華女持有效簽證入境洛杉磯 突遭CBP帶走 只因...

華人持有效簽證從洛杉磯國際機場入境時，遭遇美國海關暨邊境保護局的「二次審查」。（受訪者提供）

近期有多華人反映，持有效簽證從洛杉磯 國際機場（LAX）入境時，遭遇美國海關暨邊境保護局（CBP）安排的「二次審查」（Secondary Inspection）。受訪者表示，雖然最終均順利獲准入境，但在等待過程中無法得知原因與所需時間，仍讓不少人感到緊張與壓力。

在美工作的華人文女士日前自中國探親返美，6月底持有效H-1B工作簽證 從洛杉磯入境。她表示，2017年赴美留學，畢業後一直合法工作，至今已出入境美國至少10次，過去從未遇過問題。文女士說，此次返回中國期間，她順利完成工作簽證續簽，面談過程也相當順利。

然而，在洛杉磯機場接受初步查驗時，海關官員僅簡單詢問她的職業、從哪個國家返美，以及在中國停留多久等問題，便寫下一張紙條，交由另一官員帶她離開。

「當時我整個人都有點懵，不知道發生什麼，也不知道是哪裡出問題。」她說。

文女士隨後被帶到一間由CBP管理的辦公室。她形容，那是一間明亮的大型辦公室，設有多個服務窗口，牆上張貼拘留（detention）相關資訊及禁止使用手機的告示。

她表示，自己進入時，房內已有不少等待民眾，其中以華人居多，也有白人及西裔旅客。她聽到有人表示是從紐西蘭來美觀看球賽，也有華人是持旅遊簽來美自駕遊。她曾詢問兩名旅客是否知道被帶來的原因，對方都表示不清楚。

文女士說，現場不少人都向值勤官員詢問何時可以離開，但得到的回覆都是無法預估等待時間，也無法說明原因，只表示正在進行「一般性的檢查」。

她也提到，期間一名不熟悉英文的華婦因想使用手機聯絡家人，與官員發生溝通誤會，手機一度遭收走。整體而言，她認為現場官員執法態度較為嚴肅，讓等待中的旅客感受到相當大的心理壓力。

文女士等待約30分鐘後，陸續有官員進駐窗口，開始逐一叫號。有些旅客僅被詢問幾個基本問題便獲准入境，也有人沒有接受詢問，就直接領回護照離開。輪到文女士時，官員僅再次確認她的職稱、目前持有的是第幾次工作簽證等基本資訊，在電腦輸入資料後，便將護照歸還並准許入境。

根據記者調查和網路信息，有多名持合法簽證的華人在近三個月入境洛杉磯時，遭遇類似的二次審查，同樣是在CBP辦公室等待約30分鐘至1小時後獲准入境。

根據CBP說明，旅客入境美國時，若官員需要進一步確認身分、簽證、工作或其他相關資料，可能會進行「二次審查」。CBP表示，二次審查的目的，是讓官員在不影響一般旅客通關流程的情況下完成進一步查核，並不代表旅客一定存在問題或違規。部分案件也可能屬隨機抽查，或因近期簽證更新、工作身分變更等情況，需要進一步核實資料。

此外，美國政府問責局（GAO）曾在相關報告中指出，由於部分二次審查涉及執法程序或敏感資訊，CBP官員通常不會向旅客說明被安排接受二次審查的具體原因。

美國移民律師事務所Reddy Neumann Brown今年6月建議，旅客除攜帶有效護照及簽證外，也應備妥I-797核准通知、薪資紀錄及其他與工作身分相關文件，以備海關進一步查驗。

近期有多華人反映，持有效簽證從洛杉磯國際機場（LAX）入境時，遭遇美國海關暨邊境保護局（CBP）安排的「二次審查」（Secondary Inspection）。（受訪者提供）