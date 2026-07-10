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被嫌影響市容？南加華人長者起早排隊領免費餐 被叫停

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被嫌影響市容？華人長者起早排隊領免費餐 被叫停

記者王若然／聖蓋博即時報導
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在門前排隊的民眾多為華人。（記者王若然／攝影）
在門前排隊的民眾多為華人。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市府與聖谷社會服務組織YWCA合作，全年每天為當地居民發放午餐。該項目一直有序進行，最近市府臨時縮短開始排隊的時間，引發部分腿腳不便的長者不滿，認為搶不過身輕力壯者。有華人質疑，市府是嫌他們早早排隊影響市容，才縮短開始排隊的時間。

這項免費午飯發放項目，主要由YWCA提供免費餐食，聖蓋博市府提供場地。長期參與該項目的David鄭表示，數天前，市府更改開始排隊的時間，導致排隊矛盾激化。David介紹，原來部分長者很早就來排隊，通過犧牲時間的方式，能換取較好的隊伍位置。但大約6月底時，市府要求9時45分才可以開始排隊。這對許多腿腳不便的老人來說，要在9時45分衝過去搶位子，根本拼不過身輕力壯者；即使他們很早來，也會遇到排不到前面，甚至排不到午餐的情況。

世報記者走訪發放午餐現場，發現有不少長者需要步行輔助椅走路。排隊領餐的民眾多為華人長者，約50個人中僅有兩人為其他族裔人士。

排隊時間的限定，也激發另一個問題。David鄭說，隔壁的阿罕布拉市，有部分長者兩頭領餐。他們雖然來得比有些人晚，但9時45分開始正式排隊時，卻能搶在更先來的人前面，引發部分民眾不滿。David鄭說，曾有民眾向市府反映這個問題，但市府的說法是9時45分開始排隊，才算真正的隊，因此這些來得晚、卻最終排在前面不算「插隊」。

江先生說，就排隊問題，已向市府反映多次，但未能按照民眾的意願解決。他們擔心長者在衝去排隊的過程中跌倒，後來集思廣益，想出自己發號碼的辦法，暫時緩解矛盾。不過若有其他城市、後來的民眾繼續參與，他們沒有信心可以阻止「插隊。」

至於市府為何更改、縮短排隊時間，有長者認為：「他們是嫌我們早早在那排隊不好看！」David也表達不滿，「這是我看到過最差的隊伍組織單位」。不過也有前去領餐的華人介紹，之前大家起早排隊，有人拿東西占位，甚至有人拿一張紙就占位，也引發過矛盾，政府才取消提早排隊這一現象。

針對排隊規則引發民眾不滿，聖蓋博市社區服務副總監Matthew Morales-Stevens回應本報，市府並不負責該午餐項目的「運營」。他說，歡迎長者積極運用開放的社區房間，從上午9時至下午3時均可在裡面娛樂。新的排隊政策是經過YWCA同意。該政策是為減少年長者在室外站立等待的時間，特別是在極端的天氣情況下。

聖蓋博市議員吳程遠（John Wu）回應，他已知曉當下排隊問題，並稱將心比心，盡快與市府人員商議，制定出一個計畫。他說，希望新計畫能儘量滿足每位市民都能取到餐，達成一個和諧的取餐用餐環境。

為保證公平，David與其他人自行做了號碼牌發放給眾人，暫時緩解矛盾。（記者王若...
為保證公平，David與其他人自行做了號碼牌發放給眾人，暫時緩解矛盾。（記者王若然／攝影）

有不少老人需要輔助器走路，行動不便。（記者王若然／攝影）
有不少老人需要輔助器走路，行動不便。（記者王若然／攝影）

門前的告示寫著，9時45分才能開始排隊。（記者王若然／攝影）
門前的告示寫著，9時45分才能開始排隊。（記者王若然／攝影）

精華 FAQ

  • 原本部分長者可很早到場卡位，但市府6月底要求9時45分才可開始排隊，讓腿腳不便者必須在短時間內競爭位置，擔心搶不過他人，也更容易領不到餐。

  • 有長者認為自己早起排隊只是為了換取較前位置，市府卻突然縮短排隊時間，像是在嫌人潮不好看；但也有人表示，先前曾出現拿東西或紙張占位的亂象。

  • 市府表示不負責實際營運，新的排隊政策是經YWCA同意，目的是減少長者在戶外久站；市議員吳程遠則說會盡快協調，盼制定更公平、和諧的領餐方案。

聖蓋博 華人

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