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卡車行車記錄儀壞了 竟成ICE逮捕華人司機的理由

記者王若然／洛杉磯即時報導
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有律師透露，一華人卡車司機在跨州行駛過程中，就被ICE逮捕拘留，僅因其行車過程中...
有律師透露，一華人卡車司機在跨州行駛過程中，就被ICE逮捕拘留，僅因其行車過程中行車記錄儀意外壞掉，曾被以輕罪起訴。圖為移民執法示意圖。（路透）

ICE逮捕非法移民趨嚴情況下，任何有被逮捕紀錄的人，都可能「難逃一劫」。律師透露，一華人卡車司機在跨州行駛過程中，就被ICE逮捕拘留，僅因其行車過程中行車記錄儀意外壞掉，曾被以輕罪起訴。

南加州華人律師張越介紹，他的一個華人客戶正在申請庇護身分，從事卡車司機業務。該客戶的行車記錄儀在他不知情的情況下壞了，被以輕罪（misdemeaner）起訴。近期，他開卡車到阿拉巴馬州的一個站點時，竟被ICE逮捕。他被逮捕的另一個原因則是英文不好。去年6月，川普總統發布行政令，要求商業卡車司機必須可以閱讀英語以及會說流利英語，否則將被視為不適任。

在目前政策、執法趨緊下，張越建議還沒拿到身分的民眾儘量避免跨州。他介紹，輕罪本不應被視為「可被遞解出境」的理由。目前該華人已被保釋出獄。張越說，一些被ICE逮捕的人，在庭上可以順便申請獲批政庇身分，有時甚至比正常等待庭審拿身分還快。

南加州北美卡車運輸協會會長Kevin關表示，ICE逮捕此人的理由，其實就是他沒有合法身分。他介紹，加州目前無身分（包含正在辦理政庇綠卡的人）的卡車司機，基本都已失業。辦理政庇的卡車司機駕照顯示「limited」，只要跨州出行，在休息站的ICE官員一查駕照，就會逮捕。此外，目前DMV會發信給卡車司機前去更新駕照，對沒身分的人，直接從A類駕照降至C類。他舉例，一周前，一位華人卡車司機的駕照原本9月到期，近日他受到DMV更新駕照通知。等到他來到DMV，卡車駕照直接被吊銷，就連普通的C類駕照都須重考。Kevin關嘆息，大政策環境下，目前卡車司機行業，60%的華人司機遭「團滅」。

至於事例中的華人司機因行車記錄儀損壞而被起訴輕罪，他說，目前卡車都採取電子行車紀錄，以前都是手動在本子上紀錄。電子記錄儀有時候會出故障，例如藍牙沒連好等。竄改或停用記錄儀都是非法行為，但在卡車行業，有司機為多賺小時數，竄改行車紀錄，這是違法的。他說，一名卡車司機每日駕駛小時數不得超過11小時，有人竄改成15小時，為多賺錢。

精華 FAQ

  • 他先前因行車記錄儀在不知情下故障而被以輕罪起訴，之後在跨州前往阿拉巴馬州站點時被ICE查獲並拘留，英文能力不足也成為執法理由之一。

  • 律師張越認為，在目前移民執法明顯趨嚴的情況下，尚未拿到身分的人應盡量避免跨州移動，因為有逮捕或輕罪紀錄者更容易成為ICE的查緝對象。

  • 業界人士表示，無身分或政庇程序中的卡車司機幾乎都受衝擊，駕照可能被標示limited、跨州即有被查風險，甚至在DMV更新時從A類降到C類或直接吊銷。

ICE 華人 阿拉巴馬州

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