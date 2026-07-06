想搭商務艙不用多花錢？空服員曝升等最佳時機

一名具有多年經驗的空服員近日分享多項搭機省錢技巧，從機場飲水、攜帶食物、商務艙升等，到停車與外幣兌換都有。圖為洛杉磯國際機場安檢區。（路透）

Business Insider報導，不少民眾認為搭飛機花費驚人，除機票 外，托運行李、餐飲、停車及各種附加費用，也讓旅費節節攀升。一名具有多年經驗的空服員近日分享多項搭機省錢技巧，從機場飲水、攜帶食物、商務艙升等，到停車與外幣兌換，都有不少實用作法，可望替旅客省下開銷。

不具名空服員表示，剛進入航空業時，原以為能學到許多搭機「祕密」，多年工作下來，確實累積不少省錢經驗。其中最簡單的一項，就是自備空水瓶。

她指出，旅客雖然不能攜帶裝滿水的瓶子通過美國運輸安全管理局（TSA）安檢，但空水瓶沒有限制。大多數機場都設有飲水機或過濾飲水補充站，旅客通過安檢後即可免費裝水，登機後若喝完，也可直接請空服員協助加水，既省錢又環保。

此外，許多人誤以為食物不能帶上飛機，其實只要是固體食物，例如三明治，大多可通過安檢。因此，自備餐點不僅能避免在機場或機上購買價格較高的餐飲，也能降低整體旅行支出。不過，她提醒，搭乘國際航班時，最好在抵達目的地前將食物吃完，以免因各國檢疫規定而無法攜帶入境。

對想體驗商務艙的旅客，她建議，先購買經濟艙機票，再於抵達機場後詢問是否有升等機會。有時若商務艙仍有空位，加上旅客是航空公司會員，地勤人員甚至可能提供免費升等；即使需要加價，在機場升等的費用有時也比事先購買商務艙更便宜。

她提醒，若想提高升等成功率，除提早抵達機場外，也應保持友善、有禮的態度與地勤人員互動。不過，若航班需求高或商務艙已售罄，則未必能成功升等；另外，登機後向空服員要求升等通常沒有作用，因為空服員並無座位升等權限。

這名空服員也提醒，不必迷信機場免稅店。雖然免稅商品免除當地稅金，但許多商品已提高售價，除非購買高價精品或前往的是物價較高國家，否則未必比一般零售通路划算，建議購買前先上網比價。

她還分享一項較少人知道的技巧，如果旅客必須攜帶超過100毫升的液體，又不想托運，可考慮事先將液體完全冷凍，再放入隨身行李。由於完全冷凍的液體通常會被視為固體，只要通過安檢時仍大部分維持冰凍狀態，一般都能順利過關。

前往機場的交通方式，也是節省旅費的一項。她建議，有親友接送最省錢；若打算開車，也應先計算停車費。有些機場每日停車費高達70美元，若旅行一周，停車費可能超過490美元，甚至比搭乘計程車或叫車服務往返機場更昂貴。此外，旅客也可考慮停放在機場附近的民營停車場，不少業者提供較低收費及免費接駁服務。

至於出國換匯，她建議不要在機場大量兌換外幣，因為機場通常不是匯率最優惠的地方。旅客最好出發前先至銀行或其他合法換匯機構兌換；若來不及，也只需在機場換取足夠支付交通等基本開銷的金額，其餘可待進入市區後再兌換。

她還建議經常搭機的旅客，盡量固定搭乘同一家航空公司或同一航空聯盟旗下航班，以累積飛行里程，除可兌換機票外，還有機會享有免費托運行李、免費升等會員福利。若經常出差或旅行，也可搭配航空聯名信用卡，累積哩程與各項旅遊回饋，讓每次飛行都更划算。