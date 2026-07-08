飛機剛停就站起對嗎？航司「幽默」回應惹怒眾人

西南航空對「飛機一停就站起」行為的回應，卻意外點燃輿論浪潮。圖為西南航空旅客示意圖，非搶走道行為。美聯社

不少乘飛機旅行的民眾，都有類似感受，當飛機落地剛停下，就有乘客迫不及待起身拿行李站到過道。這種行為一直存在爭議。西南航空 （Southwest Airlines）近日表態，說明乘客在飛機一落地，是否應該立刻站起，但其言論在網路上引發大量不滿與爭議。

加州 郵報報導，6月30日，總部位達拉斯的西南航空在社媒平台Threads向其26.9萬追蹤者發布以下訊息：

「你👏不會👏因為👏在👏安全帶指示燈👏熄滅後👏0.001秒👏立刻👏站起來👏就👏更快👏下飛機👏」

這則貼文是在調侃所謂的「搶走道（aisle jumping）」行為，也就是飛機一落地，甚至在空服員還來不及打開機艙門之前，就立刻從座位上站起來的人。然而，儘管貼文使用18個拍手表情符號，明顯帶有一定程度的幽默意味，許多網友仍認為這家「財星」500強企業開的「玩笑」不好笑，甚至引發批評。

留言區中出現不少針鋒相對的回應，包括：

「我👏想👏上👏廁👏所👏而👏且👏我👏害👏怕👏飛👏機👏上👏的👏廁👏所👏」

「我👏有👏轉👏機👏班👏機👏快👏要👏趕👏不👏上👏了👏」

「我👏們👏收👏費👏太👏貴👏而👏且👏服👏務👏很👏差👏」

這場爭論發生之際，航空票價因燃油成本上升而面臨上漲壓力，乘客相關失控行為的影片，也頻頻在社群平台TikTok和Instagram Reels瘋傳。與此同時，經濟艙座位變得愈來愈狹窄，幾乎像電影「鐵達尼號」中女主角Rose落海求生時那塊破門板一樣小，讓一般旅客若不支付高昂升級費，幾乎難以舒適坐在座位上。

西南航空沒有明文規定禁止乘客在飛機降落後站起，只要是在機長宣布可以安全起身後即可。不過，旅遊專家對此議題則有更明確看法。

航空新聞網「One Mile at a Time」的Ben Schlappig表示，當前幾排乘客已經開始下機時做好起身準備，可以（應該）認為是合理做法。「但如果機艙門甚至都還沒打開，而你距離飛機前方還有30排座位，就急著站起來，那就完全是另一回事。」

旅遊與航空部落格「View From the Wing」的Gary Leff則持更強烈立場：「飛機降落並停靠登機門後，就應該立刻站起來。他認為，這能讓乘客稍微舒展筋骨，也能更快下飛機……這種積極主動的行為，正是高績效人士的典型特徵。

另有一網友稱，他是心血管專科醫師，活動身體特別是踝關節，在乘坐飛機時特別重要。飛行結束後站起身來有什麼問題？

但並非每位旅遊博主都願意成為急著站起來的人。

旅遊網站「The Points Guy」的旅遊作家Tarah Chieffi表示：「如果看到有乘客不願意禮貌依序等待，而是直接衝向飛機前方，我就會站到座位旁的走道上，確保大家能按照順序下機。」她接著說：「不知道為什麼，我似乎把維持下機流程公平有序，當成自己的個人使命。」

西南航空對「搶走道」行為的回應，卻意外點燃輿論浪潮。（Thread截圖）

西南航空對「搶走道」行為的回應，卻意外點燃輿論浪潮。圖為西南航空飛機。路透社