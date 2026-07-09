我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／連三屆率隊挺進4強 姆巴佩踝傷被換下場後稱無大礙

用好市多這3項食材 輕鬆讓買回家的披薩升級

報酬率明明輸一半 美國人卻一致選「它」當最佳投資

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
有專家指出，投資偏好往往受到世代經驗影響，年長世代因經歷過股市崩盤，更傾向認為黃...
有專家指出，投資偏好往往受到世代經驗影響，年長世代因經歷過股市崩盤，更傾向認為黃金與房地產比股票安全。（示意圖取自pexels）

有土斯有財，已不只是華人的投資信仰。美國蓋洛普（Gallup）最新長期投資偏好調查顯示，儘管金融市場表現長期優於其他資產類別，美國民眾持續的「最佳長期投資」選擇依然為房地產，反映出投資行為與實際報酬之間的明顯落差。投資專家指出，這項結果最核心的意義在於：美國投資人對股票市場仍未建立完全信任。

晨星（Morningstar）個人理財與退休規畫主管班茲（Christine Benz）表示，2007至2009年金融危機期間，投資人遭遇嚴重損失，使得股市在許多人心中留下負面印象，「在那樣的情況下，人們很難對股票抱持好感。」

近年來，專家觀察到，房地產在民調中持續受到青睞，主要因其相較股票更具「穩定與安全感」。雖然2008年金融危機期間房價大幅下跌，但整體而言，美國房價在過去數十年仍呈現穩步上升趨勢。

投資研究機構The Motley Fool的認證理財規畫師兼房地產分析師法蘭克爾（Matt Frankel）指出：「從歷史來看，房地產幾乎每年都在升值，真正出現價格倒退的時期非常少。」

然而，多位專家強調，低波動不等於高報酬。若以長期投資回報來看，股票仍明顯領先房地產。法蘭克爾、班茲等專家認為，如果蓋洛普民調要給出「正確答案」，應該是股票市場。Investopedia總編輯席佛（Caleb Silver）也表示：「毫無疑問，最佳的長期投資就是股票市場。」

根據相關統計，過去30年間，美國股市漲幅約為房價的四倍。以1992年至2024年為例，標普500指數（S&P 500）平均年報酬率約為10.4%，而同期美國房價年均增長約5.5%。

儘管如此，美國民眾仍持續偏好房地產。專家認為，關鍵原因在於「擁有率差異」與「認知熟悉度」。

根據2022年美國消費者財務調查（Survey of Consumer Finances），約三分之二家庭擁有自住房產，但僅約21%家庭直接持有股票。房地產因此成為多數人更熟悉、也更容易理解的投資形式。

法蘭克爾指出，對許多家庭而言，房屋不僅是資產，也類似一種「強迫儲蓄機制」，透過房貸逐步累積淨值，同時享受資產增值，被視為實現「美國夢」的重要途徑。

這也使房地產在心理層面被視為更安全的投資標的，而儲蓄帳戶、定存與黃金等避險資產，在金融危機期間同樣曾獲得較高民眾支持。

晨星的班茲指出，投資偏好往往受到世代經驗影響，年長世代因經歷過股市崩盤，更傾向認為黃金與房地產比股票安全。

近期黃金雖曾出現大幅上漲，一度在一年內上漲約75%、五年累計達200%，但專家提醒，這類表現並非常態。經通膨調整後，黃金長期價值甚至與1980年代初相近。因此，專家普遍認為黃金並非理想的核心長期投資工具，而應作為分散風險的補充資產。

至於儲蓄帳戶與定存，目前高收益產品年利率約4%，與約4.2%的通膨率相近，主要適合風險承受能力較低或偏好穩定收益的投資人。

民眾較偏好穩健的房產和黃金作為長期投資方式。（示意圖取自Pexels）
民眾較偏好穩健的房產和黃金作為長期投資方式。（示意圖取自Pexels）

精華 FAQ

  • 專家認為，關鍵在於金融危機讓許多人對股市失去信任，加上多數家庭本來就擁有房產，對房地產更熟悉，也更容易把它視為安全穩定的資產。

  • 文中指出，過去30年美國股市漲幅約為房價的4倍，1992年至2024年標普500平均年報酬約10.4%，同期美國房價年均增長約5.5%。

  • 文章提到儲蓄帳戶、定存與黃金也常在危機時受到青睞，但專家認為黃金多屬短期波動，長期不一定優於通膨；定存則較適合追求穩定與低風險的人。

房地產 房價 華人

上一則

屋主凶案至今無解 南加第一豪宅已被列入國家史蹟名錄

延伸閱讀

理財百科／沒買SpaceX股票 可買指數基金

理財百科／沒買SpaceX股票 可買指數基金
美國投資人瘋開槓桿 向券商借錢買證券融資餘額同比增54%

美國投資人瘋開槓桿 向券商借錢買證券融資餘額同比增54%
中國買家退場 東京新公寓外國買家2/3來自台灣

中國買家退場 東京新公寓外國買家2/3來自台灣
去美元化跡象再+1 未來十年擬減碼美元的央行 首度超過增持者

去美元化跡象再+1 未來十年擬減碼美元的央行 首度超過增持者
26歲實現財務自由 他靠兩招加速達成提早退休

26歲實現財務自由 他靠兩招加速達成提早退休
29兆美元主權資金大調倉：能源、黃金受青睞 憂美元前景

29兆美元主權資金大調倉：能源、黃金受青睞 憂美元前景

熱門新聞

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
華女原本只是想到美國旅遊，沒想到入境時卻被帶進「小黑屋」審查，最後不但遭遣返回國，10年旅遊簽證也被當場註銷。圖為LAX國際航站樓的抵達大廳。（記者子為╱攝影）

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

2026-07-07 20:19
林先生提供與票務代理的對話紀錄。對方表示從未遇過類似情況，並稱機票為「積分票」，將進一步向航空公司了解原因。（受訪者提供）

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

2026-07-08 20:28
華人Steven夫婦返鄉考察養老環境，在親屬家飲用號稱「俄羅斯奶粉」後身體不適，事後查證竟是假冒產品。（受訪者Steven提供）

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

2026-07-05 19:29
西雅圖市中心商業區辦公大樓聚集，不少科技業員工面臨職場壓力與就業不確定性。（讀者提供）

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

2026-07-04 20:28
好市多推出新品鹼水貝果，華人喜歡當主食吃 ，該為「美味、飽腹」。（取自好市多 ）

好市多這新品 華人喜歡當主食吃 「美味、飽腹」

2026-07-03 21:41

超人氣

更多 >
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰

3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰
比好市多便宜還好吃？這家超市烤雞奪全美第一

比好市多便宜還好吃？這家超市烤雞奪全美第一
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心