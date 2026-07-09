報酬率明明輸一半 美國人卻一致選「它」當最佳投資

有專家指出，投資偏好往往受到世代經驗影響，年長世代因經歷過股市崩盤，更傾向認為黃金與房地產比股票安全。（示意圖取自pexels）

有土斯有財，已不只是華人 的投資信仰。美國蓋洛普（Gallup）最新長期投資偏好調查顯示，儘管金融市場表現長期優於其他資產類別，美國民眾持續的「最佳長期投資」選擇依然為房地產 ，反映出投資行為與實際報酬之間的明顯落差。投資專家指出，這項結果最核心的意義在於：美國投資人對股票市場仍未建立完全信任。

晨星（Morningstar）個人理財與退休規畫主管班茲（Christine Benz）表示，2007至2009年金融危機期間，投資人遭遇嚴重損失，使得股市在許多人心中留下負面印象，「在那樣的情況下，人們很難對股票抱持好感。」

近年來，專家觀察到，房地產在民調中持續受到青睞，主要因其相較股票更具「穩定與安全感」。雖然2008年金融危機期間房價 大幅下跌，但整體而言，美國房價在過去數十年仍呈現穩步上升趨勢。

投資研究機構The Motley Fool的認證理財規畫師兼房地產分析師法蘭克爾（Matt Frankel）指出：「從歷史來看，房地產幾乎每年都在升值，真正出現價格倒退的時期非常少。」

然而，多位專家強調，低波動不等於高報酬。若以長期投資回報來看，股票仍明顯領先房地產。法蘭克爾、班茲等專家認為，如果蓋洛普民調要給出「正確答案」，應該是股票市場。Investopedia總編輯席佛（Caleb Silver）也表示：「毫無疑問，最佳的長期投資就是股票市場。」

根據相關統計，過去30年間，美國股市漲幅約為房價的四倍。以1992年至2024年為例，標普500指數（S&P 500）平均年報酬率約為10.4%，而同期美國房價年均增長約5.5%。

儘管如此，美國民眾仍持續偏好房地產。專家認為，關鍵原因在於「擁有率差異」與「認知熟悉度」。

根據2022年美國消費者財務調查（Survey of Consumer Finances），約三分之二家庭擁有自住房產，但僅約21%家庭直接持有股票。房地產因此成為多數人更熟悉、也更容易理解的投資形式。

法蘭克爾指出，對許多家庭而言，房屋不僅是資產，也類似一種「強迫儲蓄機制」，透過房貸逐步累積淨值，同時享受資產增值，被視為實現「美國夢」的重要途徑。

這也使房地產在心理層面被視為更安全的投資標的，而儲蓄帳戶、定存與黃金等避險資產，在金融危機期間同樣曾獲得較高民眾支持。

晨星的班茲指出，投資偏好往往受到世代經驗影響，年長世代因經歷過股市崩盤，更傾向認為黃金與房地產比股票安全。

近期黃金雖曾出現大幅上漲，一度在一年內上漲約75%、五年累計達200%，但專家提醒，這類表現並非常態。經通膨調整後，黃金長期價值甚至與1980年代初相近。因此，專家普遍認為黃金並非理想的核心長期投資工具，而應作為分散風險的補充資產。

至於儲蓄帳戶與定存，目前高收益產品年利率約4%，與約4.2%的通膨率相近，主要適合風險承受能力較低或偏好穩定收益的投資人。

民眾較偏好穩健的房產和黃金作為長期投資方式。（示意圖取自Pexels）