55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」

不少郵輪旅客為節省旅費，會選擇預訂價格較便宜的「保證艙房」（Guarantee Cabin）。（示意圖取自Unsplash/Alonso Reyes)

不少郵輪 旅客為節省旅費，會選擇預訂價格較便宜的「保證艙房」（Guarantee Cabin）。不過，一名累積超過55次郵輪旅遊經驗的旅客分享自身經歷表示，雖然保證艙房曾替她省下數百美元，甚至一度幸運獲得免費升等，但在接連遭遇多次「踩雷」後，她決定不再訂這類艙房。

所謂「保證艙房」，是指旅客只需選擇艙等，例如內艙房、海景房、陽台房或套房，郵輪公司則保證提供同等級或更高等級的房型，但無法自行指定房間位置。

Business Insider報導，這名郵輪常客Allie Hubers表示，過去她認為，只要能省下旅費，放棄挑選房間位置是一筆划算交易。畢竟搭乘郵輪時，大部分時間都在岸上觀光 或使用船上設施，待在房間的時間不長，因此多年來一直偏好預訂保證艙房。

雖然多年來她靠著保證艙房省下不少旅費，也曾享受升等驚喜，但真正免費升等的經驗，在超過55次郵輪旅行中只發生過一次。

Hubers回憶，疫情 過後不久，自己與丈夫搭乘皇家加勒比（Royal Caribbean）阿拉斯加航線時，原本預訂海景保證艙房，最後幸運免費升等為陽台房，不但節省費用，還能在私人陽台欣賞阿拉斯加壯麗景色，讓她直呼彷彿中了樂透。

之後，她又透過皇家加勒比的「Royal Up」升等競標計畫，在地中海航線每人只多支付310美元，成功升等至初級套房（Junior Suite）。雖然仍無法指定位置，但最終獲得位於船中央的寬敞套房，也讓她更加相信保證艙房是高性價比選擇。

然而，隨著疫情後郵輪市場快速復甦，船班幾乎恢復滿載，她的住宿體驗開始急轉直下。

Hubers分享說，第一次踩雷發生在搭乘名人郵輪（Celebrity Cruises）春假航程時。雖然房間本身空間寬敞、設備完善，但位置位於走廊盡頭，緊鄰船員工作通道。每天清晨，船員搬運設備與補給品時，工作門反覆關上，巨大撞擊聲持續整個早上，讓她幾乎無法入睡，返家後更因睡眠不足感到身體不適。

幾個月後，她與丈夫搭乘皇家加勒比冰島航線時，再次選擇陽台保證艙房，卻被安排在夜店正上方。每天晚上直到午夜，房內都能清楚感受到夜店低音震動，夫妻倆只能靠下午補眠維持精神。這趟旅程結束後，丈夫便決定不再預訂保證艙房。

真正讓她徹底放棄保證艙房的，則是在搭乘嘉年華郵輪（Carnival Cruise Line）時，被安排入住緊鄰電梯井的內艙房。電梯運轉聲幾乎日夜不停，連續四晚睡眠品質極差。

因此，她現在每次訂郵輪，都會仔細研究甲板平面圖，優先選擇船身中央、上下左右皆為客房的位置，同時避開電梯、劇院、泳池、自助餐廳等公共區域，以及任何未標示用途的空間，因為那些位置有時可能是船員工作區或服務走道，容易產生噪音。