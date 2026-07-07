大罵「滾回亞洲坐人力車」年長白女惹眾怒

聖塔克拉利塔社區日前發生疑似種族歧視事件。圖為示意圖，非事發社區。（聖塔克拉利塔市官網）

加州郵報報導，南加 的聖塔克拉利塔（Santa Clarita）日前發生疑似歧視亞裔 事件，一女子因行車糾紛，對亞裔鄰居飆罵「滾回亞洲坐人力車（rickshaw）」等歧視言論與動作。被罵女子將過程「全都錄」，影片在網路瘋傳，引發當地居民與網友強烈撻伐。

該年長白女被社媒網友冠上「凱倫（Karen）」稱號（美國網路用語，泛指態度傲慢、特定類型的自私女）。影片中可見她對一亞裔女駕駛大喊「妳為什麼不滾回亞洲？滾回亞洲去坐人力車（rickshaw）吧。」

拍攝這段影片的女子，並未出現在鏡頭前。她表示，自己住在Sheffield街與Oxford街附近社區。當時正開車返家，另一駕駛突然高速超車，隨後對她進行一連串帶髒字的辱罵。之後，她將影片提供給在Instagram有超過200萬追蹤者的網紅麥沃特（Michael McWhorter），後者經常分享社區衝突事件影片。

被罵女子表示，她後來想了想，那位女士大概覺得我在跟蹤她。我們一起從交流道駛出，原本在我後面的她，突然超車到前面，然後一路開到我家附近。她開始變得瘋狂，說我在跟蹤她。「我故意開過頭，沒有在我家停下，因我知道她很生氣，不想讓她知道我住在哪。她一直做奇怪舉動，如在馬路中央突然煞車等。」

該女子還稱，涉歧視的婦人在她錄影前，就用手指把眼角往旁邊拉，模仿帶有歧視意味的「亞裔眼睛」動作。

影片曝光後，不少聖塔克拉利塔居民及社區人士在網路表達憤怒，包括麥沃特，「這完全不能接受。不能容許這種事情發生」。

Instagram名為RiseUpSCV的女網友，認出影片中的「凱倫」。她希望其家人能看到這段影片，「帶她去接受協助，或至少和她好好談談。」她寫道「聖塔克拉利塔是洛縣第三大城市，這裡比過去更加多元，這是很棒的事。我們有很好的學校，許多人想搬來這。當全國都看見她說出這些話時，對社區很不好。希望大家能了解種族歧視真正造成的傷害，成為更好的人。」