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看好台積效應 華商砸8800萬 搶購2土地

記者謝雨珊／即時報導
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Taicoon Property Partners創辦人兼執行長王海謙（Hai ...
Taicoon Property Partners創辦人兼執行長王海謙（Hai Chien Wang，音譯）表示，鳳凰城正經歷快速成長，北鳳凰城更逐漸成為創新、就業及區域投資的重要核心，公司看好當地長期發展潛力，因此決定積極參與此次競標。（Taicoon Property Partners官網）

美國亞利桑納州土地局（Arizona State Land Department）近日舉行土地拍賣，鄰近台積電（TSMC）美國晶圓廠的鳳凰城北部兩塊精華土地，在激烈競標後，最終由華裔創辦、總部設於華盛頓特區的房地產開發公司Taicoon Property Partners旗下Phoenix Dove Valley LLC全數標下，總成交金額達8800萬美元。

根據The Arizona Republic報導，此次拍賣的兩塊土地，位於17號公路與Dove Valley Road交會處，兩地相鄰，面積分別約187英畝及181英畝。其中，南側187英畝土地已於2025年底完成重新分區（rezoning），未來可發展飯店、健身中心、零售商場及餐廳等多元商業設施；北側181英畝土地維持「計畫型社區區域」，可規劃住宅、商業及其他複合式用途，具備相當大的開發彈性。

據悉，這兩筆土地分別以3660萬美元及3670萬美元作為底價公開拍賣，並採兩場獨立競標。第一塊土地由Taicoon與鳳凰城知名購物中心開發商Vestar展開多輪喊價，最終Taicoon以4300萬美元勝出；第二塊土地競爭更加激烈，除Taicoon與Vestar外，還吸引正在開發大型「城中之城」計畫Halo Vista的Mack Real Estate Group加入競標，最後同樣由Taicoon以4500萬美元取得。

此次備受矚目的土地之所以吸引多家大型開發商競標，主要原因在其優越的區位條件。基地鄰近台積電鳳凰城北部的晶圓廠，以及占地約2300英畝的大型複合開發案Halo Vista。近年隨著台積電持續擴大在亞利桑納州投資，帶動大量供應鏈廠商、住宅、商業及生活機能建設同步發展，使北鳳凰城逐漸成為美國西南地區最受矚目的科技產業聚落之一，也讓周邊土地價值持續攀升。

Taicoon Property Partners創辦人兼執行長王海謙（Hai Chien Wang）表示，鳳凰城正經歷快速成長，北鳳凰城更逐漸成為創新、就業及區域投資的重要核心，公司看好當地長期發展潛力，因此決定積極參與此次競標。他指出，公司將在尊重鳳凰城市政府規畫程序及地方發展方向的前提下，審慎評估如何善用這兩塊土地，為當地社區及區域經濟發展做出貢獻。

此次交易由DA FA Realty and Investments經紀人張慎怡（Shen-Yi Michelle Chang，音譯）代表Taicoon完成。不過，Taicoon目前尚未公布具體開發內容，僅表示將依據現有土地分區及市場需求，進一步規劃未來發展方向。

值得一提的是，鳳凰城知名購物中心開發商Vestar原本就是南側土地重新分區案的申請人，也是此次拍賣的主要競標者之一。拍賣結束後，Vestar副總裁Kean Thomas表示，祝福Taicoon未來開發順利。 他說：「這是一塊非常優秀的開發基地，未來一旦完成開發，將為當地社區帶來很大的助益。」

近年隨著台積電持續擴大在亞利桑納州投資，帶動大量供應鏈廠商、住宅、商業及生活機能...
近年隨著台積電持續擴大在亞利桑納州投資，帶動大量供應鏈廠商、住宅、商業及生活機能建設同步發展，使北鳳凰城逐漸成為美國西南地區最受矚目的科技產業聚落之一，也讓周邊土地價值持續攀升。（中央社）

精華 FAQ

  • 由華裔創辦、總部設於華盛頓特區的Taicoon Property Partners旗下Phoenix Dove Valley LLC得標，兩塊相鄰土地合計成交金額達8800萬美元，成為此次拍賣最大贏家。

  • 土地位於鳳凰城北部、鄰近17號公路與Dove Valley Road，靠近台積電晶圓廠與Halo Vista，南地可做商業設施，北地可規劃住宅與複合用途，彈性很高。

  • 主要因台積電持續擴大在亞利桑納州投資，帶動供應鏈、住宅與商業需求快速成長，讓北鳳凰城成為科技聚落核心，因此Vestar與Mack等業者都積極搶標。

拍賣 華裔 台積電

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