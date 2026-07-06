法官解套 加州禁不了賭場21點牌局

法院日前裁決加州賭場紙牌室，仍可持續進行21點等牌桌類賭局。（取自Parkwest Bicycle Casino臉書）

News From The States報導，舊金山 高等法院（San Francisco Superior Court）法官達爾文（Richard Darwin）日前裁定，加州 數十家私營賭場紙牌室（cardrooms）可繼續提供21點（blackjack）與其他牌桌遊戲，認為此前加州檢察長邦塔（Rob Bonta）試圖禁止這些遊戲的做法已超越其權限，加州博弈管制局（Bureau of Gambling Control）並無法律授權制定適用於全州，嚴格限制紙牌室牌桌遊戲的相關規定。

這項裁決延續達爾文今年5月頒發的臨時命令，也是加州擁有賭場經營權的原住民 部落再一次面臨司法挫敗。多年來，這些部落斥資數千萬美元，不斷透過法院、選民、州議會及加州監管機構等各種途徑，希望迫使境內唯一競爭對手，私營紙牌室停止經營21點等牌桌業務，如今看來希望再次破滅。

部落方主張，這些紙牌室違反加州法。該法規定只有部落賭場可提供類似拉斯維加斯（Las Vegas）賭場，由莊家（House）直接與玩家對賭的「莊家制（house-banked）」牌桌遊戲，這類遊戲以21點獲利最豐。

紙牌室業者則表示，這項裁決再次證明他們商業模式完全合法，也意味著地方政府扔可持續獲得來自21點遊戲的稅收，用於支持地方公共服務及保障紙牌室相關就業機會。

加州博彩協會（California Gaming Association）會長，弗雷斯諾（Fresno）紙牌室業者科克蘭（Kyle Kerkland）於聲明中表示，「一年多以來，我們一直強調這起案件遠遠不只是博彩問題，而是關乎檢察長及其監管機構是否可繞過州議會，單方面改寫數十年以來建立的法律制度。如今法院給出明確答案：他們不能這麼做。」

加州原住民博彩協會（California Nationsl Indian Gaming Association）發言人梅（James May）並未回覆媒體。邦塔辦公室則透過電郵表達對這項裁決的失望之情，表示目前正評估後續可能採取的法律行動。