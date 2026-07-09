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去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

記者子為╱綜合報道
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最新調查顯示，共有132萬80人於2025財年取得美國綠卡，其中家庭團聚是最主要...
最新調查顯示，共有132萬80人於2025財年取得美國綠卡，其中家庭團聚是最主要的綠卡來源。(美聯社)

美國國土安全部（DHS）最新公布的統計顯示，共有132萬80人於2025財年取得美國綠卡，其中墨西哥仍是最大來源國，中國排名第三；從取得途徑看，家庭團聚依然是最主要的綠卡來源，占所有新綠卡核發人數逾半。

根據報告，統計期間為2024年10月1日至2025年9月30日，資料來自政府行政紀錄，反映該年度成功取得永久居民身分的人數及來源。

報告指出，2025財年新核發綠卡中，墨西哥籍19萬5760人居冠，占所有新綠卡持有人約15%。其次依序為古巴8萬4820、中國6萬5670、印度6萬2730。

從取得綠卡的途徑來看，家庭類移民仍為最主要來源。美國公民的直系親屬，包括配偶、21歲以下未婚子女及父母，共有68萬4530人取得綠卡，占所有新核發綠卡超過一半。

此外，家庭優先移民（Family-sponsored Preference）類別，包括美國公民成年子女、兄弟姐妹，以及部分永久居民的親屬，共有19萬6740人取得綠卡。

就業類移民則是第三大來源，共有15萬9070人透過就業取得永久居民身分，其中包括符合資格的勞工及其家屬。

其他主要來源，包括11萬6470難民調整身分取得綠卡、6萬390庇護人士轉為永久居民，以及5萬2470人透過多元移民簽證（又稱樂透綠卡）取得。

另外，2萬9410名曾為美國政府工作的特定伊拉克及阿富汗人及其家屬獲得綠卡；1萬5030名犯罪被害人及其家屬取得永久居民身分；另有3870人透過移民法官核准的「取消遞解出境」程序取得綠卡。

國土安全部表示，為保護個人隱私，所有統計數據均四捨五入至最接近的10位，因此各項加總可能與總數略有差異。

根據新聞周刊報導，這份報告涵蓋拜登政府任期最後階段，以及川普第二任政府上任初期，因此大多數案件是在川普政府多項移民新政策生效前完成審核，未必能反映未來綠卡核發趨勢。

自2025年1月上任以來，川普政府已陸續推出多項措施，加強對綠卡申請人及永久居民的審查，並調整身分轉換政策。

美國公民暨移民服務局（USCIS）今年5月發布新的政策備忘錄，要求移民官在審理案件時擁有更大裁量權，並強調在境內調整身分屬政府裁量給予的福利，而非申請人當然享有的權利。

另一方面，美國最高院今年6月以6比3裁定，擴大移民官員對部分綠卡持有人返美時的審查權限。法院認為，邊境官員無須先提出「明確且令人信服的證據」，即可在涉特定可遣返事由時，將返美的永久居民視為「入境申請者」進行審查，而非視為返國的永久居民。

精華 FAQ

  • 根據國土安全部統計，2025財年共有132萬80人取得美國綠卡，來源國以墨西哥最多，其次是古巴，中國排名第三，印度居第四。

  • 家庭類移民是最大來源，美國公民直系親屬就有68萬4530人；其次是家庭優先移民與就業類移民，另外還包括難民、庇護、多元簽證等管道。

  • 因為報告涵蓋拜登政府末期與川普政府初期，大多案件在新政策上路前已審核完成；川普政府後續又加強審查與調整身分轉換規則，可能改變未來分布。

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