我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中央車站冷氣夠強 華人推紐約避暑4大室內景點

你願意買嗎？FIFA開賣世界盃「決賽草皮」450美元一份

沒想到台積電設廠 華男投資鳳凰城房產至少翻了6倍

記者啟鉻╱洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電斥巨資擴大投資鳳凰城。當地房地產市場日益受到投資人關注。而早在10餘年前，...
台積電斥巨資擴大投資鳳凰城。當地房地產市場日益受到投資人關注。而早在10餘年前，南加華人投資者黃尹駿（Henry Huang）憑借敏銳投資眼光，布局投資當地房地產。（記者啟鉻╱攝影）

台積電斥巨資擴大投資亞利桑納州鳳凰城，這座原本以退休天堂和觀光聞名的沙漠城市，正快速轉型為美國最重要的高科技製造中心之一。其房地產市場日益受投資人關注，而早在10餘年前，南加華人投資者黃尹駿（Henry Huang）憑借敏銳投資眼光，布局投資當地房地產；如今不僅房屋升值顯著，租金也收入頗豐。

黃尹駿從事房地產投資前，是股票投資者。他表示，2011年，並未有台積電決定在鳳凰城投資建廠消息，當時全美房地產衰退嚴重，陷入60年來低谷。2011年底出現回升，他把握機遇，看好兩處房地產投資機會，一處在鳳凰城，另一處在賭城拉斯維加斯。不過，他更傾向在鳳凰城大筆投資。黃尹駿認為，鳳凰城經濟體綜合性更高，而賭城行業相對單一，因此在賭城投資房地產，風險要高一些。他同時還看到因加州生產成本飆高，很多企業包括高科技公司遷移到鳳凰城，同時當地物流業也快速發展。

黃尹駿實地考察鳳凰城房地產市場。他表示，在2011年美國房市跌至谷底時，當地一棟全新的三房兩浴、室內約1500平方英尺的獨立屋，售價僅約5萬美元。如今同類型的新屋市場價格，已達至少20萬美元以上。他指出，即使以目前最低的建築成本估算，每平方英尺造價約57美元，一棟1500平方英尺住宅的興建成本，已超過8萬5000美元，這還未包括土地成本。換言之，如今即使重新興建相同規格房屋，成本也已高於當年整棟房屋售價，足見當時房價之低。

他說，對投資人而言，當年的租賃市場同樣具吸引力。黃尹駿認為，雖然房市低迷，但租屋需求依然穩定，一棟價值5萬美元的獨立屋，每月租金約可達900美元，以當時的投資成本計算，租金報酬率相當可觀。他笑說：「花5萬美元買一棟房子，每個月就能收到900美元租金，真的非常划算。」而且，當地不乏房客，最快一周左右就能找到。

黃尹駿表示，他主攻投資鳳凰城的獨立屋。他認為，獨立屋升值空間大。如果投資康斗（condo）各種額外費用比較多，而且有的HOA費用很高，如果一時找不到合適房客，他作為房東承擔費用就會增加。在台積電投資建廠前，他投資的物業已經升值很大，從原來每單位5萬美元升至近30萬美元。台積電決定投資消息傳出後，物業繼續升值，但由於原升值空間已很大，近幾年物業繼續升值至少7至8萬美元。

黃尹駿認為，鳳凰城房地產業趨勢一直在成長，而台積電投資確實為鳳凰城地區帶來長期發展潛力。他近來也注意到在台積電附近的兩個地產建案，並發現台積電周邊的房產價格小幅增長，而原鳳凰城市區的房產價格則小幅波動並略有回落，價格回落的主要原因與房源增多有關。

他並表示，由於投資的房產距離台積電廠區較遠，未能直接受惠周邊租屋需求增加。自2026年初以來，隨著鳳凰城區域住宅價格逐漸攀升至高點，租賃市場也開始降溫，尋找房客的時間已延長至一個月以上，租金漲幅明顯趨緩。

對有意投資鳳凰城地區房地產的讀者，黃尹駿建議，應將租金報酬率、房產增值潛力，以及當地未來人口成長趨勢列為重要評估因素。他表示，投資房地產不能只期待房價上漲，更應重視租金收益是否足以支撐長期持有成本。他認為，投資前應仔細計算租金收入，在扣除房屋維護、保險、地產稅及其他持有成本後，淨收益是否仍高於將資金存放銀行所能獲得的利息報酬。

他強調：「如果淨收益高於銀行利息，就代表這項投資具備一定價值；若只是寄望房價上漲，而租金收益無法支撐持有成本，投資風險就會相對提高。」

南加投資者黃尹駿在鳳凰城地區Avondale一處社區投資多棟獨立屋，用來出租。（...
南加投資者黃尹駿在鳳凰城地區Avondale一處社區投資多棟獨立屋，用來出租。（記者啟鉻╱攝影）

精華 FAQ

  • 他認為鳳凰城經濟結構比拉斯維加斯更分散，加上加州企業外移與物流業成長，讓當地具備長期發展條件，因此選擇在低點大筆布局。

  • 他表示，當年每單位約5萬美元買進的房屋，後來已升至近30萬美元，等於至少翻了6倍；台積電消息傳出後，還再增加了7萬至8萬美元。

  • 他建議先看租金報酬率、房產增值空間與人口成長趨勢，並扣除維護、保險與地產稅後評估淨收益，確認是否高於銀行利息再下手。

台積電 南加 房地產

上一則

好市多免費試吃為何讓人失守？一小口背後藏高明行銷術

延伸閱讀

看好台積效應 華商砸8800萬標2土地 打造飯店、商場多元設施

看好台積效應 華商砸8800萬標2土地 打造飯店、商場多元設施
台積電發威 駐美辦事處13+1 台外交部：駐鳳凰城辦事處籌備中

台積電發威 駐美辦事處13+1 台外交部：駐鳳凰城辦事處籌備中
台灣將設鳳凰城辦事處 美國務院：促進美台經濟關係

台灣將設鳳凰城辦事處 美國務院：促進美台經濟關係
台積太太鳳凰城賣便當 迎新人生

台積太太鳳凰城賣便當 迎新人生
無需大學學歷或經驗 想進鳳凰城台積電還能以這種方式

無需大學學歷或經驗 想進鳳凰城台積電還能以這種方式
報酬率輸股票一半 美國人仍最愛投資房地產

報酬率輸股票一半 美國人仍最愛投資房地產

熱門新聞

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判處兩年六個月有期徒刑。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-10 18:02
林先生提供與票務代理的對話紀錄。對方表示從未遇過類似情況，並稱機票為「積分票」，將進一步向航空公司了解原因。（受訪者提供）

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

2026-07-08 20:28
華女原本只是想到美國旅遊，沒想到入境時卻被帶進「小黑屋」審查，最後不但遭遣返回國，10年旅遊簽證也被當場註銷。圖為LAX國際航站樓的抵達大廳。（記者子為╱攝影）

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

2026-07-07 20:19
來自中國的顧逸辰（音譯：Gu Yichen）加入Google不到一個月就被裁員，最終靠前同事的搭線回到亞馬遜原團隊。（路透）

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

2026-07-09 21:43
華人Steven夫婦返鄉考察養老環境，在親屬家飲用號稱「俄羅斯奶粉」後身體不適，事後查證竟是假冒產品。（受訪者Steven提供）

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

2026-07-05 19:29

超人氣

更多 >
撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電
阿根廷10歲童脫稿喊「梅西加油」影片瘋傳 教頭也感動

阿根廷10歲童脫稿喊「梅西加油」影片瘋傳 教頭也感動
世界盃／邁阿密體感溫度100℉ 挪威教練：哈蘭德踢不動了

世界盃／邁阿密體感溫度100℉ 挪威教練：哈蘭德踢不動了