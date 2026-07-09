華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

來自中國的顧逸辰（音譯：Gu Yichen）加入Google不到一個月就被裁員，最終靠前同事的搭線回到亞馬遜原團隊。（路透）

從中國高中校園走向美國小鎮，再進入頂尖大學、加入科技巨頭，31歲華裔 工程師顧逸辰（音譯：Gu Yichen）原以為職涯會一路順遂，卻在Google 任職不到一個月便遭裁員。經歷簽證壓力、職涯低谷與重新選擇後，他最終靠前同事的搭線回到亞馬遜 原團隊，也從這段波折中重新思考未來方向。

Business Insider報導，來自中國的顧逸辰在高中二年級時，曾以交換學生身分前往華盛頓州小鎮Yacolt就讀一年。交換期間累積的美國生活經驗，讓他決定繼續留在美國深造，之後進入香檳伊利諾大學（UIUC）主修電機與電腦工程。

大學期間，顧逸辰逐漸發現對電腦領域更感興趣，因為軟體與電腦系統的成果更加具體，也更容易被看見。大三時，他獲得亞馬遜實習機會。2017年畢業後，他透過F-1學生簽證下的OPT（Optional Practical Training）取得合法工作資格，加入當時的實習團隊，展開第一份科技業全職工作。

由於電機與電腦工程屬STEM領域，顧逸辰擁有三次參加H-1B工作簽證抽籤的機會。幸運的是，他在第三次抽籤時成功中選，正式取得在美國長期工作資格。之後，他返回中國辦理簽證，但受新冠疫情影響，曾有一年時間以遠端方式為亞馬遜工作。

2022年底，顧逸辰迎來職涯另一個重大轉折，成功加入Google。當時正值科技業快速擴張階段，各大企業積極招募人才，面試難度相對較低，薪資福利待遇十分亮眼。不過，在離開亞馬遜前，原團隊主管曾提醒他，科技產業環境可能正在變化，未來存在不確定性。但他認為，年輕應該勇於嘗試，如果錯過機會，未來可能更難做出改變，因此仍決定接受Google職位。

沒想到，進入Google後，原本負責的實驗性專案因公司成本削減而被取消，整個團隊也遭到裁撤。顧逸辰回憶，他是在聖誕節前後開始工作，隔年2023年1月便收到裁員通知，甚至還沒有真正參與任何實質工作。「後來回頭看，我的前主管其實是對的。」

遭遇裁員後，顧逸辰曾積極尋找Google內部其他團隊機會，也聯繫過朋友，希望能找到新的職缺。然而，當時整個科技產業都處裁員潮，市場環境十分艱難。除求職壓力外，他還面臨H-1B簽證限制。按照規定，失去工作後只有60天寬限期，必須在期限內找到新工作、完成簽證轉移並重新開始工作，否則可能影響留美資格。

面對高度不確定的環境，他決定暫時離開美國，返回家鄉南京休息一段時間，之後又前往中國雲南陪伴親戚。不過，顧逸辰表示他不是能長時間休息的人，仍持續關注職涯機會，也期待未來能重新回到科技業。

就在此時，他與亞馬遜前團隊同事保持的聯繫帶來轉機。團隊剛好出現職缺，他因此得以回歸。

去年，顧逸辰重新回到位加州灣區的亞馬遜團隊工作。目前他已提出綠卡申請，希望未來能獲得更多職涯與人生選擇上的自由。

這段從交換學生、科技巨頭工程師，到經歷裁員再重新站穩腳步的旅程，也讓他體會到，職涯成功不只是努力的結果，時機同樣扮演重要角色。「很多事情不完全掌握在自己手中。」

顧逸辰（音譯）當時遭Google裁員除了求職壓力外，他還面臨H-1B簽證限制。按照規定，失去工作後只有60天寬限期，必須在期限內找到新工作。（路透）