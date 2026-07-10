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「不光有胸更有胸懷」香港艷星華麗轉身 在南加任這職

記者張宏／洛杉磯即時報導
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彭丹至今都記得世界日報報導過她參加選美比賽奪冠的諸多新聞。（彭丹提供）
彭丹至今都記得世界日報報導過她參加選美比賽奪冠的諸多新聞。（彭丹提供）

當年王晶電影「紅燈區」的一字馬「彭神丹」，從知名艷星轉型為中國政協委員後，近期活躍於南加等地的國際交流、公共外交、文化傳播等領域。她8日獲聘美國粵港澳大灣區企業家總商會榮譽主席兼顧問。

彭丹自2013年起擔任甘肅省政協委員，2017年出任中國全國青年聯會常委，當年她接受媒體採訪時，曾直言「我不光有胸，還有胸懷」。

彭丹身分多元，她14歲時在紐約茱莉亞學院留學，曾連獲美國的華裔小姐、中國小姐、亞裔小姐三項冠軍，她當年知名事件之一，是拒絕花花公子的天價封面拍攝邀約。

彭丹之後到香港發展，一路從女演員、導演、製片人到第11屆甘肅省政協委員，後涉足商界聚焦國際經濟戰略。

她表示，女性在不同年齡有不同追求，且在公共外交方面很有優勢。她從幕前到幕後，不斷切換角色。海外華人企業家是連結中國與世界的重要橋樑，也是推動經貿合作與文化交流的重要力量。她感謝商會信任，未來將結合自身在國際交流及戰略研究方面的經驗，圍繞人工智能、國際貿易、科技創新、健康產業以及人文交流等領域，與商會共同推動更多跨國合作計畫，協助企業拓展國際視野，提升國際影響力。

彭丹還談及和世界日報淵源，她表示，當時在紐約林肯中心與美國芭蕾舞團表演時，世界日報時任社長李厚維在台下觀看演出，世界日報還報導過她參加選美比賽奪冠的諸多新聞，時隔多年依然記憶猶新。

總商會創會會長、前蒙市市長林達堅表示，今年是商會成立第四年。希望這次合作，將進一步匯聚各界智慧與資源，攜手推動美中經貿合作、文化交流及企業國際化發展邁向新高度，明年商會也會與彭丹合作選粵港澳小姐。

林達堅同時為腎臟透析醫師陳威佐頒發商會顧問聘書及紀念獎盃。陳威佐表示，他在治療腎臟病人期間，發現洗腎（透析）的副作用不只是脫水問題，而是與透析液中的滲透相關成分有關。且很多腎臟病患者早期不知道自己已患病，等到發現時已太晚，他希望未來有機會幫助更多人。

現場賓客雲集，前加州眾議員伍國慶、加州參議員Bob Archuleta代表Kyler Miller、喜瑞都市議員黃正芬、Pasaca Capital董事長黃春華、美國華人社團大聯盟主席林淦花、美國東北總商會主席路霞、美國晉江聯合會會長林建良、洛杉磯台山寧陽會館主席Richard Ng、美國傳承盃組委會藝術總監鄔索菲和廣府人聯誼會執行會長兼秘書長梅紅等出席。

前香港艷星彭丹華麗轉身，她日前獲聘為美國粵港澳大灣區企業家總商會榮譽主席兼顧問。...
前香港艷星彭丹華麗轉身，她日前獲聘為美國粵港澳大灣區企業家總商會榮譽主席兼顧問。（記者張宏／攝影）

前香港艷星彭丹華麗轉身，她日前獲聘為美國粵港澳大灣區企業家總商會榮譽主席兼顧問。...
前香港艷星彭丹華麗轉身，她日前獲聘為美國粵港澳大灣區企業家總商會榮譽主席兼顧問。（記者張宏／攝影）

來自台灣的腎臟透析醫師陳威佐博士（左）獲得嘉獎。（記者張宏／攝影）
來自台灣的腎臟透析醫師陳威佐博士（左）獲得嘉獎。（記者張宏／攝影）

彭丹（右）認為女性在公共外交方面很有優勢。（彭丹提供）
彭丹（右）認為女性在公共外交方面很有優勢。（彭丹提供）

從左至右依次是伍國慶、彭丹和林達堅。（記者張宏／攝影）
從左至右依次是伍國慶、彭丹和林達堅。（記者張宏／攝影）

前香港艷星彭丹（左）和美國粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅簽署合作書。（記者張...
前香港艷星彭丹（左）和美國粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅簽署合作書。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 她從電影艷星轉型為政協委員與商界人士，近年積極參與南加的國際交流、公共外交與文化傳播，因此獲聘為美國粵港澳大灣區企業家總商會榮譽主席兼顧問。

  • 彭丹14歲赴紐約茱莉亞學院留學，曾拿下多項華裔小姐與中國小姐冠軍，之後在香港發展，歷任演員、導演、製片人，並出任甘肅省政協委員。

  • 商會希望結合彭丹的國際交流與戰略研究經驗，圍繞人工智能、國際貿易、科技創新、健康產業與人文交流推動跨國合作，協助企業拓展國際視野。

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