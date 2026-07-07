我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多種病痛都從身體發炎來 六個早晨習慣能有效預防

與日韓簽小型核反應爐合作備忘錄 美擬投千萬元

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

記者子為/洛杉磯報道
聽新聞
test
0:00 /0:00
華女原本只是想到美國旅遊，沒想到入境時卻被帶進「小黑屋」審查，最後不但遭遣返回國...
華女原本只是想到美國旅遊，沒想到入境時卻被帶進「小黑屋」審查，最後不但遭遣返回國，10年旅遊簽證也被當場註銷。圖為LAX國際航站樓的抵達大廳。（記者子為╱攝影）

原本只是想到美國旅遊、探望朋友，沒想到入境時卻被帶進俗稱「小黑屋」的審查室，最後不但遭遣返，10年旅遊簽證也被當場註銷。一名要求匿名的中國大陸女子表示，她去年曾持旅遊簽證赴美，期間因朋友介紹做了幾天臨時工，原以為只是賺點零用錢，不料一年後再次入境，海關查看其微信聊天紀錄後，發現其中有在美國工作相關的對話，最終認定她違反旅遊簽證規定。

該女子表示，目前正處探索人生方向的階段，近幾年在不斷走訪不同的國家和城市。由於在美國有不少好友，去年5月左右順利取得美國10年旅遊簽證，並從舊金山入境。她回憶，第一次入境相當順利，海關並未詢問太多問題，因此她在美國停留約三個多月，之後便返回中國。

今年6月，她再次使用同一張旅遊簽證赴美，原本計畫旅遊並探望朋友，沒想到抵達洛杉磯國際機場後，卻被海關人員帶走，接受進一步查驗。她表示，海關人員詳細詢問此次赴美目的、旅遊計畫，以及去年停留美國期間的活動情況。

讓她最意外的是，海關人員要求她打開手機中的微信，查看部分聊天紀錄。她表示，由於當時並未多想，便依照要求開啟微信供海關查看。她說，海關人員在聊天紀錄中發現，她去年停留美國期間曾與朋友及臨時雇主討論工作安排，因此進一步詢問相關情況。

她坦言，去年停留美國期間，一名從事家政照護工作的朋友曾介紹短期臨時工作給她。由於只是做幾天，她便答應幫忙。「我知道旅遊簽證原則上不能工作，但當時真的沒有放在心上，也覺得只是短期幫忙、沒有賺多少錢，不會有什麼問題。」

最終，海關認定她曾持旅遊簽證在美國從事未獲授權工作，取消其旅遊簽證，拒絕她入境，並安排遣返。

「第一次入境真的很順利，因此沒想到第二次會查得這麼仔細。」她說，「其實當時沒有賺多少錢，現在卻失去之後再來美國的機會，真的很懊惱。」

她也希望透過自己的經歷，提醒其他持旅遊簽證赴美的人，不要抱持僥倖心態從事任何未獲授權工作，以免因小失大。

根據美國海關暨邊境保護局（CBP）說明，檢視電子設備並非所有二次審查案件的必要程序，而是依個案情況決定是否進行。根據CBP最新公布統計，2025財政年度共有約4億1900萬人次經美國各口岸入境，其中1161萬2366人、約3%被轉往二次審查。

此外，美國國務院指出，B1/B2商務/旅遊簽證僅適用短期商務活動、觀光、探親或醫療等目的，持有人不得在美國受僱或從事任何工作。若CBP官員認定旅客實際活動與簽證用途不符，依法可拒絕其入境；在適用情況下，也可撤銷現有簽證。

精華 FAQ

  • 她去年曾持旅遊簽在美國做過短期臨時工，第二次入境時海關查閱微信，發現她與朋友和雇主討論工作安排，因此認定其實際活動與旅遊簽用途不符。

  • 海關在確認她曾以旅遊簽從事未授權工作後，當場取消她的十年旅遊簽證，拒絕其入境美國，並安排她立即遣返回中國。

  • 美國國務院明確規定B1/B2簽證不得在美受僱或工作，CBP也可依個案查驗電子設備並拒絕入境，因此切勿心存僥倖從事任何未獲授權工作。

微信 簽證

上一則

華女持有效簽證入境洛杉磯 突遭CBP帶走 只因...

延伸閱讀

華女持有效簽證入境洛杉磯 突遭CBP帶走 只因...

華女持有效簽證入境洛杉磯 突遭CBP帶走 只因...
助毒梟洗錢？華人十年「黑」在美 終被ICE拘捕遣返

助毒梟洗錢？華人十年「黑」在美 終被ICE拘捕遣返
川普擬改推禁孕婦入境 專家質疑怎麼禁：直接問妳懷孕了？

川普擬改推禁孕婦入境 專家質疑怎麼禁：直接問妳懷孕了？
返中探親竟送命 紐約華男家屬怒討真相 擬聘律師究責

返中探親竟送命 紐約華男家屬怒討真相 擬聘律師究責
限制出生公民權受挫 司法部促嚴查「生育旅遊」

限制出生公民權受挫 司法部促嚴查「生育旅遊」
綠卡不保證能入境 移民官有「道德瑕疵自由裁量權」

綠卡不保證能入境 移民官有「道德瑕疵自由裁量權」

熱門新聞

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
華人Steven夫婦返鄉考察養老環境，在親屬家飲用號稱「俄羅斯奶粉」後身體不適，事後查證竟是假冒產品。（受訪者Steven提供）

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

2026-07-05 19:29
西雅圖市中心商業區辦公大樓聚集，不少科技業員工面臨職場壓力與就業不確定性。（讀者提供）

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

2026-07-04 20:28
桉樹生長快速，成熟樹木可高達30至60公尺。許多品種每年都會自然脫落樹皮。（記者啟鉻／攝影）

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

2026-07-01 14:15
好市多推出新品鹼水貝果，華人喜歡當主食吃 ，該為「美味、飽腹」。（取自好市多 ）

好市多這新品 華人喜歡當主食吃 「美味、飽腹」

2026-07-03 21:41
周尚志（Dr. Shang-Chih Chou）因肺炎返洛杉磯探望家人休養六天。症狀稍有好轉後，他放心不下實驗室工作，仍堅持返回新墨西哥州，未料返程不到一天，便被同事發現陳屍公寓，享壽70餘歲。（李女士提供）

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

2026-06-30 20:38

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相
徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠

徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強