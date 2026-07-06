我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

紐約市暴雨恐引洪水 市長曼達尼籲離開地下室

國慶夜大規模暴亂 數千年輕人湧入富人區鬧事 402人被捕

記者楊青/新港灘即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
4日晚遭哄搶鬧事的新港灘Povilions超市6日恢復正常營業。（記者楊青/攝影...
4日晚遭哄搶鬧事的新港灘Povilions超市6日恢復正常營業。（記者楊青/攝影）

美國250周年國慶原本是歡慶時刻，但橙縣海濱度假勝地新港灘市卻「樂極生悲」。數以千計年輕人4日晚從加州和外州湧入巴爾博亞半島（Balboa Peninsula）慶祝國慶，最終演變成大規模暴力滋事事件，有人向警員投擲大型煙火和爆竹、街頭鬥毆，還有滋事者洗劫超市，警方最終逮捕402人，市府誓言追究肇事者刑事責任。當地市民預計7日晚舉辦大會，商討未來節日期間封鎖海灘，禁止大型派對。

新港灘警局發言人Alex Litter警官6日采訪表示，警方在7月3日午夜至5日上午6時18個小時内，共逮捕402人。由於現場情勢迅速失控，新港灘警方在4日晚間8時30分宣布活動為非法集會（Unlawful Assembly），並要求附近居民留在家中避難。

Litter表示，參加此次集會的大批青少年來自亞利桑那，也有不少是加州本地和其他外州的年輕人。經初步調查，很多青少年是通過「TikTok Takeover」號召前來參加名為「海邊很酷」的集會。他說，人群先是在海灘和街道上非法燃放烟花，然後鬧事。

Litter介紹，新港灘海邊很多人家將自己的房子出租做Airbnb，所以當天很多屋主都不在家，房屋空置。起鬨的人群一度翻牆跳入無人住宅鬧事，有人被刀捅傷，受傷多達六人。警員接報趕到後，人群一度與警員對峙，大批青少年及年輕人向人群和執法人員投擲迫擊炮式煙火（mortars）、爆竹及其他物品，造成道路受阻，救護車等緊急車輛一度無法通行。一名警員遭煙火擊中，在現場接受治療。

人群之後又轉至附近Povilions超市繼續鬧事，部分鬧市者衝進超市哄搶，有人用西瓜砸向人群。由於警力不足，新港灘警方發出999緊急呼叫，請求後援，最後共有17個執法機構、約350名警力投入支援，才逐步控制局勢。當時不少居民目睹暴力場面，但很多人敢怒不敢言。

兩名來自亞利桑那的女大學生表示，她們一周前看到社群平台上信息，說南加州新港灘有很酷的國慶活動，所以特別租住當地的Airbnb準備好好玩個長周末，沒想到國慶當晚情景嚇壞她們，趕緊回房躲避，5日也不敢出門。

新港灘市長Lauren Kleiman表示，社群媒體是此次事件迅速惡化的重要原因。她指出，當地情景錄像在網路上傳後，短短幾分鐘內便吸引更多青少年湧入新港灘碼頭一帶；4日晚9時，現場人數暴增至原本的三倍，很快突破數千人。新港灘警察協會指出，大批外地滋事者刻意前往新港灘製造混亂，並非一般家庭式國慶慶祝活動。當地居民表示，巴爾博亞半島國慶期間年年都出現失控場面，只是今年規模遠超以往。

Litter表示，風光旖旎的新港灘近年已因假日派對飽受困擾。2025年春假期間便曾逮捕約500人；去年國慶假期逮捕76人。由於短租住宅經常被租作大型派對場所，市議會今年稍早已提高巴爾博亞半島、西新港灘和Corona del Mar等熱門區域違規罰款，同時加強短租管理，希望遏止失控聚會。

當地市民計劃7日舉行市民大會，討論制定新規，未來大型節日期間封鎖海灘，謝絕大型派對，避免失控聚會再次發生。

國慶當晚發生大型聚眾鬧事的新港灘海灘經當地市民携手清理，6日已恢復平靜。（記者楊...
國慶當晚發生大型聚眾鬧事的新港灘海灘經當地市民携手清理，6日已恢復平靜。（記者楊青/攝影）

6日的新港灘濱海地區已恢復乾净和平靜。（記者楊青/攝影）
6日的新港灘濱海地區已恢復乾净和平靜。（記者楊青/攝影）

國慶當晚發生大型聚眾鬧事的新港灘海灘經當地市民携手清理，6日已恢復乾净和平靜。（...
國慶當晚發生大型聚眾鬧事的新港灘海灘經當地市民携手清理，6日已恢復乾净和平靜。（記者楊青/攝影）

精華 FAQ

  • 警方指出，事件源於社群平台傳播的聚會訊息，吸引加州與外州大量年輕人湧入。人群先非法施放煙火，之後轉為與警員對峙、街頭鬥毆及哄搶，局面迅速失控。

  • 新港灘警局表示，從7月3日午夜到5日上午6時，共計18小時內逮捕402人。由於現場失控，警方後來向外求援，總共有17個執法機構、約350名警力投入支援。

  • 市府已提高熱門區域違規罰款並加強短租管理，居民也將在7日開會討論新規，包含節日期間封鎖海灘、限制大型派對，以降低失控聚會再次發生的風險。

橙縣 加州 新港灘

上一則

加州果農豪送12萬磅油桃 果園幾天被掃空 背後原因曝光

延伸閱讀

南加國慶夜失控 新港灘爆警民衝突 奇諾市施放煙火爆炸

南加國慶夜失控 新港灘爆警民衝突 奇諾市施放煙火爆炸
國慶夜康尼島家庭燒烤遭槍擊 4童等8人中彈

國慶夜康尼島家庭燒烤遭槍擊 4童等8人中彈
金門大橋國慶煙火 濃霧籠罩 民眾失望

金門大橋國慶煙火 濃霧籠罩 民眾失望
奇諾市煙火爆炸釀1死3傷 依非故意殺人罪逮1男

奇諾市煙火爆炸釀1死3傷 依非故意殺人罪逮1男
金門大橋煙火秀 禁飛無人機 違者重罰10萬

金門大橋煙火秀 禁飛無人機 違者重罰10萬
建國250周年帆船大遊行 紐約港擠滿人潮

建國250周年帆船大遊行 紐約港擠滿人潮

熱門新聞

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
西雅圖市中心商業區辦公大樓聚集，不少科技業員工面臨職場壓力與就業不確定性。（讀者提供）

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

2026-07-04 20:28
華人Steven夫婦返鄉考察養老環境，在親屬家飲用號稱「俄羅斯奶粉」後身體不適，事後查證竟是假冒產品。（受訪者Steven提供）

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

2026-07-05 19:29
桉樹生長快速，成熟樹木可高達30至60公尺。許多品種每年都會自然脫落樹皮。（記者啟鉻／攝影）

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

2026-07-01 14:15
在亞洲超市熱賣多年的水果造型冰淇淋進入好市多販售，水蜜桃與芒果兩種口味外型逼真。（記者朱敏梓／攝影）

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

2026-06-27 21:50
好市多推出新品鹼水貝果，華人喜歡當主食吃 ，該為「美味、飽腹」。（取自好市多 ）

好市多這新品 華人喜歡當主食吃 「美味、飽腹」

2026-07-03 21:41

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議
不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜

不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜
無需大學學歷或經驗 想進鳳凰城台積電還能以這種方式

無需大學學歷或經驗 想進鳳凰城台積電還能以這種方式
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘