移民執法升溫 男子遞婚綠申請第二天 遭ICE拘留

一名正在申請婚姻綠卡的20歲男子，在遞交綠卡申請文件隔天，遭ICE拘留。（示意圖取自ICE網站）

一名與美國公民結婚、正申請婚姻綠卡 的20歲男子，在遞交綠卡申請文件隔天，遭美國移民 暨海關執法局（ICE ）拘留。案件發生之際，正值美國移民執法持續升溫，律師及移民倡議團體表示，近來涉及綠卡持有人、綠卡申請人及美國公民配偶遭ICE拘留的案件，有增加趨勢。

Newsweek報導，被拘留的男子Herbert Kaleth Ibarra Castro今年20歲，四歲起便從墨西哥到美國生活，是德州聖安東尼奧一支墨西哥傳統樂隊（Mariachi）成員。他的律師Lance Curtright表示，Ibarra Castro已與美國公民結婚，並於6月24日遞交綠卡申請文件，希望取得合法永久居民身分。

然而，就在完成申請隔天、6月25日晚，他結束一場生日宴演出返家途中遭ICE攔查拘留，目前關押於德州Pearsall的South Texas ICE Processing Center。

Curtright表示，Ibarra Castro一直依法準備申請永久居留，「他前一天才提交文件，希望身分合法化並取得綠卡，隔天就遭到逮捕。」由於拘留時間與遞件時間相當接近，案件曝光後受到外界關注。

不過，美國國土安全部（DHS）回覆Newsweek時表示，Ibarra Castro是「非法入境的墨西哥籍人士」，目前仍將留在ICE拘留中心，等待遣返程序完成，並強調他將依法享有完整的正當法律程序。DHS並未說明拘留是否與其綠卡申請有直接關聯。

這起事件也受到德州民主黨聯邦眾議員Joaquin Castro關注。他表示，Ibarra Castro一家當年因墨西哥暴力逃往美國，並指拘留中心一工作人員曾對Ibarra Castro說：「如果你唱首歌給我聽，我就放你走。」他批評此舉極不恰當，並呼籲ICE盡快釋放Ibarra Castro。

案件於本周在德州舉行兩場移民法庭聽證，包括保釋聽證及遣返程序聽證。Ibarra Castro律師團隊表示，移民法官已批准保釋，只要完成保釋金繳納程序，預計數日內即可獲釋。

婚姻仍是取得美國綠卡最常見途徑之一。根據DHS統計，2024財政年度約有34萬3000名美國公民配偶取得永久居民身分，占美國公民直系親屬核發綠卡人數約一半；當年各類別合計共有約136萬人取得永久居留資格。

報導指出，自川普第二任期開始，多名移民律師及倡議團體指出，近月來ICE拘留持有綠卡者、綠卡申請等待者，以及美國公民配偶的案例都有增加，引發外界對執法範圍擴大的討論。

美聯社報導，ICE於6月底五天內共逮捕約1萬人；同期拘留中心收容人數也由今年2月以來平均每月約3萬人，上升至約3萬9000人。柏克萊加大「遣返數據計畫」（Deportation Data Project）則統計，截至2026年3月，川普第二任期內ICE累計逮捕人數已約39萬。

對近期執法升溫，DHS表示，美國政府目前仍提供符合資格者2600美元及免費機票，自願離境返回母國，並鼓勵無合法身分人士利用此計畫，否則可能面臨逮捕及遣返。