常報導詐騙仍上當 名主播因1簡訊被騙7.2萬
前佛萊斯諾（Fresno）新聞主播、資深新聞工作者Alex Delgado曾報導無數詐騙案，沒想到這次詐騙案的主角，竟成了自己。一條小小短信，竟讓她損失超過7.2萬美元。
根據Yourcentralvalley.com報導，Delgado表示，她收到一則聲稱來自Robinhood股票交易應用程式的簡訊，沒想到竟然是詐騙。「我覺得自己很笨，應該更聰明一點才對。」Delgado說。「如果連我都可能遇到這種事—我對這類事件很熟悉，過去還曾為新聞報導過，也經常聽到相關案例—那麼任何人都可能成為受害者。」
今年3月，Delgado正忙著準備旅行，在匆忙之中收到一則簡訊，稱她的Robinhood帳戶出現可疑活動。「簡訊讓我立即聯絡他們，因此我撥打了簡訊裡提供的電話號碼。我向他們說明情況後，對方說：『沒問題，我幫您轉接到詐欺調查部門。』整個過程非常逼真，聽起來真的很像官方人員。」
Delgado說，電話另一端的人告訴她，有人在亞洲使用Android裝置試圖登入她的帳戶。「他們說：『在進行異常調查期間，需要把這筆錢轉移到另一個帳戶。』當時我以為打的是Robinhood官方電話，因此相信這一切都是真的。」
詐騙犯成功說服Delgado在兩天內分批轉出所有資金。
「這真的令人崩潰，每個人為存錢都付出許多犧牲。不管是100美元、1000美元還是10萬美元，都是如此。」Delgado說。
當Delgado試圖結束通話時，她表示詐騙犯不斷施壓，要她繼續留在線上。就在那時，她意識到可能遭遇詐騙。她隨即透過Robinhood應用程式聯絡客服團隊，但等到官方回電時，資金已經全部被轉走。
佛萊斯諾警局偵探Timothy Johnson表示，隨著人工智慧技術進步，詐騙手法變得愈來愈精密，人們比以往任何時候，都更需要提高警覺。「詐騙團夥的電子郵件與簡訊，看起來都愈來愈正式，彷彿真的來自金融機構或私人企業。」
她先收到一則聲稱來自Robinhood的簡訊，內容指稱帳戶有可疑活動，並要求立即聯絡。她依照簡訊提供的電話回撥，結果一步步落入詐騙圈套。 對方假裝是官方客服，聲稱她的帳戶在亞洲遭Android裝置登入，並以異常調查為由要求轉移資金。整個對話流程逼真，讓她誤以為真是Robinhood人員。 佛萊斯諾警局偵探指出，隨著AI技術進步，詐騙郵件與簡訊越來越像金融機構正式通知，民眾接到可疑訊息時應先查證，不要依照來電或簡訊指示操作。
精華 FAQ
她先收到一則聲稱來自Robinhood的簡訊，內容指稱帳戶有可疑活動，並要求立即聯絡。她依照簡訊提供的電話回撥，結果一步步落入詐騙圈套。
對方假裝是官方客服，聲稱她的帳戶在亞洲遭Android裝置登入，並以異常調查為由要求轉移資金。整個對話流程逼真，讓她誤以為真是Robinhood人員。
佛萊斯諾警局偵探指出，隨著AI技術進步，詐騙郵件與簡訊越來越像金融機構正式通知，民眾接到可疑訊息時應先查證，不要依照來電或簡訊指示操作。
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