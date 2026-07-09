我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

美伊衝突升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

移民執法升溫 男子遞婚綠申請第二天 遭ICE拘留

記者趙健╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名正在申請婚姻綠卡的20歲男子，在遞交綠卡申請文件隔天，遭ICE拘留。（示意圖...
一名正在申請婚姻綠卡的20歲男子，在遞交綠卡申請文件隔天，遭ICE拘留。（示意圖取自ICE網站）

一名與美國公民結婚、正申請婚姻綠卡的20歲男子，在遞交綠卡申請文件隔天，遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘留。案件發生之際，正值美國移民執法持續升溫，律師及移民倡議團體表示，近來涉及綠卡持有人、綠卡申請人及美國公民配偶遭ICE拘留的案件，有增加趨勢。

Newsweek報導，被拘留的男子Herbert Kaleth Ibarra Castro今年20歲，四歲起便從墨西哥到美國生活，是德州聖安東尼奧一支墨西哥傳統樂隊（Mariachi）成員。他的律師Lance Curtright表示，Ibarra Castro已與美國公民結婚，並於6月24日遞交綠卡申請文件，希望取得合法永久居民身分。

然而，就在完成申請隔天、6月25日晚，他結束一場生日宴演出返家途中遭ICE攔查拘留，目前關押於德州Pearsall的South Texas ICE Processing Center。

Curtright表示，Ibarra Castro一直依法準備申請永久居留，「他前一天才提交文件，希望身分合法化並取得綠卡，隔天就遭到逮捕。」由於拘留時間與遞件時間相當接近，案件曝光後受到外界關注。

不過，美國國土安全部（DHS）回覆Newsweek時表示，Ibarra Castro是「非法入境的墨西哥籍人士」，目前仍將留在ICE拘留中心，等待遣返程序完成，並強調他將依法享有完整的正當法律程序。DHS並未說明拘留是否與其綠卡申請有直接關聯。

這起事件也受到德州民主黨聯邦眾議員Joaquin Castro關注。他表示，Ibarra Castro一家當年因墨西哥暴力逃往美國，並指拘留中心一工作人員曾對Ibarra Castro說：「如果你唱首歌給我聽，我就放你走。」他批評此舉極不恰當，並呼籲ICE盡快釋放Ibarra Castro。

案件於本周在德州舉行兩場移民法庭聽證，包括保釋聽證及遣返程序聽證。Ibarra Castro律師團隊表示，移民法官已批准保釋，只要完成保釋金繳納程序，預計數日內即可獲釋。

婚姻仍是取得美國綠卡最常見途徑之一。根據DHS統計，2024財政年度約有34萬3000名美國公民配偶取得永久居民身分，占美國公民直系親屬核發綠卡人數約一半；當年各類別合計共有約136萬人取得永久居留資格。

報導指出，自川普第二任期開始，多名移民律師及倡議團體指出，近月來ICE拘留持有綠卡者、綠卡申請等待者，以及美國公民配偶的案例都有增加，引發外界對執法範圍擴大的討論。

美聯社報導，ICE於6月底五天內共逮捕約1萬人；同期拘留中心收容人數也由今年2月以來平均每月約3萬人，上升至約3萬9000人。柏克萊加大「遣返數據計畫」（Deportation Data Project）則統計，截至2026年3月，川普第二任期內ICE累計逮捕人數已約39萬。

對近期執法升溫，DHS表示，美國政府目前仍提供符合資格者2600美元及免費機票，自願離境返回母國，並鼓勵無合法身分人士利用此計畫，否則可能面臨逮捕及遣返。

精華 FAQ

  • 報導指出，他在6月24日提交婚姻綠卡申請，隔天夜間返家途中遭ICE攔查拘留。DHS則稱他是非法入境的墨西哥籍人士，並未說明拘留是否與申請直接相關。

  • 他目前被關押在德州Pearsall的South Texas ICE Processing Center，案件已進入保釋與遣返聽證程序。律師表示移民法官已批准保釋，完成保釋金後預計數日內可獲釋。

  • 報導指出，近來綠卡持有人、申請等待者及美國公民配偶遭拘留案件增加，外界認為ICE執法範圍正在擴大。同期拘留人數上升，也使相關爭議持續升高。

ICE 移民 綠卡

上一則

短短20秒 LV袋就被盜 賭城華埠砸車窗案是其他地2倍

下一則

超市界愛馬仕Erewhon 新水一杯12元 竟意外受好評

延伸閱讀

市議會雇員遭ICE拘押158天獲釋 移民法官批准庇護

市議會雇員遭ICE拘押158天獲釋 移民法官批准庇護
ICE休士頓執勤 擊斃墨籍男子惹議 DHS：基於自衛開槍

ICE休士頓執勤 擊斃墨籍男子惹議 DHS：基於自衛開槍
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
聯邦上訴法院：等待驅逐期間 ICE不得在拒絕保釋下拘留移民超過90天

聯邦上訴法院：等待驅逐期間 ICE不得在拒絕保釋下拘留移民超過90天
綠卡不保證能入境 移民官有「道德瑕疵自由裁量權」

綠卡不保證能入境 移民官有「道德瑕疵自由裁量權」
ICE鎖定法院精準執法 輕罪「未定讞」也抓

ICE鎖定法院精準執法 輕罪「未定讞」也抓

熱門新聞

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
華女原本只是想到美國旅遊，沒想到入境時卻被帶進「小黑屋」審查，最後不但遭遣返回國，10年旅遊簽證也被當場註銷。圖為LAX國際航站樓的抵達大廳。（記者子為╱攝影）

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

2026-07-07 20:19
華人Steven夫婦返鄉考察養老環境，在親屬家飲用號稱「俄羅斯奶粉」後身體不適，事後查證竟是假冒產品。（受訪者Steven提供）

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

2026-07-05 19:29
西雅圖市中心商業區辦公大樓聚集，不少科技業員工面臨職場壓力與就業不確定性。（讀者提供）

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

2026-07-04 20:28
林先生提供與票務代理的對話紀錄。對方表示從未遇過類似情況，並稱機票為「積分票」，將進一步向航空公司了解原因。（受訪者提供）

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

2026-07-08 20:28
好市多推出新品鹼水貝果，華人喜歡當主食吃 ，該為「美味、飽腹」。（取自好市多 ）

好市多這新品 華人喜歡當主食吃 「美味、飽腹」

2026-07-03 21:41

超人氣

更多 >
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰

3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%
比好市多便宜還好吃？這家超市烤雞奪全美第一

比好市多便宜還好吃？這家超市烤雞奪全美第一
南加驚現1.3萬年前「失落世界」 恐改寫美洲起源歷史

南加驚現1.3萬年前「失落世界」 恐改寫美洲起源歷史