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華人愛逛商場驚現「人海」就餐排隊40分鐘 只因...

華人愛逛商場驚現「人海」就餐排隊40分鐘 只因...

記者子為／洛杉磯報道
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華人表示，雖然在商場就餐的等待時間變長，但也能感受到世界盃帶來的感染力。（受訪者...
華人表示，雖然在商場就餐的等待時間變長，但也能感受到世界盃帶來的感染力。（受訪者提供）

2026年世界盃正如火如荼進行，不少民眾選擇走出家門，在戶外與球迷一同感受賽事氛圍。位於洛杉磯市西區、深受不少華人喜愛的Westfield Century City商場，近期便在中央戶外廣場免費直播世界盃賽事，吸引大批球迷聚集，出現「人山人海」的驚人景觀。

5日下午，墨西哥隊迎戰英格蘭隊的焦點賽事，將現場氣氛推向高潮。商場中央的大型戶外螢幕前擠滿觀眾，從高處望去幾乎是一片人海。洛杉磯市居民華人何女士表示，她和丈夫、孩子平時經常利用周末到Westfield Century City逛街、用餐，前幾天也曾到商場觀看世界盃直播，但5日下午人潮仍讓她大吃一驚。

「我們只是像平常一樣，周日帶著孩子來閒逛，沒想到從停車開始就很難，繞了好久才找到車位。」何女士說，走進商場後更被眼前景象震撼，「中間草坪全部坐滿了人，二樓、三樓欄杆旁也都是人。」

她觀察到，現場不少球迷都是前來支持墨西哥隊，許多人身穿球衣、揮舞旗幟，整個商場充滿濃厚足球氛圍。許多球迷隨著比賽進程歡呼、鼓掌，也吸引不少原本只是逛街的民眾停下腳步觀看。

由於當天家中剛好停電，何女士一家原本打算順便在商場用餐，選擇平時出餐速度很快的健康餐廳Tender Greens，沒想到也受到觀賽人潮影響。「平常幾分鐘就能點到餐，那天竟然排了將近40分鐘，真的到處都是人。」她說，雖然等待時間變長，但也能感受到世界盃帶來的感染力，「大家一起看球、一起歡呼，氣氛真的很不一樣。」

根據Westfield Century City官方信息，商場在世界盃期間持續於戶外廣場免費播放賽事，特別設置大型LED螢幕及懶人沙發座位，讓民眾可以一邊購物、一邊關注比賽。同時，廣場四周懸掛著本屆世界盃48支參賽隊伍的國旗。

隨著世界盃進入淘汰賽階段，南加州各地也將陸續推出更多免費觀賽活動。其中，距離華人聚居區較近的包括：位於聖蓋博谷的Whittier Narrows Recreation Area，將於7月9日至11日舉辦官方Fan Zone，設有大型螢幕直播、美食攤位及文化表演；位於Pomona Fairplex的官方Fan Zone則將於7月14日至15日及7月18日至19日登場，配合準決賽、季軍戰及決賽舉辦觀賽及互動活動。

民眾可至洛杉磯世界盃主辦委員會官網（losangelesfwc26.com）查詢最新Fan Zone地點、活動日期及入場資訊。部分活動雖免費參加，但可能需要提前登記或領取免費門票，建議出發前先確認相關安排。

Westfield Century City商場近期在中央戶外廣場免費直播世界盃...
Westfield Century City商場近期在中央戶外廣場免費直播世界盃賽事，吸引大批球迷聚集。（受訪者提供）

精華 FAQ

  • 因商場在中央戶外廣場免費直播2026世界盃賽事，吸引許多球迷前往觀戰，尤其墨西哥對英格蘭一役更把現場氣氛推向高點。

  • 她與家人原本只是逛街用餐，卻從停車開始就很難找位子，進場後又看到草坪、二樓和三樓欄杆幾乎都坐滿球迷。

  • 洛杉磯後續還有多場免費Fan Zone活動，包含Whittier Narrows Recreation Area與Pomona Fairplex，民眾可查官網確認日期、地點與是否需登記。

洛杉磯 華人 世界盃

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