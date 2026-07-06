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酒駕撞傷華人夫婦 肇事者被判「太平間抬屍」6個月

記者楊青╱洛杉磯即時報導
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華人受傷後被送往附近醫院。(受害人提供)
華人受傷後被送往附近醫院。(受害人提供)

洛杉磯縣一華人夫婦數月前遭醉酒駕駛撞傷，近日接獲洛杉磯縣檢察官辦公室通知，肇事者除賠償、罰款及接受戒酒教育外，法院還判處一項相當特殊的處分──前往太平間和醫院創傷部門接受為期數月的「抬屍教育（Hospital and Morgue Program）」，親眼面對交通事故死傷現場，體會酒駕造成的生命代價。

家住格蘭杜拉的李先生表示，去年9月，他和太太駕車行經66號公路，在停下等紅燈時，遭後方車輛高速撞擊。李先生與太太連車被撞出數十英尺，雖然當時都繫安全帶，仍因頸椎及背部受傷，由救護車送往醫院急救，之後接受數月復健治療，生活及工作都受很大影響。

李先生原以為案件交由律師處理民事求償即可，不料近日接獲洛杉磯縣檢察官Jacob Moore來電及書面通知，告知刑事案件已完成審理。

檢察官Jacob Moore表示，警方調查發現，肇事者當時血液酒精濃度達法定標準近兩倍，且駕照已失效，醉酒駕駛導致兩被害人受傷，因此依法提出刑事起訴。

洛杉磯高等法院日前判決，被告除須支付保險未涵蓋的醫療費、修車費及其他損失外，還必須完成六個月的戒酒課程、社區服務（公路撿垃圾）、吊銷駕照，並接受六個月的「醫院及太平間教育計畫」，親身接觸交通事故死者及重傷患者傷痛，真正了解酒駕可能帶來的悲劇。

Jacob Moore表示，對醉酒駕駛造成傷亡的肇事者來說，普通的罰款和社區服務等傳統懲罰遠遠不夠，需要在他們的精神上進行「震撼教育」。車禍肇事者需依法院安排，在法醫太平間、創傷中心或急診室接受數十小時甚至數月的教育服務，在專業人員陪同下，觀看法醫驗屍流程、協助搬運遺體、零距離了解交通事故造成的創傷情形。

Jacob Moore解釋，許多酒駕者在法庭上都表示「只是喝了一點酒」、「沒想到會發生事故」，但真正站進太平間、看到一具具因交通事故失去生命的遺體後，往往才第一次真正理解其一個錯誤的決定，可能毀掉一個生命，甚至整個家庭。

Moore表示，酒駕仍是洛縣重大公共安全問題。根據加州公路巡警局和加州交通安全辦公室（OTS）統計，酒精或藥物影響駕駛，每年造成數千起交通事故，其中人口最多的洛杉磯縣，也是酒駕案件最多的縣之一。每逢國慶、感恩節、聖誕節及跨年等長假，執法單位都會加強取締酒駕，設置酒測臨檢站，提醒民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」，但每年的酒駕傷亡還是持續不斷。

李先生和太太表示，此次不幸遭遇酒駕真可謂是飛來橫禍，自己的車輛明明是停車等紅燈，卻被人從後面撞上。李太太表示，她因腰背傷痛幾個月無法上班，至今事過大半年，腰背依然感覺不適。她提醒民眾開車不僅要自己小心，也要注意觀察周邊，盡量降低遭遇風險。

華人夫婦受傷後被救護車送醫治療。(受害人提供)
華人夫婦受傷後被救護車送醫治療。(受害人提供)

精華 FAQ

  • 受害者是住在格蘭杜拉的華人李先生與太太。兩人去年9月在66號公路停等紅燈時，遭後方車輛高速追撞，雖繫安全帶仍受頸椎與背部傷害，送醫後並接受數月復健。

  • 法院除要求其支付醫療、修車與其他損失外，還判六個月戒酒課程、社區服務、吊銷駕照，並接受六個月的醫院及太平間教育計畫，親身接觸事故死傷現場。

  • 檢察官指出，許多酒駕者常輕忽自己行為，認為只是喝一點酒不會出事；但當他們親眼看到車禍遺體與重傷患者時，才可能真正理解一次錯誤決定能摧毀生命與家庭。

華人 洛杉磯 醫療費

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