好市多20年資深員工分享 7月7款好物值得入手

一名在好市多（Costco）任職20年的資深員工表示，儘管長期在賣場工作，但每當看到新品陸續上架時，仍會感到興奮不已。隨著夏季到來，特別挑選7款近期最值得入手的夏季好物，推薦給消費者參考。（記者張庭瑜╱攝影）

Business Insider報導，一名在好市多 （Costco ）任職20年的資深員工表示，儘管長期在賣場工作，但看到新品上架時，仍會感到興奮不已。隨著夏季到來，好市多7月推出多款應季新品，從暑假旅行用品、戶外聚會設備，到居家照明與日常零食飲品皆有。該不具名員工特別挑選7款近期最值得入手的夏季好物，推薦給消費者參考。

首先推薦的是Calpak八件式行李箱組，相當適合暑假旅遊族群。套組包含28吋托運行李箱、20吋登機箱、三個收納壓縮袋、洗衣袋、鞋袋及行李吊牌，幾乎涵蓋旅途中所有收納需求。此外，行李箱配備360度萬向旋轉輪，推行順暢、省力，目前至7月19日前還享30美元優惠。

他還推薦四入組環保購物袋。袋身印有多款賣場經典人氣商品圖案，包括廣受歡迎的1.5美元熱狗套餐及招牌烘焙食品，兼具收藏紀念價值與日常實用性。購物袋內部還貼心設計瓶罐固定隔層，可穩固放置飲料或酒瓶。

想補充蛋白質的人，可考慮Upper Cut Tapas綜合點心盒。內容包含白切達起司、餅乾、薩拉米香腸及黑巧克力蔓越莓，宛如迷你版起司冷肉拼盤，可作為高蛋白午餐或外出隨身點心。

Infinity X1無線充電照明燈也是值得關注的新商品。雖然是櫥櫃下照明燈，但也適合安裝於衣櫃、儲藏室、辦公空間等光線不足區域。每盒包含三盞無線充電燈，安裝簡單，並附遙控器。

每天喝咖啡的消費者，可注意Bolthouse Farms摩卡卡布奇諾。這款冷藏即飲咖啡以阿拉比卡咖啡豆、濃郁可可及牛奶調製，適合忙碌上班族隨手攜帶飲用。

夏季戶外聚會用的燈串布置，Excello Global Products燈串支架組可協助輕鬆安裝燈串。支架可直接插入地面，也能固定於露台，套組附有安裝所需的支架及螺絲，但燈串需另外購買。

這名員工還推薦The Ryl Co冰茶，每盒有15罐，提供覆盆子、Rocket Pop及美國南方甜茶三種口味，主打低糖、低熱量。

Calpak八件式行李箱組，相當適合暑假旅遊族群。目前至7月19日前還享30美元優惠。（取自好市多官網）