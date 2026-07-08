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掉包洛加大價值數十萬中國古書 華男刑期出爐

記者張宏／即時報導
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一名來自舊金山灣區的男子Jeffrey應（Jeffrey Ying，譯音）因從洛...
一名來自舊金山灣區的男子Jeffrey應（Jeffrey Ying，譯音）因從洛杉磯加大（UCLA）圖書館系統竊取珍貴且具有歷史價值的中國古籍手稿。該圖書館有大量中國書籍。圖為示意圖。(UCLA網站圖片）

來自舊金山灣區的華男Jeffrey Ying，因從洛杉磯加大（UCLA）圖書館竊取珍貴且具有歷史價值的中國古籍手稿，8日遭聯邦法院判處12個月又1天監禁。

加州中區聯邦檢察官辦公室新聞稿，佛利蒙（Fremont）39歲居民Jeffrey Ying，另使用「Jason Wang」、「Alan Fujimori」及「Austin Chen」等化名，於2025年10月承認一項「竊取重大藝術品」聯邦重罪罪名。

根據他在認罪庭上的供述，2024年12月至2025年7月期間，他多次從UCLA圖書館借閱珍稀中國古籍，將真品帶回家保存數日，再以事先製作的假手稿替換後歸還，企圖掩蓋罪行。檢方指出，他通常在犯案後數天內往返美國與香港、上海或首爾等地，估計已將部分失竊文物偷運出境。

UCLA圖書館在發現多部珍貴中國古籍失蹤後展開調查，初步查出最後借閱這些古籍的訪客，使用的是「Alan Fujimori」這一身分。由於這些古籍極為珍貴且價值不菲，平時不對外流通，讀者必須事先預約並辦理借閱手續。

法庭文件顯示，至少有10本古籍失蹤，每本價值介於274美元至7萬美元之間。文件還指出，Jeffrey Ying於2020年從UCLA竊走14世紀「唐詩品彙」及16世紀手稿「集古印譜」，總價值13萬2386美元。檢方去年11月發布的新聞稿指出，遭竊書籍總價值約21.6萬美元。

執法人員搜查Jeffrey Ying位於Brentwood的旅館房間，查獲多份空白手稿，以及與他向UCLA借閱古籍風格及形式相同的文件。此外，警方還發現多枚預先製作好的館藏資產標籤，可用於製作外觀幾乎可以亂真的「假古籍」，再歸還圖書館魚目混珠。

2025年8月Jeffrey Ying被捕時，執法人員在他身上查獲一張以「Austin Chen」名義製作的偽造加州身分證，以及兩張分別以「Austin Chen」及「Jason Wang」名義申辦的圖書館借書證。本案由聯邦調查局（FBI）藝術犯罪小組與UCLA警局共同偵辦。

UCLA東亞圖書館是北美第十大東亞圖書館，也是南加州最大的東亞圖書館。截至2013年6月30日，館藏中文資料達36萬7496冊（件），收藏重點涵蓋考古、宗教（尤其是佛教）、民俗、近代史、古典文學及美術等領域。

精華 FAQ

  • 他在2025年承認一項「竊取重大藝術品」的聯邦重罪，因多次從UCLA圖書館偷走珍貴中國古籍並以假件替換，最終被判處12個月又1天監禁。

  • 檢方指出，他先用化名借出珍稀古籍，將真品帶回家保存數日，再用事先製作的假手稿掉包後歸還，藉此讓外觀看起來像是正常借閱與歸還。

  • 法庭文件顯示至少有10本古籍失蹤，總價值約21.6萬美元；警方在他住所查獲空白手稿、偽造館藏標籤及假身分證，並懷疑部分文物已被偷運出境。

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