Costco烘焙區這幾種麵包、蛋糕才是真正從零現做

Costco不同烘焙商品製作方式差異很大，有些由店內烘焙人員從零開始製作，也有不少商品使用冷凍麵糰或半成品完成。（本報檔案照）

好市多 （Costco ）烘焙區是許多會員必逛的熱門區域，從巨型起司蛋糕、可頌到各式派類，都深受消費者喜愛。不過，這些商品是否都是店內從零開始製作？美食網站Tasting Table整理指出，根據Costco過去公開資訊及多位曾在Costco烘焙部工作的員工分享，不同商品的製作方式差異很大，有些確實由店內烘焙人員從零製作，也有不少商品使用冷凍麵糰或半成品完成。

報導指出，Costco早在2015年便推出「Scratch Bread Program」，販售由店內從零製作的麵包，當時包括全穀物麵包（Multigrain Bread）及鄉村法國麵包（Country French Bread）等品項。

此外，一篇Reddit討論帖中，多位自稱曾任職Costco烘焙部的員工分享，除全穀物麵包外，迷迭香麵包及蒜香麵包，也屬店內從零製作；多數派類同樣由烘焙人員製作，包括南瓜派、櫻桃派、胡桃派、檸檬蛋白派（Lemon Meringue Pie）、草莓大黃派（Strawberry Rhubarb Pie）及蜜桃派等。另一自稱Costco烘焙師的網友則表示，起司蛋糕也是店內從零製作。

不過，並非所有商品都是如此。報導指出，可頌、貝果及餅乾等，使用的是冷凍麵糰，送達門市後再由烘焙人員整形及烘烤，因此屬店內現烤，但並非從原料開始製作。

另外，也有部分商品主要以半成品形式送至門市，再由店內完成最後加工，包括法國長棍麵包（Baguette）、丹麥麵包（Danish）、水果酥（Strudel）、提拉米蘇及蘋果派等。其中，蘋果派是多數派類中的例外，派皮與內餡事先完成，Costco烘焙人員主要負責在表面加上格狀派皮，再送入烤箱烘烤。

大型蛋糕也採類似方式。提拉米蘇蛋糕及Tuxedo巧克力蛋糕，都是以冷凍成品運送至門市，再由烘焙人員依販售規格切割、包裝後上架。

Tasting Table指出，即使部分商品並非完全從零製作，店內烘焙人員仍需完成烘烤、整形、裝飾、切割及包裝等工序才能販售。報導也認為，了解不同商品的製作方式，並不影響它們受到消費者歡迎，許多使用半成品或預拌粉製作的甜點，仍可能擁有相當好的品質與口感。