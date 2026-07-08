過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

林先生提供與票務代理的對話紀錄。對方表示從未遇過類似情況，並稱機票為「積分票」，將進一步向航空公司了解原因。（受訪者提供）

南加州華人 林先生日前透過票務代理購買一張從洛杉磯 經首爾轉機前往青島的商務艙機票 ，原以為撿到暑期特價，沒想到完成報到、托運行李及安檢後，卻在登機前最後一刻被航空公司告知機票已被取消，導致他臨時改買另一家航空公司機票，才驚險趕上返鄉行程。事後票代雖全額退款，但這段經歷仍讓他心有餘悸，直言「以後再也不敢買票代的低價票了」。

林先生表示，當時搜尋暑假返回中國機票時，發現洛杉磯飛青島、經首爾轉機的航班票價高達人民幣4萬多人民幣（約5800美元），遠超預算。於是他向長期合作的票務代理詢問是否有優惠方案，對方推薦一張達美航空機票，售價僅人民幣1萬500人民幣（約1533美元）。

林先生說，自己過去曾多次透過這名票代購票，雖然這次價格低得令人難以置信，但對方再三保證機票沒問題，只是「特價票」，因此他決定購買。

出發當天，過程十分順利。他先完成Check-in、領取登機證、托運行李，再通過安檢，之後還提前進入達美航空貴賓室享用午餐。他表示，當時完全沒有察覺任何異狀，甚至覺得達美航空貴賓室餐點相當豐富，心情十分愉快。

然而，就在準備登機時，登機口工作人員突然將他攔下，並告知：「對不起，這張機票不能搭乘這班飛機。」

林先生一度以為對方是在開玩笑，還反問工作人員：「你是在跟我開玩笑嗎？」但工作人員隨後表示，這張機票已經被取消，無法登機。

由於票務代理人在中國，當時正值時差，林先生無法第一時間聯繫對方。他這時才突然想到，自己的托運行李已經送上飛機，只好趕緊前往航空公司服務櫃檯求助。經過一段時間等待，在工作人員協助下，終於順利將行李取回。

眼看原本航班無法搭乘，為了不耽誤後續行程，林先生立刻打開攜程重新搜尋當天最快可以出發的航班，最後只找到一班廉價航空經濟艙機位。當時距離截止辦理登機手續只剩約20分鐘，他立刻拖著行李一路飛奔前往另一個航廈，所幸最終趕上班機，順利踏上返鄉旅程。

「那一天心情真的像坐雲霄飛車。」林先生表示，從原本滿心期待出發，到最後一刻突然無法登機，再到臨時改買新機票、一路狂奔趕飛機，整個過程不僅耽誤大量時間，也讓他身心俱疲。

事後，他聯絡票務代理了解原因。對方表示，也是第一次遇到這種情況，並強調機票本身沒有問題，而是一張「積分票」，將向航空公司進一步了解並提出申訴。

最終，票務代理將原購買機票的費用全額退還給林先生。不過，他坦言，雖然沒有蒙受票款損失，但這趟驚魂記已讓他對透過票務代理購買價格明顯低於市場行情的機票產生疑慮。

「退款可以補償金錢，卻補不回被耽誤的時間和心情。」林先生表示，經歷這次事件後，未來購買機票時會更加謹慎，「這種票，我以後真的不敢再買了。」