出的氛圍與儀式感，而不只是餐點本身。

近年來，精品品牌跨足餐飲已成為全球趨勢。Louis Vuitton、Dior、Gucci、Prada、Ralph Lauren、Armani及Tiffany & Co.等品牌，近年都陸續在巴黎、米蘭、東京、首爾、紐約等城市開設餐廳、咖啡館或下午茶空間，希望透過餐飲服務延伸品牌形象，也吸引更多消費者走進品牌空間。

相較於動輒數千美元的精品商品，一杯精品咖啡、一份下午茶或一頓精緻料理，雖然價格仍高於一般餐廳，但對許多消費者而言，已是接觸精品品牌相對容易的方式。以Ralph's Coffee為例，一杯咖啡約6至9美元，不少消費者就是抱著「喝一杯名牌咖啡」的心情前往體驗。

對不少華人消費者而言，精品餐廳更像是一種「朝聖式消費」。有人欣賞品牌打造的空間設計與用餐氛圍，也有人認為餐點內容與價格不成正比，但無論是否會再次光顧，多數人都認為至少值得體驗一次。隨著愈來愈多精品品牌跨足餐飲，「吃精品」已逐漸成為南加州華人新的消費趨勢，也成為社群媒體上的熱門打卡話題。

華人Josie與母親前往洛杉磯比佛利山Dior餐廳用餐，兩人共花費400多美元。Josie認為餐點精緻、用餐環境優雅，值得體驗一次；母親則認為分量偏少，價格與餐點內容不成正比。（圖／受訪者提供）