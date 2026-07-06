國慶夜大規模暴亂 數千年輕人湧入富人區鬧事 402人被捕

4日晚遭哄搶鬧事的新港灘Povilions超市6日恢復正常營業。（記者楊青/攝影）

美國250周年國慶原本是歡慶時刻，但橙縣 海濱度假勝地新港灘 市卻「樂極生悲」。數以千計年輕人4日晚從加州 和外州湧入巴爾博亞半島（Balboa Peninsula）慶祝國慶，最終演變成大規模暴力滋事事件，有人向警員投擲大型煙火和爆竹、街頭鬥毆，還有滋事者洗劫超市，警方最終逮捕402人，市府誓言追究肇事者刑事責任。當地市民預計7日晚舉辦大會，商討未來節日期間封鎖海灘，禁止大型派對。

新港灘警局發言人Alex Litter警官6日采訪表示，警方在7月3日午夜至5日上午6時18個小時内，共逮捕402人。由於現場情勢迅速失控，新港灘警方在4日晚間8時30分宣布活動為非法集會（Unlawful Assembly），並要求附近居民留在家中避難。

Litter表示，參加此次集會的大批青少年來自亞利桑那，也有不少是加州本地和其他外州的年輕人。經初步調查，很多青少年是通過「TikTok Takeover」號召前來參加名為「海邊很酷」的集會。他說，人群先是在海灘和街道上非法燃放烟花，然後鬧事。

Litter介紹，新港灘海邊很多人家將自己的房子出租做Airbnb，所以當天很多屋主都不在家，房屋空置。起鬨的人群一度翻牆跳入無人住宅鬧事，有人被刀捅傷，受傷多達六人。警員接報趕到後，人群一度與警員對峙，大批青少年及年輕人向人群和執法人員投擲迫擊炮式煙火（mortars）、爆竹及其他物品，造成道路受阻，救護車等緊急車輛一度無法通行。一名警員遭煙火擊中，在現場接受治療。

人群之後又轉至附近Povilions超市繼續鬧事，部分鬧市者衝進超市哄搶，有人用西瓜砸向人群。由於警力不足，新港灘警方發出999緊急呼叫，請求後援，最後共有17個執法機構、約350名警力投入支援，才逐步控制局勢。當時不少居民目睹暴力場面，但很多人敢怒不敢言。

兩名來自亞利桑那的女大學生表示，她們一周前看到社群平台上信息，說南加州新港灘有很酷的國慶活動，所以特別租住當地的Airbnb準備好好玩個長周末，沒想到國慶當晚情景嚇壞她們，趕緊回房躲避，5日也不敢出門。

新港灘市長Lauren Kleiman表示，社群媒體是此次事件迅速惡化的重要原因。她指出，當地情景錄像在網路上傳後，短短幾分鐘內便吸引更多青少年湧入新港灘碼頭一帶；4日晚9時，現場人數暴增至原本的三倍，很快突破數千人。新港灘警察協會指出，大批外地滋事者刻意前往新港灘製造混亂，並非一般家庭式國慶慶祝活動。當地居民表示，巴爾博亞半島國慶期間年年都出現失控場面，只是今年規模遠超以往。

Litter表示，風光旖旎的新港灘近年已因假日派對飽受困擾。2025年春假期間便曾逮捕約500人；去年國慶假期逮捕76人。由於短租住宅經常被租作大型派對場所，市議會今年稍早已提高巴爾博亞半島、西新港灘和Corona del Mar等熱門區域違規罰款，同時加強短租管理，希望遏止失控聚會。

當地市民計劃7日舉行市民大會，討論制定新規，未來大型節日期間封鎖海灘，謝絕大型派對，避免失控聚會再次發生。

國慶當晚發生大型聚眾鬧事的新港灘海灘經當地市民携手清理，6日已恢復平靜。（記者楊青/攝影）

6日的新港灘濱海地區已恢復乾净和平靜。（記者楊青/攝影）

國慶當晚發生大型聚眾鬧事的新港灘海灘經當地市民携手清理，6日已恢復乾净和平靜。（記者楊青/攝影）